https://sputniknews.com.tr/20240312/yukselmeye-devam-ediyor-bitcoin-dunyanin-en-buyuk-13-para-birimi-oldu-1081615176.html
Yükselmeye devam ediyor: 'Bitcoin dünyanın en büyük 13. para birimi oldu'
Yükselmeye devam ediyor: 'Bitcoin dünyanın en büyük 13. para birimi oldu'
Sputnik Türkiye
Bitcoin İsviçre Frangı'nı geçerek dünyanın en büyük 13. para birimi oldu. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T13:08+0300
2024-03-12T13:08+0300
2024-03-12T13:08+0300
ekonomi
bitcoin
btc
abd
binance
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079457316_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_adb5c611a63f47592e3f93125570be5e.jpg
BTC başına 72 bin 323 dolara kadar çıkan kripto para birimi, yıllardır görülmeyen seviyelere yükseldi. Son yükselmesiyle Bitcoin, İsviçre Frangı'nın üzerine çıktı.Dünya çapında yükselen uygulama ile Bitcoin son birkaç yıldır oldukça önemli hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması nedeniyle fiyat son iki ayda yeniden yükselen Bitcoin, bankaların müşterileri adına bu borsa yatırım fonlarına yatırım yapmalarına olanak tanıyarak kripto para birimini emeklilik planları da dahil olmak üzere daha fazla kullanılabilir hale getirildi.Bitcoin ABD borsasında en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/bitcoin-tarihinin-en-yuksek-seviyesini-gordu-70-bin-dolar-1081522031.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079457316_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b12d29c27b1b8bbc826108560b73ba67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bitcoin, btc, abd, binance
bitcoin, btc, abd, binance
Yükselmeye devam ediyor: 'Bitcoin dünyanın en büyük 13. para birimi oldu'
Bitcoin İsviçre Frangı'nı geçerek dünyanın en büyük 13. para birimi oldu.
BTC başına 72 bin 323 dolara kadar çıkan kripto para birimi, yıllardır görülmeyen seviyelere yükseldi. Son yükselmesiyle Bitcoin, İsviçre Frangı'nın üzerine çıktı.
Dünya çapında yükselen uygulama ile Bitcoin son birkaç yıldır oldukça önemli hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması nedeniyle fiyat son iki ayda yeniden yükselen Bitcoin, bankaların müşterileri adına bu borsa yatırım fonlarına yatırım yapmalarına olanak tanıyarak kripto para birimini emeklilik planları da dahil olmak üzere daha fazla kullanılabilir hale getirildi.
Bitcoin ABD borsasında en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.