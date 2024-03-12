https://sputniknews.com.tr/20240312/tabelalari-gormedim-dedi-4-kisinin-olumune-neden-oldu-1081617645.html

'Tabelaları görmedim' dedi 4 kişinin ölümüne neden oldu

'Tabelaları görmedim' dedi 4 kişinin ölümüne neden oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Bakırköy'de dorsesi devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü M.F.'nin ifadesine, "Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım" dediği... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T14:45+0300

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yaşam

tir

video

kaza

istanbul

bakırköy

dorse

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Bakırköy'de dün akşam meydana gelen kazada kağıt yüklü tırın dorsesi Marmara geçidine çarparak yanda seyreden aracın üzerine devrilmiş, olayda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti.Kaza sonrası gözaltına alının şoför tır sürücüsü M.F. adliyeye sevk edildi.Şoförün emniyetteki ilk ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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Sputnik Türkiye

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