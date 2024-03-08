https://sputniknews.com.tr/20240308/bitcoin-tarihinin-en-yuksek-seviyesini-gordu-70-bin-dolar-1081522031.html

Bitcoin tarihinin en yüksek seviyesini gördü: 70 bin dolar

Bitcoin tarihinin en yüksek seviyesini gördü: 70 bin dolar

Sputnik Türkiye

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 70 bin dolar sınırının üzerine çıkarak rekor kırdı. Bitcoin tarihi rekora ulaştıktan sonra şu an 67.013,40 dolardan işlem... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T19:06+0300

2024-03-08T19:06+0300

2024-03-08T19:12+0300

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Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün 70 bin doları görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.Bitcoin’in fiyatı, rekor seviyenin ardından yapılan kar satışlarının etkisiyle tekrar 70 binin altına geriledi.Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240305/bitcoin-69170-dolarla-tarihinin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1081413082.html

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