https://sputniknews.com.tr/20240312/kredi-kartinda-yeni-duzenleme-nakit-avans-taksit-sayisi-kredi-faiz-orani-1081602258.html

Kredi kartında yeni düzenleme: 'Nakit avans, taksit sayısı, kredi faiz oranı değişti'

Kredi kartında yeni düzenleme: 'Nakit avans, taksit sayısı, kredi faiz oranı değişti'

Sputnik Türkiye

Kredi kartlarında taksit sayısı, limit sınırı ve faiz oranının yükseltilmesi konuşulurken; uzman isimlerden yeni karar alındığı ile ilgili açıklama geldi. ... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T07:22+0300

2024-03-12T07:22+0300

2024-03-12T07:22+0300

ekonomi

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Uzmanlar kredi kartı limitleri ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceğini vurgularken, tarih olarak ise seçim sonrasını işaret etmişti.Özellikle kredi kartı harcamalarındaki artış oranının dikkate alınması ve enflasyonun beklentileri aşması üzerine Merkez Bankası, seçim öncesi ilave sıkılaşma önlemlerini hayata geçirmeye başlarken; ekonomist Murat Muratoğlu, yaptığı paylaşımda "Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını 3'e düşürdü... Bari bir açıklama yapılsaydı" ifadelerini kullandı.Bir diğer uzman isim Şenol Babuşçu ise bankaların, kredi kartında nakit avans çekimini de kart limitinin 25’i ile sınırlandırdığına dikkat çekerek "Kredi kartında nakit avans çekimi kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırılıyor.. Nakit avansta maksimum taksit sayısı 3’e indiriliyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan Mynet'te yer alan habere göre, ihtiyaç kredileriyle ilgili de yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Birçok bankanın ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını yükselttiği belirtilirken, bazı bankalarda bu oranın yüzde 5'in üzerine çıktığı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240311/bakanliktan-konut-kredisi-icin-banka-uyarisi-odeme-plani-nasil-belirleniyor-1081573095.html

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