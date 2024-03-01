https://sputniknews.com.tr/20240301/madurodan-abdnin-isgaline-karsi-hazir-olun-cagrisi-1081254854.html
Maduro’dan ‘ABD’nin işgaline karşı hazır olun’ çağrısı
Maduro’dan ‘ABD’nin işgaline karşı hazır olun’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yeni şiddet dalgasını başlatmayı ve Venezüella’yı işgal etmeyi planladığı uyarısında bulundu. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:43+0300
2024-03-01T12:43+0300
2024-03-01T12:43+0300
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yeni şiddet dalgasını başlatmayı ve Venezüella’yı işgal etmeyi planladığı uyarısında bulundu.Venezüella’nın başkenti Caracas’ta dün düzenlenen emperyalizm karşıtı gösteride konuşan Maduro, “Dün bir radyo yayınında, Venezuela’da önümüzdeki günlerde yaşanacak bir şiddet dalgasından, Venezuela’nın artık yönetilemez olduğundan ve beş bağımsız cumhuriyete bölüneceğinden bahsedildi. Amerikan Devletler Örgütü şimdiden Venezüella’ya yönelik Karşılıklı Yardım Anlaşmasını uygulamaya hazırlanıyor. Buna göre deniz piyadeleri acil müdahale güçleri Venezuela’ya girmeye hazır olmalı” ifadesini kullandı.'Emperyalizme karşı çıkan hükümetler saldırıya maruz kalıyor'“ABD’nin topraklarımızı işgaline hayır diyoruz” diyen Venezüella lideri, “Emperyalizme karşı çıkan tüm hükümetler her zaman saldırılara maruz kalıyor” diye ekledi.Maduro, “Venezuela kendini savunacak ve kendisine saygı duyulmasını sağlayacak” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240224/venezuella-devlet-baskani-maduro-bakan-fidan-ile-gorusmesini-harika-olarak-nitelendirdi-1081049977.html
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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, abd, abd ordusu, caracas, emperyalizm, anti-emperyalizm, abd emperyalizmi, savaş
Maduro’dan ‘ABD’nin işgaline karşı hazır olun’ çağrısı
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yeni şiddet dalgasını başlatmayı ve Venezüella’yı işgal etmeyi planladığı uyarısında bulundu.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yeni şiddet dalgasını başlatmayı ve Venezüella’yı işgal etmeyi planladığı uyarısında bulundu.
Venezüella’nın başkenti Caracas’ta dün düzenlenen emperyalizm karşıtı gösteride konuşan Maduro, “Dün bir radyo yayınında, Venezuela’da önümüzdeki günlerde yaşanacak bir şiddet dalgasından, Venezuela’nın artık yönetilemez olduğundan ve beş bağımsız cumhuriyete bölüneceğinden bahsedildi. Amerikan Devletler Örgütü şimdiden Venezüella’ya yönelik Karşılıklı Yardım Anlaşmasını uygulamaya hazırlanıyor. Buna göre deniz piyadeleri acil müdahale güçleri Venezuela’ya girmeye hazır olmalı” ifadesini kullandı.
'Emperyalizme karşı çıkan hükümetler saldırıya maruz kalıyor'
“ABD’nin topraklarımızı işgaline hayır diyoruz” diyen Venezüella lideri, “Emperyalizme karşı çıkan tüm hükümetler her zaman saldırılara maruz kalıyor” diye ekledi.
Maduro, “Venezuela kendini savunacak ve kendisine saygı duyulmasını sağlayacak” diye kaydetti.