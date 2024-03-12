https://sputniknews.com.tr/20240312/yesilcamin-unlu-yapimcilarindan-arif-keskiner-yasamini-yitirdi--1081624109.html

Yeşilçam'ın ünlü yapımcılarından Arif Keskiner yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü yapımcılarından Arif Keskiner yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Aralarında Kapıcılar Kralı ve Sevi Boylum Al Yazmalım gibi filmlerinde yapımcılığını üstlendiği Yeşilçam'ın tanınan ismi Arif Keskiner, hayatını kaybetti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T16:45+0300

2024-03-12T16:45+0300

2024-03-12T16:54+0300

türkiye

yeşilçam

yapımcı

film

dizi

ölüm

cenaze

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081623371_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_56fc47255da083b6704dfb8e21994276.jpg

Yeşilcam'ın en önemli yapımcılarından biri olan Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım ve daha birçok filmin yapımcılığını üstlenmişti. Oyuncu Almula Merter, ünlü yapımcının ölüm haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: Arif Keskiner kimdir? 1938 yılında Adana’nın Osmaniye ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Osmaniye’de okudu. İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi’ni, ardından İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nu bitirdi. Askerliğin ardından bir süre arkadaşı Yılmaz Güney’le çalıştıktan sonra dört yıl Ağaoğlu Yayınevi’nin müdürlüğü görevini yürüttü. Daha sonra kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç’te muhabirlik, bulaşıkçılık yaptı.Arif Keskiner'in en ünlü filmleri nelerdir? Türkiye’ye döndükten sonra elliye yakın fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Aynı dönemde filmciliğe başladı. 'Otobüs', 'Kapıcılar Kralı', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Maden', 'Köşeyi Dönen Adam' ve 'Piyano Piyano Bacaksız' gibi filmlerin prodüktörlüğünü yaptı. 'Yılanı Öldürseler' ve 'Piyano Piyano Bacaksız' filmlerinin senaryo yazımına katıldı.Halit Çapın’ın 'Bay Alkolü Takdimimdir' adlı hayat hikâyesinden TRT’ye üç bölümlük ilk diziyi gerçekleştirdi. Ardından beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini yaptı. Daha sonra Sıraselviler’deki yazıhanesinde, herkesin Çiçek Bar ya da Arif’in Yeri dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali’ni açtı. Keskiner, yirmi üç yıldır bu ünlü mekânın işletmeciliğini yürütüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240309/unlu-oyuncu-kayhan-yildizoglu-hayatini-kaybetti--1081548107.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arif keskiner, arif keskiner kimdir, arif keskiner öldü mü, arif keskiner ne zaman öldü, arif keskiner ne zaman doğdu, arif keskiner filmleri, arif keskiner eğitim, arif keskiner kaç yaşında, arif keskiner en ünlü filmleri, arif keskiner yapımcı, direktör, arif keskiner kaç yaşında öldü