https://sputniknews.com.tr/20240311/bakanliktan-konut-kredisi-icin-banka-uyarisi-odeme-plani-nasil-belirleniyor-1081573095.html

Bakanlıktan konut kredisi için 'banka' uyarısı: Ödeme planı nasıl belirleniyor?

Bakanlıktan konut kredisi için 'banka' uyarısı: Ödeme planı nasıl belirleniyor?

Sputnik Türkiye

Konut almak isteyenler, bankalardan kredi talep ederken bazı zorunluluklarla karşılaşabiliyorlar ve bu durum bazı mağduriyetlere yol açabiliyor. Bankalar... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T08:31+0300

2024-03-11T08:31+0300

2024-03-11T08:53+0300

ticaret bakanlığı

kredi

kredi notu

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konut

banka

banka hesabı

banka dolandırıcılığı

ekonomi

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Kredi ile konut satın almak için bankaların kapısını çalan bireylerin bazı dayatmalarla karşı karşıya kalması sebebiyle Ticaret Bakanlığı, konut finansmanı sözleşmeleri kapsamında hem banka hem de kredi kullanacaklar için kuralları belirledi.Buna göre tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili zorunlu deprem sigortası olan DASK harici sigorta yaptırılamaz. Konut finansmanı sözleşmesi kredi ile ilgili olanlar hariç olmak üzere otomatik ödeme talimatı, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yan finansal ürün ve hizmetler alım şartına bağlanamaz.Bankalarda belli bir yaş grubunun üzerinde kredi çekmek isteyen kişilere hayat sigortası yaptırılıyor. Özellikle konut kredilerinde ilgili konuta banka tarafından ipotek konulduğundan dolayı kredinin ödenmemesi durumunda banka konutu satışa çıkararak zararını karşılayabiliyor.Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Konut finansmanı sözleşmeleri tarafında tüketicilerin bazı hakları var. Bankalar bu kredileri kullandırırken çapraz satış nedeniyle farklı ürünleri de kredi finansman sözleşmesi çerçevesinde tüketicilere sunabiliyor. Burada öne çıkan bazı başlıklar var ki bunlardan ilki özellikle kişilerle alakalı hayat sigortasıdır. DASK dışında konut sigortası da bu kapsamda talep edilen farklı bir sigorta ürünü diyebiliriz" diyerek ekledi:Başvurular nereye yapılıyor?'Konut sigortası DASK ile birlikte isteniyor'DASK dışında iki sigortanın öne çıktığı uyarısında bulunan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Birisi konutun deprem dışında da kullanılamayacak hale gelmesine neden olabilecek toprak kayması, yan bina kazılırken binanın zarar görmesi gibi biz buna sigorta sisteminde yangın sigortaları branşı diyoruz ki bu noktada yangın gibi faktörlerde konut sigortasının devreye girmesi söz konusu oluyor. Her ne kadar düzenlemede DASK dışında sigorta istenmez dense de konut sigortası DASK ile beraber bankalar tarafından yapılması isteniyor" ifadelerini kullandı.'Yaşa göre ödeme planı artıyor'Kredi borcu ödenmezse ne olur?Erken ödeme nedir?Konut kredisi faizleri ne kadar oldu?

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