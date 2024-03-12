https://sputniknews.com.tr/20240312/von-der-leyenden-irana-rusya-tehdidi-1081620413.html
Von der Leyen’den İran'a Rusya tehdidi
Von der Leyen’den İran'a Rusya tehdidi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik etmesi durumunda, ek yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T15:00+0300
2024-03-12T15:00+0300
2024-03-12T15:00+0300
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Hem Moskova hem de Tahran’ın daha önce Batı'nın bu suçlamalarını asılsız olarak nitelendirerek defalarca reddetmesine rağmen kanıt göstermeden İran'ı suçlamaya devam eden Leyen, Strazburg'da düzenlenen genel kurul oturumundaki konuşmasında, “İran'ın Rusya'ya balistik füze sağlaması durumunda ek yaptırımlarla karşılık vermeye hazır olduğumuzu da eklemek isterim” ifadelerini kullandı.Batılı ülkeler İran'ın Ukrayna'daki askeri operasyonda kullanılması amacıyla Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) da tedarik ettiğini iddia ederken, bu iddiaları değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada Rusya'ya insansız hava aracı gönderildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve Tahran'ın çatışmanın hiçbir tarafına insansız hava aracı vermediğini yineledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise İran'dan İHA satın alındığı konusunun ABD medyasında yapay olarak ortaya atıldığını vurgularken, sonrasında Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı teslim ettiğine ilişkin iddialarının asılsız olduğunu tekrarladı.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya ve İran arasındaki askeri ilişkinin geniş kapsamlı bir savunma ortaklığına dönüştüğünü söylemiş, iki ülkenin insansız hava aracı (İHA) üretimini ortaklaşa gerçekleştirmeyi planladığına dair raporlar bulunduğunu da iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240307/abdden-irana-tehdit-tahranin-mevcut-davranis-biciminin-devam-etmesine-izin-veremeyiz-1081487960.html
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ursula von der leyen, avrupa birliği, iran, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, tahran, moskova, brüksel
ursula von der leyen, avrupa birliği, iran, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, tahran, moskova, brüksel
Von der Leyen’den İran'a Rusya tehdidi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik etmesi durumunda, ek yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.
Hem Moskova hem de Tahran’ın daha önce Batı'nın bu suçlamalarını asılsız olarak nitelendirerek defalarca reddetmesine rağmen kanıt göstermeden İran'ı suçlamaya devam eden Leyen, Strazburg'da düzenlenen genel kurul oturumundaki konuşmasında, “İran'ın Rusya'ya balistik füze sağlaması durumunda ek yaptırımlarla karşılık vermeye hazır olduğumuzu da eklemek isterim” ifadelerini kullandı.
Batılı ülkeler İran'ın Ukrayna'daki askeri operasyonda kullanılması amacıyla Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) da tedarik ettiğini iddia ederken, bu iddiaları değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada Rusya'ya insansız hava aracı gönderildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve Tahran'ın çatışmanın hiçbir tarafına insansız hava aracı vermediğini yineledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise İran'dan İHA satın alındığı konusunun ABD medyasında yapay olarak ortaya atıldığını vurgularken, sonrasında Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı teslim ettiğine ilişkin iddialarının asılsız olduğunu tekrarladı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya ve İran arasındaki askeri ilişkinin geniş kapsamlı bir savunma ortaklığına dönüştüğünü söylemiş, iki ülkenin insansız hava aracı (İHA) üretimini ortaklaşa gerçekleştirmeyi planladığına dair raporlar bulunduğunu da iddia etmişti.