https://sputniknews.com.tr/20240312/yeni-meslek-dali-son-donemde-populerlesen-temsili-nikah-memurlarinin-kazandiklari-maas-aciklandi-1081602579.html
Yeni meslek dalı: Son dönemde popülerleşen 'temsili nikah memurlarının' kazandıkları maaş açıklandı
Yeni meslek dalı: Son dönemde popülerleşen 'temsili nikah memurlarının' kazandıkları maaş açıklandı
Sputnik Türkiye
Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlerin genel olarak başvurduğu 'temsili nikah memuru' organizasyonlarında fiyat tarifesi belli oldu. Tiyatro oyuncusu... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T07:56+0300
2024-03-12T07:56+0300
2024-03-12T07:56+0300
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'Temsili nikah memuru' olarak ilan verenlerin sayısı da son dönemde internette oldukça artmış durumda. Cübbesiyle organizasyona katılıp, nikah defterini imzalatıp, evlilik cüzdanını teslim eden 'temsili nikah memurlarının' kazandığı ücret belli oldu. TRT Haber'in aktardığına göre, temsili nikah memuruna ödenen ücret, bin 500 ila 4 bin lira arasında değişiyor.Temsili nikah memuru ne iş yapar?Düğün öncesinde çiftlerle konuşarak, isteklerini öğrenen, isteğe göre mizahi veya beklenti doğrultusunda konuşma yapan temsili nikah memurları, merasimde cübbesiyle, evlilik cüzdanını vermesi ve deftere imza atılması gibi ritüelleri de yapıyor.Kimler temsili nikah memuru oluyor?Nikah defterini imzalatıp 'evet'leri de aldıktan sonra nikah cüzdanını çifte teslim ediyor ama nikahı kıyanlar ise tiyatro sanatçısı. Son dönemde popüler hale gelip sektöre dönüşünce Tiyatral Nikah Sanatçıları Platformu da kuruldu.Show Haber'in haberine göre tiyatro oyuncusu Yıldız Sert şunları aktardı:ADEF Başkanı Murat Köksal, "Diksiyon ve konuşması düzgün insanlarla çalışmaya çalışıyoruz. Biz çfitin gerçekten yasal olarak evli olmasını istiyoruz. Evlilik cüzdanlarını talep ediyoruz. Evlik cüdanlarından sonra e-devlet'ten gerçekten bu çift resmi olarak evlenmiş mi kontrol ediyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240312/kredi-kartinda-yeni-duzenleme-nakit-avans-taksit-sayisi-kredi-faiz-orani-1081602258.html
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temsili nikah memuru fiyat, temsili nikah memuru nedir, temsili nikah memuru istanbul, temsili nikah memuru izmir, temsili nikah memuru ankara, temsili nikah memuru maaş, temsili nikah memuru ücret, temsili nikah memuru bursa, temsili nikah nasıl yapılır, temsili nikah nedir, temsili nikah defteri, kimler temsili nikah memuru oluyor, temsili nikah memuru ne iş yapar, temsili nikah memuru nasıl olunur
temsili nikah memuru fiyat, temsili nikah memuru nedir, temsili nikah memuru istanbul, temsili nikah memuru izmir, temsili nikah memuru ankara, temsili nikah memuru maaş, temsili nikah memuru ücret, temsili nikah memuru bursa, temsili nikah nasıl yapılır, temsili nikah nedir, temsili nikah defteri, kimler temsili nikah memuru oluyor, temsili nikah memuru ne iş yapar, temsili nikah memuru nasıl olunur
Yeni meslek dalı: Son dönemde popülerleşen 'temsili nikah memurlarının' kazandıkları maaş açıklandı
Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlerin genel olarak başvurduğu 'temsili nikah memuru' organizasyonlarında fiyat tarifesi belli oldu. Tiyatro oyuncusu Yıldız Sert, ücretler için "Ankara için ortalama 1000-1250 TL civarıdır. İstanbul'da ise 2 bin 500, 3 bin maksimum; 4 bin TL'yi buluyor" açıklamasını yaptı. Peki, bu mesleği kimler yapıyor?
'Temsili nikah memuru' olarak ilan verenlerin sayısı da son dönemde internette oldukça artmış durumda. Cübbesiyle organizasyona katılıp, nikah defterini imzalatıp, evlilik cüzdanını teslim eden 'temsili nikah memurlarının' kazandığı ücret belli oldu. TRT Haber'in aktardığına göre, temsili nikah memuruna ödenen ücret, bin 500 ila 4 bin lira arasında değişiyor.
Temsili nikah memuru ne iş yapar?
Düğün öncesinde çiftlerle konuşarak, isteklerini öğrenen, isteğe göre mizahi veya beklenti doğrultusunda konuşma yapan temsili nikah memurları, merasimde cübbesiyle, evlilik cüzdanını vermesi ve deftere imza atılması gibi ritüelleri de yapıyor.
Kimler temsili nikah memuru oluyor?
Nikah defterini imzalatıp 'evet'leri de aldıktan sonra nikah cüzdanını çifte teslim ediyor ama nikahı kıyanlar ise tiyatro sanatçısı. Son dönemde popüler hale gelip sektöre dönüşünce Tiyatral Nikah Sanatçıları Platformu da kuruldu.
Show Haber'in haberine göre tiyatro oyuncusu Yıldız Sert şunları aktardı:
"İsteklerini anlatıyorlar. Diyelim ki dini bir nikah isteyecek, bununla uyumlu bir metin istiyor. Bu işi yapanlar genellikle tiyatro oyuncusu ya da emekli nikah memurlarıdır. Bunun hiçbir resmiyeti yoktur, tiyatral gösteridir. Nikah tazelemeleri yapıyoruz bunlar çok eğlenceli oluyor. Ankara için ortalama 1000-1250 TL civarıdır. İstanbul'da ise 2500, 3000 maksimum 4000 bin TL'yi buluyor."
ADEF Başkanı Murat Köksal, "Diksiyon ve konuşması düzgün insanlarla çalışmaya çalışıyoruz. Biz çfitin gerçekten yasal olarak evli olmasını istiyoruz. Evlilik cüzdanlarını talep ediyoruz. Evlik cüdanlarından sonra e-devlet'ten gerçekten bu çift resmi olarak evlenmiş mi kontrol ediyoruz" diye konuştu.