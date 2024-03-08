https://sputniknews.com.tr/20240308/ak-parti-grup-baskanvekili-akbasoglu-asgari-ucrete-ara-zam-icin-tarih-verdi-kulis-bilgileri-ne-1081502047.html

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu 'asgari ücrete ara zam' için tarih verdi: Kulis bilgileri ne?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu 'asgari ücrete ara zam' için tarih verdi: Kulis bilgileri ne?

Sputnik Türkiye

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, seçimler öncesi emeklilere seyyanen zam ve asgari ücrete ara zam... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T08:56+0300

2024-03-08T08:56+0300

2024-03-08T08:56+0300

ekonomi

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asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

2024

haziran

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı. Pek çok kalemde yaşanan fiyat artışları, emekliye seyyanen zam iddialarının ardından bir ara zam iddiası da asgari ücretliler için geldi.Tarih verdiAkbaşoğlu Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.AK Partili Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ek artışta kulis bilgilerini yazdı. Gökçe kulis bilgilerini aktardığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

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