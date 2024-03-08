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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240308/dusuk-faizli-kredi-kampanyasinda-detaylar-netlesiyor-aylik-taksit-tutari-belli-oldu-1081504824.html
Düşük faizli kredi kampanyasında detaylar netleşiyor: Aylık taksit tutarı belli oldu
Düşük faizli kredi kampanyasında detaylar netleşiyor: Aylık taksit tutarı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'de milyonlarca konutun kentsel dönüşüme girmesi için yeni kredi kampanyası duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, İzmir... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T11:12+0300
2024-03-08T11:15+0300
ekonomi
düşük faizli kredi
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Deprem kuşağında olan Türkiye'de güvenilir ve sağlam konutların üretilmesi için hükümetin attığı adımlara yenisi eklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir, İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüme girecek konutlar için 2.5 milyon liraya kadar yüzde 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadeyle kredi verileceğini açıkladı. Peki ödemeler nasıl olacak?Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kentsel dönüşüm kapsamında bazı iller için yeni bir proje daha açıklandı. İklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi için pilot il İzmir olarak belirlendi. Bu kapsamın Manisa, Tekirdağ, İstanbul ve Kahramanmaraş için de genişletilmesi planlanıyor. Aslında kentsel dönüşüm için İzmir pilot olmak üzere 180 ay vadede 0.69 faizle bir kredi desteği verileceği açıklanmış oldu. Bu kredilerde üst limit 2.5 milyon TL’ye kadar olacak ve binanın enerji kimlik seviyesine göre bazı faiz indiriminden faydalanılabilecek" dedi ve ekledi:330 milyon euro kaynak aktarılacakBaşvuru şartları ne?Henüz başvuru şartları çok net olmasa da kentsel dönüşüm kapsamında başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara bu kredilerin verilmesi planlanıyor. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere de yıllık bazda 0.25 oranında faiz indirimi sağlanacağı belirtildi.Konunun uzmanı Özelmacıklı konuşmasına, "Binanın enerji kimlik seviyesine göre de farklı indirimler söz konusu olabilecek. A sınıfı enerji kimlik belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50 oranında, B sınıfı enerji kimlik belgesi olan binalar için de yıllık yüzde 0.25 oranında faiz indirimi uygulanacak" şeklinde devam etti.'Destek önemli fayda sağlayacak'Aylık taksit tutarı ne kadar olur?
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Düşük faizli kredi kampanyasında detaylar netleşiyor: Aylık taksit tutarı belli oldu

11:12 08.03.2024 (güncellendi: 11:15 08.03.2024)
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Türkiye'de milyonlarca konutun kentsel dönüşüme girmesi için yeni kredi kampanyası duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, İzmir, İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüme girecek konutlar için özel kredi koşulları açıkladı. Peki düşük faizli kredi kampanyasında aylık taksit tutarı ne kadar olacak?
Deprem kuşağında olan Türkiye'de güvenilir ve sağlam konutların üretilmesi için hükümetin attığı adımlara yenisi eklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir, İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüme girecek konutlar için 2.5 milyon liraya kadar yüzde 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadeyle kredi verileceğini açıkladı. Peki ödemeler nasıl olacak?
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kentsel dönüşüm kapsamında bazı iller için yeni bir proje daha açıklandı. İklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi için pilot il İzmir olarak belirlendi. Bu kapsamın Manisa, Tekirdağ, İstanbul ve Kahramanmaraş için de genişletilmesi planlanıyor. Aslında kentsel dönüşüm için İzmir pilot olmak üzere 180 ay vadede 0.69 faizle bir kredi desteği verileceği açıklanmış oldu. Bu kredilerde üst limit 2.5 milyon TL’ye kadar olacak ve binanın enerji kimlik seviyesine göre bazı faiz indiriminden faydalanılabilecek" dedi ve ekledi:

330 milyon euro kaynak aktarılacak

Burada iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri için uygun bir maliyet finansmanı imkanı sunulması planlanıyor. Bu noktada İzmir’in seçilmesinin de nedeni özellikle İzmir’in deprem riski taşıyan önemli noktalardan biri olması diyebiliriz. Dünya Bankası’ndan alınan 330 milyon euro tutarındaki proje çerçevesinde kaynak aktarılmış olacak.

Başvuru şartları ne?

Henüz başvuru şartları çok net olmasa da kentsel dönüşüm kapsamında başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara bu kredilerin verilmesi planlanıyor. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere de yıllık bazda 0.25 oranında faiz indirimi sağlanacağı belirtildi.
Konunun uzmanı Özelmacıklı konuşmasına, "Binanın enerji kimlik seviyesine göre de farklı indirimler söz konusu olabilecek. A sınıfı enerji kimlik belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50 oranında, B sınıfı enerji kimlik belgesi olan binalar için de yıllık yüzde 0.25 oranında faiz indirimi uygulanacak" şeklinde devam etti.

'Destek önemli fayda sağlayacak'

"Bakanlığımızın verilerine göre aslında İzmir’de de 36 bin binanın acilen dönüştürülmesi ve bu 36 bin binada 180 bin bağımsız birimin olduğu bilgisi geçildi. Bu çerçevede aslında İzmir başta olmak üzere bu illerin kentsel dönüşümüne destek önemli bir fayda sağlayacaktır. Kredilerin bu kapsamda veriliyor olması sürecin ve ödemelerin kolaylıkla yapılabileceğini bizlere gösteriyor."

Aylık taksit tutarı ne kadar olur?

"Bu kredi çok düşük bir faiz oranına sahip ve uzun vade oranına sahip. Kredinin 1 milyon TL’den çekildiğini varsaydığımızda yüzde 0.69 faiz oranı ve 180 ay vadede aylık sadece 9718 TL bir geri ödemeye tekabül eder.

Eğer bu rakam 1.5 milyon TL seviyesine çıkarsa aynı faiz ve vadelerde ödemeler 14 bin 578 TL seviyesine gelir. Eğer rakam 2 milyona çıkarsa 19 bin 437 TL seviyesine gelir ki bu seviyeler özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için nispeten binalarını yenilemek isteyenler açısından önemli bir destek kalemi oluşturacaktır.

Meblağda üst sınır olan 2.5 milyon TL’ye çıktığında aylık 0.69 faiz oranı ve 180 ay vadede 24 bin 297 TL’lik bir geri ödeme söz konusu olacaktır. Burada kredilerle alakalı ödemelerin yükleniciye yapılmasıyla ilgili düzenleme de önümüzdeki günlerde açıklanabilir.”
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
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