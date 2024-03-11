Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı için açıklama: 'Tepkimiz çok sert olur'

“Trabzonspor yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır. Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon bir çok maçını ‘şapkadan çıkartılan tavşan’ ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında ‘hakem hatası istemiyoruz’ çağrısı aslında ‘bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin’ çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon’a atanacak hakemlere ve VAR’da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır."