Kredi kartında yeni düzenleme: 'Nakit avans, taksit sayısı, kredi faiz oranı değişti'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türk cerrah tümörü ameliyatsız yok etmeyi başardı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Oscar ödül törenine "İsrail protestosu" damga vurdu
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Borsa İstanbul'da Fitch Ratings etkisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel durum ve ABD'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kontrolsüz kolajen kullanımındaki tehlike
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240312/kredi-kartinda-yeni-duzenleme-nakit-avans-taksit-sayisi-kredi-faiz-orani-1081602258.html
Kredi kartında yeni düzenleme: 'Nakit avans, taksit sayısı, kredi faiz oranı değişti'
Kredi kartında yeni düzenleme: 'Nakit avans, taksit sayısı, kredi faiz oranı değişti'
Sputnik Türkiye
Kredi kartlarında taksit sayısı, limit sınırı ve faiz oranının yükseltilmesi konuşulurken; uzman isimlerden yeni karar alındığı ile ilgili açıklama geldi. ... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T07:22+0300
2024-03-12T07:22+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi kartı aidatı
kredi
kredi notu
kredi borcu
faiz
faiz oranı
faiz oranları
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg
Uzmanlar kredi kartı limitleri ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceğini vurgularken, tarih olarak ise seçim sonrasını işaret etmişti.Özellikle kredi kartı harcamalarındaki artış oranının dikkate alınması ve enflasyonun beklentileri aşması üzerine Merkez Bankası, seçim öncesi ilave sıkılaşma önlemlerini hayata geçirmeye başlarken; ekonomist Murat Muratoğlu, yaptığı paylaşımda "Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını 3'e düşürdü... Bari bir açıklama yapılsaydı" ifadelerini kullandı.Bir diğer uzman isim Şenol Babuşçu ise bankaların, kredi kartında nakit avans çekimini de kart limitinin 25’i ile sınırlandırdığına dikkat çekerek "Kredi kartında nakit avans çekimi kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırılıyor.. Nakit avansta maksimum taksit sayısı 3’e indiriliyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan Mynet'te yer alan habere göre, ihtiyaç kredileriyle ilgili de yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Birçok bankanın ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını yükselttiği belirtilirken, bazı bankalarda bu oranın yüzde 5'in üzerine çıktığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240311/bakanliktan-konut-kredisi-icin-banka-uyarisi-odeme-plani-nasil-belirleniyor-1081573095.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_99e1bdcd01aa49b44b13f02d62232c8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, nakit avans sınırı, taksit sınırı, kredi faiz oranı, uzman yorumu, uzman görüşü
kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, nakit avans sınırı, taksit sınırı, kredi faiz oranı, uzman yorumu, uzman görüşü

Kredi kartında yeni düzenleme: 'Nakit avans, taksit sayısı, kredi faiz oranı değişti'

07:22 12.03.2024
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA
Abone ol
Kredi kartlarında taksit sayısı, limit sınırı ve faiz oranının yükseltilmesi konuşulurken; uzman isimlerden yeni karar alındığı ile ilgili açıklama geldi. . Alınan karar birçok bankanın mobil uygulamasına yansırken, ihtiyaç kredilerinde de mevcut faiz oranlarının yükseltildiği belirtiliyor. Peki, kredi kartına yeni düzenleme neleri içeriyor?
Uzmanlar kredi kartı limitleri ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceğini vurgularken, tarih olarak ise seçim sonrasını işaret etmişti.
Özellikle kredi kartı harcamalarındaki artış oranının dikkate alınması ve enflasyonun beklentileri aşması üzerine Merkez Bankası, seçim öncesi ilave sıkılaşma önlemlerini hayata geçirmeye başlarken; ekonomist Murat Muratoğlu, yaptığı paylaşımda "Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını 3'e düşürdü... Bari bir açıklama yapılsaydı" ifadelerini kullandı.
Bir diğer uzman isim Şenol Babuşçu ise bankaların, kredi kartında nakit avans çekimini de kart limitinin 25’i ile sınırlandırdığına dikkat çekerek "Kredi kartında nakit avans çekimi kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırılıyor.. Nakit avansta maksimum taksit sayısı 3’e indiriliyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Mynet'te yer alan habere göre, ihtiyaç kredileriyle ilgili de yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Birçok bankanın ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını yükselttiği belirtilirken, bazı bankalarda bu oranın yüzde 5'in üzerine çıktığı belirtiliyor.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
EKONOMİ
Bakanlıktan konut kredisi için 'banka' uyarısı: Ödeme planı nasıl belirleniyor?
Dün, 08:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала