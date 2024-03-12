https://sputniknews.com.tr/20240312/yerlikaya-duyurdu-6-ilde-6-suc-orgutu-cokertildi-1081603033.html
Yerlikaya duyurdu: 6 ilde 6 suç örgütü çökertildi
Yerlikaya duyurdu: 6 ilde 6 suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-9 Operasyonu'nda 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T08:22+0300
2024-03-12T08:22+0300
2024-03-12T08:37+0300
türkiye
ali yerlikaya
suç
organize suç
organize suç örgütü
suç örgütü
organize suç çetesi
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 suç örgütünün çökertildiğini, ve 54 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda Mahzen 9 operasyonlarının detaylarını duyurdu:
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ali yerlikaya, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi, operasyon
ali yerlikaya, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi, operasyon
Yerlikaya duyurdu: 6 ilde 6 suç örgütü çökertildi
08:22 12.03.2024 (güncellendi: 08:37 12.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-9 Operasyonu'nda 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 54 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 suç örgütünün çökertildiğini, ve 54 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda Mahzen 9 operasyonlarının detaylarını duyurdu: