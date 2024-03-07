https://sputniknews.com.tr/20240307/abdden-irana-tehdit-tahranin-mevcut-davranis-biciminin-devam-etmesine-izin-veremeyiz-1081487960.html

ABD'den İran'a tehdit: 'Tahran'ın mevcut davranış biçiminin devam etmesine izin veremeyiz'

ABD'den İran'a tehdit: 'Tahran'ın mevcut davranış biçiminin devam etmesine izin veremeyiz'

Sputnik Türkiye

ABD, Tahran'ın uzun süredir açıklanamayan uranyum izleri gibi konularda istediği işbirliği ve cevapları vermeyerek gözlemcileri 'oyalamaya' devam etmesi... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T17:30+0300

2024-03-07T17:30+0300

2024-03-07T17:30+0300

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 35 ülkeden oluşan yönetim kurulu'nun üç ayda bir yaptığı toplantıda Washington bir kez daha İran'a, yıllardır Tahran'dan beyan edilmemiş sahalardaki uranyum parçacıklarının kaynağı konusunda açıklama isteyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişleriyle işbirliği yapmasını söyledi.ABD, kurul toplantısında yaptığı açıklamada "Bizim ve daha geniş uluslararası toplumun İran'ın devam eden engellemelerine nasıl karşılık vereceğimizi yeniden düşünmemiz gereken bir noktaya geldiğimize inanıyoruz. İran'ın mevcut davranış biçiminin devam etmesine izin veremeyiz" dediği belirtildi.İran'a parçacıklarla ilgili soruşturmada acilen işbirliği yapmasını belirten son kurul kararının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiği belirtilirken Tahran kararı 'siyasi' ve 'İran karşıtı' olarak nitelendirmiş ve bu karara Çin ve Rusya karşı çıkmıştı.ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bu haftaki toplantıda da İran'a karşı bir karar alınmasına karşı çıktıkları belirtilirken İran'ın kısa süre içinde gerekli işbirliğini sağlamaması halinde ABD'nin harekete geçeceği dile getirildi.Söz konusu açıklamada, "İran'ın gerçek bir işbirliği yapmamaya devam etmesinin, ilave kararlar alınması ve İran'ın bir kez daha koruma yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere, yönetim kurulunun daha ileri adımlar atması için zemin hazırladığı görüşündeyiz" denildi.İran amaçlarının tamamen barışçıl olduğunu ve sivil amaçlarla yüksek düzeyde zenginleştirme hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.ABD tarafından yapılan açıklamada, 'İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na çevresel örneklerin toplanması amacıyla erişim de dahil olmak üzere işbirliği sağlaması gerektiğini ve bunu şimdi yapmaya başlaması gerektiğini' belirtilirken aksi takdirde, UAEK Başkanı Rafael Grossi'den İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında her üç ayda bir hazırladığı raporlardan daha geniş kapsamlı bir rapor hazırlamasını isteyeceklerini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230724/iran-nukleer-uzmanlarin-yetistirilmesi-konusunda-turkiyeyle-isbirligine-haziriz-1073929309.html

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abd, ingiltere, fransa, almanya, nükleer, uranyum, iran, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)