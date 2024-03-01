Maduro’dan ‘ABD’nin işgaline karşı hazır olun’ çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ömür biter, Bitcoin'de spekülasyon bitmez'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademide yapay zeka kullanımının getirdiği etik sorunlar
14:22
38 dk
ANKARA FARKI
Kemal Anadol: 1 Mart tezkeresinde Türkiye uçurumun kenarından döndü
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
17:42
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
17:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayından Ukrayna itirafı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
18:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2023’te küçülen tek sektör tarım
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Lübnanlı şarkıcı Feyruz ve Beyrut'un hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240301/madurodan-abdnin-isgaline-karsi-hazir-olun-cagrisi-1081254854.html
Maduro’dan ‘ABD’nin işgaline karşı hazır olun’ çağrısı
Maduro’dan ‘ABD’nin işgaline karşı hazır olun’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yeni şiddet dalgasını başlatmayı ve Venezüella’yı işgal etmeyi planladığı uyarısında bulundu. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:43+0300
2024-03-01T12:43+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
abd
abd ordusu
caracas
emperyalizm
anti-emperyalizm
abd emperyalizmi
savaş
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080903348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82b05c1d65ee67abe6466d33d986ba76.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yeni şiddet dalgasını başlatmayı ve Venezüella’yı işgal etmeyi planladığı uyarısında bulundu.Venezüella’nın başkenti Caracas’ta dün düzenlenen emperyalizm karşıtı gösteride konuşan Maduro, “Dün bir radyo yayınında, Venezuela’da önümüzdeki günlerde yaşanacak bir şiddet dalgasından, Venezuela’nın artık yönetilemez olduğundan ve beş bağımsız cumhuriyete bölüneceğinden bahsedildi. Amerikan Devletler Örgütü şimdiden Venezüella’ya yönelik Karşılıklı Yardım Anlaşmasını uygulamaya hazırlanıyor. Buna göre deniz piyadeleri acil müdahale güçleri Venezuela’ya girmeye hazır olmalı” ifadesini kullandı.'Emperyalizme karşı çıkan hükümetler saldırıya maruz kalıyor'“ABD’nin topraklarımızı işgaline hayır diyoruz” diyen Venezüella lideri, “Emperyalizme karşı çıkan tüm hükümetler her zaman saldırılara maruz kalıyor” diye ekledi.Maduro, “Venezuela kendini savunacak ve kendisine saygı duyulmasını sağlayacak” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240224/venezuella-devlet-baskani-maduro-bakan-fidan-ile-gorusmesini-harika-olarak-nitelendirdi-1081049977.html
caracas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080903348_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_2c2aef65db5b8b52f36403a29c22b81c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, abd, abd ordusu, caracas, emperyalizm, anti-emperyalizm, abd emperyalizmi, savaş
nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, abd, abd ordusu, caracas, emperyalizm, anti-emperyalizm, abd emperyalizmi, savaş

Maduro’dan ‘ABD’nin işgaline karşı hazır olun’ çağrısı

12:43 01.03.2024
© AFP 2023 / FEDERICO PARRAVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AFP 2023 / FEDERICO PARRA
Abone ol
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yeni şiddet dalgasını başlatmayı ve Venezüella’yı işgal etmeyi planladığı uyarısında bulundu.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yeni şiddet dalgasını başlatmayı ve Venezüella’yı işgal etmeyi planladığı uyarısında bulundu.
Venezüella’nın başkenti Caracas’ta dün düzenlenen emperyalizm karşıtı gösteride konuşan Maduro, “Dün bir radyo yayınında, Venezuela’da önümüzdeki günlerde yaşanacak bir şiddet dalgasından, Venezuela’nın artık yönetilemez olduğundan ve beş bağımsız cumhuriyete bölüneceğinden bahsedildi. Amerikan Devletler Örgütü şimdiden Venezüella’ya yönelik Karşılıklı Yardım Anlaşmasını uygulamaya hazırlanıyor. Buna göre deniz piyadeleri acil müdahale güçleri Venezuela’ya girmeye hazır olmalı” ifadesini kullandı.

'Emperyalizme karşı çıkan hükümetler saldırıya maruz kalıyor'

ABD’nin topraklarımızı işgaline hayır diyoruz” diyen Venezüella lideri, “Emperyalizme karşı çıkan tüm hükümetler her zaman saldırılara maruz kalıyor” diye ekledi.
Maduro, “Venezuela kendini savunacak ve kendisine saygı duyulmasını sağlayacak” diye kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), resmi ziyaret için geldiği Venezuela'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro (sağda) tarafından Miraflores Sarayı’nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
TÜRKİYE
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Bakan Fidan ile görüşmesini 'harika' olarak nitelendirdi
24 Şubat, 09:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала