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https://sputniknews.com.tr/20240224/venezuella-devlet-baskani-maduro-bakan-fidan-ile-gorusmesini-harika-olarak-nitelendirdi-1081049977.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Bakan Fidan ile görüşmesini 'harika' olarak nitelendirdi
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Bakan Fidan ile görüşmesini 'harika' olarak nitelendirdi
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T09:13+0300
2024-02-24T09:26+0300
türkiye
venezüella
hakan fidan
nicolas maduro
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Venezüella'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile görüştü.Fidan, Venezüella'nın Filistin'e verdiği kararlı destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek dönemde Venezüella'ya yapacağı ziyaret ele alındı.Venezüella'nın geleceğine yalnızca halkının karar verebileceğine dair ilkesel tutumlarını vurgulayan Fidan, Venezüella'ya yönelik tek taraflı yaptırımları kabul etmediklerini belirtti.Fidan, Venezüella hükümetinin, uzlaşmazlıkları diyalog ve diplomasi yoluyla çözümleme yönünde attığı adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ekonomik, ticari ve turizm işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, stratejik sektörlere yapılacak yatırımlarla, Türkiye-Venezüella ikili ticaret hacmini yükseltme kararlılığı teyit edildi.Öte yandan, görüşmede, enerji alanındaki ilişkiler de ele alındı.'Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor'Venezüella Devlet Başkanı Maduro da iki ülke ilişkilerinin ilerlemeye devam ettiğini belirterek, bu ziyaretin Türkiye-Venezüella arasındaki işbirliğine büyük katkıda bulunacağını söyledi.Maduro, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor. Cesareti ve Filistin halkı için doğruluğu savunması hayranlık verici" ifadelerini kullandı.Filistin halkına karşı işlenen bu cinayetin durdurulması gerektiğini vurgulayan Maduro, Filistin halkını savunmak için tüm Müslüman ülkeler ile Karayip ve Latin Amerika ülkelerinin seslerini birleştirip birlikte yükseltmeleri gerektiğini dile getirdi.Bakan Fidan'ın, Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile de görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.Sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan'ın uçaktan indiği anın fotoğraflarını paylaşan Gil, "Latin Amerika ve Karayip ülkelerine ilk turunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı içten bir şekilde karşılıyoruz. Ziyaretiniz, ikili gündemi ve uluslararası mevcut durumun gözden geçirilmesi açısından fevkalade önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, iki ülke arasında yıllardır sürdürülen "iyi" ilişkilere işaret edilerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Karakas ile Ankara arasındaki dostluğu teyit ettiği bildirildi.Türkiye ile Venezüella arasında, farklı alanlarda 40'ın üzerinde işbirliği anlaşmasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, yakın zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da Venezüella'yı ziyaret ettiği hatırlatıldı.'Bu yola birlikte devam ediyoruz'Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yapılan görüşmeye, Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.Fidan'ın daha sonra temaslarda bulunmak üzere buradan Meksika'ya geçmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/lavrov-venezuella-ile-bariscil-nukleer-enerji-konusunda-isbirliginin-gelismesi-umut-verici-1080938230.html
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venezüella, hakan fidan, nicolas maduro, türkiye, recep tayyip erdoğan
venezüella, hakan fidan, nicolas maduro, türkiye, recep tayyip erdoğan

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Bakan Fidan ile görüşmesini 'harika' olarak nitelendirdi

09:13 24.02.2024 (güncellendi: 09:26 24.02.2024)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), resmi ziyaret için geldiği Venezuela'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro (sağda) tarafından Miraflores Sarayı’nda kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), resmi ziyaret için geldiği Venezuela'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro (sağda) tarafından Miraflores Sarayı’nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı" ifadesini kullandı.
Venezüella'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile görüştü.
Fidan, Venezüella'nın Filistin'e verdiği kararlı destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek dönemde Venezüella'ya yapacağı ziyaret ele alındı.
Venezüella'nın geleceğine yalnızca halkının karar verebileceğine dair ilkesel tutumlarını vurgulayan Fidan, Venezüella'ya yönelik tek taraflı yaptırımları kabul etmediklerini belirtti.
Fidan, Venezüella hükümetinin, uzlaşmazlıkları diyalog ve diplomasi yoluyla çözümleme yönünde attığı adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ekonomik, ticari ve turizm işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, stratejik sektörlere yapılacak yatırımlarla, Türkiye-Venezüella ikili ticaret hacmini yükseltme kararlılığı teyit edildi.
Öte yandan, görüşmede, enerji alanındaki ilişkiler de ele alındı.

'Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor'

Venezüella Devlet Başkanı Maduro da iki ülke ilişkilerinin ilerlemeye devam ettiğini belirterek, bu ziyaretin Türkiye-Venezüella arasındaki işbirliğine büyük katkıda bulunacağını söyledi.
Maduro, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor. Cesareti ve Filistin halkı için doğruluğu savunması hayranlık verici" ifadelerini kullandı.
Filistin halkına karşı işlenen bu cinayetin durdurulması gerektiğini vurgulayan Maduro, Filistin halkını savunmak için tüm Müslüman ülkeler ile Karayip ve Latin Amerika ülkelerinin seslerini birleştirip birlikte yükseltmeleri gerektiğini dile getirdi.
Bakan Fidan'ın, Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile de görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.
"Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz
Sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan'ın uçaktan indiği anın fotoğraflarını paylaşan Gil, "Latin Amerika ve Karayip ülkelerine ilk turunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı içten bir şekilde karşılıyoruz. Ziyaretiniz, ikili gündemi ve uluslararası mevcut durumun gözden geçirilmesi açısından fevkalade önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, iki ülke arasında yıllardır sürdürülen "iyi" ilişkilere işaret edilerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Karakas ile Ankara arasındaki dostluğu teyit ettiği bildirildi.
Türkiye ile Venezüella arasında, farklı alanlarda 40'ın üzerinde işbirliği anlaşmasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, yakın zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da Venezüella'yı ziyaret ettiği hatırlatıldı.

'Bu yola birlikte devam ediyoruz'

Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yapılan görüşmeye, Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.
Fidan'ın daha sonra temaslarda bulunmak üzere buradan Meksika'ya geçmesi bekleniyor.
Latin Amerika turuna Küba ziyaretiyle başlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ikinci durağı Venezüella oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
DÜNYA
Lavrov: Venezüella ile barışçıl nükleer enerji konusunda işbirliğinin gelişmesi umut verici
20 Şubat, 23:07
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