https://sputniknews.com.tr/20240312/yeni-meslek-dali-son-donemde-populerlesen-temsili-nikah-memurlarinin-kazandiklari-maas-aciklandi-1081602579.html

Yeni meslek dalı: Son dönemde popülerleşen 'temsili nikah memurlarının' kazandıkları maaş açıklandı

Yeni meslek dalı: Son dönemde popülerleşen 'temsili nikah memurlarının' kazandıkları maaş açıklandı

Sputnik Türkiye

Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlerin genel olarak başvurduğu 'temsili nikah memuru' organizasyonlarında fiyat tarifesi belli oldu. Tiyatro oyuncusu... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T07:56+0300

2024-03-12T07:56+0300

2024-03-12T07:56+0300

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nikah şahidi

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evlilik teklifi

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'Temsili nikah memuru' olarak ilan verenlerin sayısı da son dönemde internette oldukça artmış durumda. Cübbesiyle organizasyona katılıp, nikah defterini imzalatıp, evlilik cüzdanını teslim eden 'temsili nikah memurlarının' kazandığı ücret belli oldu. TRT Haber'in aktardığına göre, temsili nikah memuruna ödenen ücret, bin 500 ila 4 bin lira arasında değişiyor.Temsili nikah memuru ne iş yapar?Düğün öncesinde çiftlerle konuşarak, isteklerini öğrenen, isteğe göre mizahi veya beklenti doğrultusunda konuşma yapan temsili nikah memurları, merasimde cübbesiyle, evlilik cüzdanını vermesi ve deftere imza atılması gibi ritüelleri de yapıyor.Kimler temsili nikah memuru oluyor?Nikah defterini imzalatıp 'evet'leri de aldıktan sonra nikah cüzdanını çifte teslim ediyor ama nikahı kıyanlar ise tiyatro sanatçısı. Son dönemde popüler hale gelip sektöre dönüşünce Tiyatral Nikah Sanatçıları Platformu da kuruldu.Show Haber'in haberine göre tiyatro oyuncusu Yıldız Sert şunları aktardı:ADEF Başkanı Murat Köksal, "Diksiyon ve konuşması düzgün insanlarla çalışmaya çalışıyoruz. Biz çfitin gerçekten yasal olarak evli olmasını istiyoruz. Evlilik cüzdanlarını talep ediyoruz. Evlik cüdanlarından sonra e-devlet'ten gerçekten bu çift resmi olarak evlenmiş mi kontrol ediyoruz" diye konuştu.

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