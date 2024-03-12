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TFF açıkladı: Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedelere bağışlanacak
TFF açıkladı: Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedelere bağışlanacak
Sputnik Türkiye
Süper Kupa'nın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa
türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa

TFF açıkladı: Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedelere bağışlanacak

12:57 12.03.2024
© AA2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA
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Süper Kupa'nın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.
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