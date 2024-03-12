https://sputniknews.com.tr/20240312/yesilcamin-unlu-yapimcilarindan-arif-keskiner-yasamini-yitirdi--1081624109.html
Yeşilçam'ın ünlü yapımcılarından Arif Keskiner yaşamını yitirdi
Yeşilçam'ın ünlü yapımcılarından Arif Keskiner yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Aralarında Kapıcılar Kralı ve Sevi Boylum Al Yazmalım gibi filmlerinde yapımcılığını üstlendiği Yeşilçam'ın tanınan ismi Arif Keskiner, hayatını kaybetti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T16:45+0300
2024-03-12T16:45+0300
2024-03-12T16:54+0300
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yeşilçam
yapımcı
film
dizi
ölüm
cenaze
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Yeşilcam'ın en önemli yapımcılarından biri olan Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım ve daha birçok filmin yapımcılığını üstlenmişti. Oyuncu Almula Merter, ünlü yapımcının ölüm haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: Arif Keskiner kimdir? 1938 yılında Adana’nın Osmaniye ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Osmaniye’de okudu. İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi’ni, ardından İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nu bitirdi. Askerliğin ardından bir süre arkadaşı Yılmaz Güney’le çalıştıktan sonra dört yıl Ağaoğlu Yayınevi’nin müdürlüğü görevini yürüttü. Daha sonra kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç’te muhabirlik, bulaşıkçılık yaptı.Arif Keskiner'in en ünlü filmleri nelerdir? Türkiye’ye döndükten sonra elliye yakın fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Aynı dönemde filmciliğe başladı. 'Otobüs', 'Kapıcılar Kralı', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Maden', 'Köşeyi Dönen Adam' ve 'Piyano Piyano Bacaksız' gibi filmlerin prodüktörlüğünü yaptı. 'Yılanı Öldürseler' ve 'Piyano Piyano Bacaksız' filmlerinin senaryo yazımına katıldı.Halit Çapın’ın 'Bay Alkolü Takdimimdir' adlı hayat hikâyesinden TRT’ye üç bölümlük ilk diziyi gerçekleştirdi. Ardından beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini yaptı. Daha sonra Sıraselviler’deki yazıhanesinde, herkesin Çiçek Bar ya da Arif’in Yeri dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali’ni açtı. Keskiner, yirmi üç yıldır bu ünlü mekânın işletmeciliğini yürütüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240309/unlu-oyuncu-kayhan-yildizoglu-hayatini-kaybetti--1081548107.html
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Yeşilçam'ın ünlü yapımcılarından Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:45 12.03.2024 (güncellendi: 16:54 12.03.2024)
Aralarında Kapıcılar Kralı ve Sevi Boylum Al Yazmalım gibi filmlerinde yapımcılığını üstlendiği Yeşilçam'ın tanınan ismi Arif Keskiner, hayatını kaybetti.
Yeşilcam'ın en önemli yapımcılarından biri olan Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım ve daha birçok filmin yapımcılığını üstlenmişti.
Oyuncu Almula Merter, ünlü yapımcının ölüm haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
Koca bir devir bitti… Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner
1938 yılında Adana’nın Osmaniye ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Osmaniye’de okudu. İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi’ni, ardından İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nu bitirdi. Askerliğin ardından bir süre arkadaşı Yılmaz Güney’le çalıştıktan sonra dört yıl Ağaoğlu Yayınevi’nin müdürlüğü görevini yürüttü. Daha sonra kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç’te muhabirlik, bulaşıkçılık yaptı.
Arif Keskiner'in en ünlü filmleri nelerdir?
Türkiye’ye döndükten sonra elliye yakın fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Aynı dönemde filmciliğe başladı. 'Otobüs', 'Kapıcılar Kralı', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Maden', 'Köşeyi Dönen Adam' ve 'Piyano Piyano Bacaksız' gibi filmlerin prodüktörlüğünü yaptı. 'Yılanı Öldürseler' ve 'Piyano Piyano Bacaksız' filmlerinin senaryo yazımına katıldı.
Halit Çapın’ın 'Bay Alkolü Takdimimdir' adlı hayat hikâyesinden TRT’ye üç bölümlük ilk diziyi gerçekleştirdi. Ardından beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini yaptı. Daha sonra Sıraselviler’deki yazıhanesinde, herkesin Çiçek Bar ya da Arif’in Yeri dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali’ni açtı. Keskiner, yirmi üç yıldır bu ünlü mekânın işletmeciliğini yürütüyor.