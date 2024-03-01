https://sputniknews.com.tr/20240301/madurodan-abdnin-isgaline-karsi-hazir-olun-cagrisi-1081254854.html

Maduro’dan ‘ABD’nin işgaline karşı hazır olun’ çağrısı

Maduro’dan ‘ABD’nin işgaline karşı hazır olun’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yeni şiddet dalgasını başlatmayı ve Venezüella’yı işgal etmeyi planladığı uyarısında bulundu. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T12:43+0300

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dünya

nicolas maduro

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abd

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abd emperyalizmi

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yeni şiddet dalgasını başlatmayı ve Venezüella’yı işgal etmeyi planladığı uyarısında bulundu.Venezüella’nın başkenti Caracas’ta dün düzenlenen emperyalizm karşıtı gösteride konuşan Maduro, “Dün bir radyo yayınında, Venezuela’da önümüzdeki günlerde yaşanacak bir şiddet dalgasından, Venezuela’nın artık yönetilemez olduğundan ve beş bağımsız cumhuriyete bölüneceğinden bahsedildi. Amerikan Devletler Örgütü şimdiden Venezüella’ya yönelik Karşılıklı Yardım Anlaşmasını uygulamaya hazırlanıyor. Buna göre deniz piyadeleri acil müdahale güçleri Venezuela’ya girmeye hazır olmalı” ifadesini kullandı.'Emperyalizme karşı çıkan hükümetler saldırıya maruz kalıyor'“ABD’nin topraklarımızı işgaline hayır diyoruz” diyen Venezüella lideri, “Emperyalizme karşı çıkan tüm hükümetler her zaman saldırılara maruz kalıyor” diye ekledi.Maduro, “Venezuela kendini savunacak ve kendisine saygı duyulmasını sağlayacak” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240224/venezuella-devlet-baskani-maduro-bakan-fidan-ile-gorusmesini-harika-olarak-nitelendirdi-1081049977.html

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