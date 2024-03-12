https://sputniknews.com.tr/20240312/tff-acikladi-super-kupa-macinin-bilet-geliri-depremzedelere-bagislanacak-1081614511.html
TFF açıkladı: Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedelere bağışlanacak
TFF açıkladı: Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedelere bağışlanacak
Sputnik Türkiye
Süper Kupa'nın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:57+0300
2024-03-12T12:57+0300
2024-03-12T12:57+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper kupa
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa
türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa
TFF açıkladı: Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedelere bağışlanacak
Ayrıntılar geliyor
Süper Kupa'nın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.