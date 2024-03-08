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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu 'asgari ücrete ara zam' için tarih verdi: Kulis bilgileri ne?
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu 'asgari ücrete ara zam' için tarih verdi: Kulis bilgileri ne?
Sputnik Türkiye
Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, seçimler öncesi emeklilere seyyanen zam ve asgari ücrete ara zam... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T08:56+0300
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı. Pek çok kalemde yaşanan fiyat artışları, emekliye seyyanen zam iddialarının ardından bir ara zam iddiası da asgari ücretliler için geldi.Tarih verdiAkbaşoğlu Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.AK Partili Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ek artışta kulis bilgilerini yazdı. Gökçe kulis bilgilerini aktardığı yazısında şu ifadeleri kullandı:
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu 'asgari ücrete ara zam' için tarih verdi: Kulis bilgileri ne?

08:56 08.03.2024
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AA
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Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, seçimler öncesi emeklilere seyyanen zam ve asgari ücrete ara zam beklentisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı. Pek çok kalemde yaşanan fiyat artışları, emekliye seyyanen zam iddialarının ardından bir ara zam iddiası da asgari ücretliler için geldi.

Tarih verdi

Akbaşoğlu Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.
Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.
AK Partili Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ek artışta kulis bilgilerini yazdı.
Gökçe kulis bilgilerini aktardığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlanacağı üzere 2022 yılında olduğu gibi 2023’te de asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Hatta yıl sonundaki zam görece yüksek tutularak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltildi. Ancak işçiler yeni asgari ücretten daha iki maaş aldıkları dönemde yani ilk iki ayın sonunda ücretin yüzde 11.53’ü enflasyon karşısında eridi. Yılın ilk yarısı boyunca da bu artış eğiliminin sürmesi bekleniyor. Her ne kadar mevzuatta asgari ücretin yılda bir kez belirleneceği yazsa da, Türkiye Nisan-Mayıs aylarından itibaren asgari ücrette ikinci artış meselesini konuşmaya başlayacak."

SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
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