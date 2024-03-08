https://sputniknews.com.tr/20240308/dusuk-faizli-kredi-kampanyasinda-detaylar-netlesiyor-aylik-taksit-tutari-belli-oldu-1081504824.html

Düşük faizli kredi kampanyasında detaylar netleşiyor: Aylık taksit tutarı belli oldu

Düşük faizli kredi kampanyasında detaylar netleşiyor: Aylık taksit tutarı belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'de milyonlarca konutun kentsel dönüşüme girmesi için yeni kredi kampanyası duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, İzmir... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T11:12+0300

2024-03-08T11:12+0300

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ekonomi

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Deprem kuşağında olan Türkiye'de güvenilir ve sağlam konutların üretilmesi için hükümetin attığı adımlara yenisi eklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir, İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüme girecek konutlar için 2.5 milyon liraya kadar yüzde 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadeyle kredi verileceğini açıkladı. Peki ödemeler nasıl olacak?Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kentsel dönüşüm kapsamında bazı iller için yeni bir proje daha açıklandı. İklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi için pilot il İzmir olarak belirlendi. Bu kapsamın Manisa, Tekirdağ, İstanbul ve Kahramanmaraş için de genişletilmesi planlanıyor. Aslında kentsel dönüşüm için İzmir pilot olmak üzere 180 ay vadede 0.69 faizle bir kredi desteği verileceği açıklanmış oldu. Bu kredilerde üst limit 2.5 milyon TL’ye kadar olacak ve binanın enerji kimlik seviyesine göre bazı faiz indiriminden faydalanılabilecek" dedi ve ekledi:330 milyon euro kaynak aktarılacakBaşvuru şartları ne?Henüz başvuru şartları çok net olmasa da kentsel dönüşüm kapsamında başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara bu kredilerin verilmesi planlanıyor. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere de yıllık bazda 0.25 oranında faiz indirimi sağlanacağı belirtildi.Konunun uzmanı Özelmacıklı konuşmasına, "Binanın enerji kimlik seviyesine göre de farklı indirimler söz konusu olabilecek. A sınıfı enerji kimlik belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50 oranında, B sınıfı enerji kimlik belgesi olan binalar için de yıllık yüzde 0.25 oranında faiz indirimi uygulanacak" şeklinde devam etti.'Destek önemli fayda sağlayacak'Aylık taksit tutarı ne kadar olur?

https://sputniknews.com.tr/20240308/ak-parti-grup-baskanvekili-akbasoglu-asgari-ucrete-ara-zam-icin-tarih-verdi-kulis-bilgileri-ne-1081502047.html

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