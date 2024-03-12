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Venezüella devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayı Maduro
Venezüella devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayı Maduro
Sputnik Türkiye
Rusya ile Batı arasındaki gerilimin yol açtığı enerji krizi, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeler arasında yer alan Venezüella’nın uluslararası... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T10:03+0300
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Venezüella'da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayının mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğu bildirildi.Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, açıklamasında, Maduro'nun 3. kez PSUV adına 28 Temmuz'daki seçimlerde yarışacağını belirtti.Cabello, parti içinde yaptıkları ön seçimde PSUV'dan 4 milyon 240 bin 32 parti üyesinin Nicolas Maduro'dan yana tercih yaptığını kaydetti.Öte yandan seçim tarihinin kesinleşmesinin ardından şehir gezilerine çıkan Devlet Başkanı Maduro, mitingler düzenliyor.Maduro'nun karşısına aday çıkartmak için çalışmalarını sürdüren ve ABD'nin desteklemeye çalıştığı muhalefet bloğu ise halen adayına karar veremedi.Venezüella Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, 6 Mart'ta yaptığı basın toplantısında, devlet başkanı seçimlerinin 28 Temmuz'da düzenlenmesi için oy birliğiyle karar aldıklarını açıklamıştı.Adaylık başvurularının 21-25 Mart tarihlerinde yapılabileceğini belirten Amoroso, 4-25 Temmuz tarihlerinde de seçim kampanyasının düzenleneceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/madurodan-abdnin-isgaline-karsi-hazir-olun-cagrisi-1081254854.html
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venezüella, venezuela, nicolas maduro, seçim, devlet başkanı seçimi, devlet başkanlığı seçimi, latin amerika, abd
venezüella, venezuela, nicolas maduro, seçim, devlet başkanı seçimi, devlet başkanlığı seçimi, latin amerika, abd

Venezüella devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayı Maduro

10:03 12.03.2024
© AFP 2023 / FEDERICO PARRAVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / FEDERICO PARRA
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Rusya ile Batı arasındaki gerilimin yol açtığı enerji krizi, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeler arasında yer alan Venezüella’nın uluslararası arenadaki gücünü artırırken, çok kutupluluğu destekleyen Maduro, ‘ABD’nin tüm müdahalelerine rağmen’ seçimlere hazırlanıyor.
Venezüella'da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayının mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğu bildirildi.
Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, açıklamasında, Maduro'nun 3. kez PSUV adına 28 Temmuz'daki seçimlerde yarışacağını belirtti.
Cabello, parti içinde yaptıkları ön seçimde PSUV'dan 4 milyon 240 bin 32 parti üyesinin Nicolas Maduro'dan yana tercih yaptığını kaydetti.
Öte yandan seçim tarihinin kesinleşmesinin ardından şehir gezilerine çıkan Devlet Başkanı Maduro, mitingler düzenliyor.
Maduro'nun karşısına aday çıkartmak için çalışmalarını sürdüren ve ABD'nin desteklemeye çalıştığı muhalefet bloğu ise halen adayına karar veremedi.
Venezüella Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, 6 Mart'ta yaptığı basın toplantısında, devlet başkanı seçimlerinin 28 Temmuz'da düzenlenmesi için oy birliğiyle karar aldıklarını açıklamıştı.
Adaylık başvurularının 21-25 Mart tarihlerinde yapılabileceğini belirten Amoroso, 4-25 Temmuz tarihlerinde de seçim kampanyasının düzenleneceğini söylemişti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
DÜNYA
Maduro’dan ‘ABD’nin işgaline karşı hazır olun’ çağrısı
1 Mart, 12:43
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