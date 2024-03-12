https://sputniknews.com.tr/20240312/yukselmeye-devam-ediyor-bitcoin-dunyanin-en-buyuk-13-para-birimi-oldu-1081615176.html

Yükselmeye devam ediyor: 'Bitcoin dünyanın en büyük 13. para birimi oldu'

Yükselmeye devam ediyor: 'Bitcoin dünyanın en büyük 13. para birimi oldu'

Sputnik Türkiye

Bitcoin İsviçre Frangı'nı geçerek dünyanın en büyük 13. para birimi oldu. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T13:08+0300

2024-03-12T13:08+0300

2024-03-12T13:08+0300

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BTC başına 72 bin 323 dolara kadar çıkan kripto para birimi, yıllardır görülmeyen seviyelere yükseldi. Son yükselmesiyle Bitcoin, İsviçre Frangı'nın üzerine çıktı.Dünya çapında yükselen uygulama ile Bitcoin son birkaç yıldır oldukça önemli hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması nedeniyle fiyat son iki ayda yeniden yükselen Bitcoin, bankaların müşterileri adına bu borsa yatırım fonlarına yatırım yapmalarına olanak tanıyarak kripto para birimini emeklilik planları da dahil olmak üzere daha fazla kullanılabilir hale getirildi.Bitcoin ABD borsasında en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240308/bitcoin-tarihinin-en-yuksek-seviyesini-gordu-70-bin-dolar-1081522031.html

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