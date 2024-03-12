https://sputniknews.com.tr/20240312/yerlikaya-duyurdu-6-ilde-6-suc-orgutu-cokertildi-1081603033.html

Yerlikaya duyurdu: 6 ilde 6 suç örgütü çökertildi

Yerlikaya duyurdu: 6 ilde 6 suç örgütü çökertildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-9 Operasyonu'nda 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T08:22+0300

2024-03-12T08:22+0300

2024-03-12T08:37+0300

türkiye

ali yerlikaya

suç

organize suç

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suç örgütü

organize suç çetesi

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 suç örgütünün çökertildiğini, ve 54 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda Mahzen 9 operasyonlarının detaylarını duyurdu:

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