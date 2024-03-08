https://sputniknews.com.tr/20240308/bitcoin-tarihinin-en-yuksek-seviyesini-gordu-70-bin-dolar-1081522031.html
Bitcoin tarihinin en yüksek seviyesini gördü: 70 bin dolar
Bitcoin tarihinin en yüksek seviyesini gördü: 70 bin dolar
Sputnik Türkiye
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 70 bin dolar sınırının üzerine çıkarak rekor kırdı. Bitcoin tarihi rekora ulaştıktan sonra şu an 67.013,40 dolardan işlem... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T19:06+0300
2024-03-08T19:06+0300
2024-03-08T19:12+0300
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Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün 70 bin doları görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.Bitcoin’in fiyatı, rekor seviyenin ardından yapılan kar satışlarının etkisiyle tekrar 70 binin altına geriledi.Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/bitcoin-69170-dolarla-tarihinin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1081413082.html
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bitcoin rekor, bitcoin ne kadar, bitcoin tarihin en yüksek seviyesi
bitcoin rekor, bitcoin ne kadar, bitcoin tarihin en yüksek seviyesi
Bitcoin tarihinin en yüksek seviyesini gördü: 70 bin dolar
19:06 08.03.2024 (güncellendi: 19:12 08.03.2024)
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 70 bin dolar sınırının üzerine çıkarak rekor kırdı. Bitcoin tarihi rekora ulaştıktan sonra şu an 67.013,40 dolardan işlem görüyor.
Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.
Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün 70 bin doları görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
Bitcoin’in fiyatı, rekor seviyenin ardından yapılan kar satışlarının etkisiyle tekrar 70 binin altına geriledi.
Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.