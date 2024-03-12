https://sputniknews.com.tr/20240312/tabelalari-gormedim-dedi-4-kisinin-olumune-neden-oldu-1081617645.html
'Tabelaları görmedim' dedi 4 kişinin ölümüne neden oldu
'Tabelaları görmedim' dedi 4 kişinin ölümüne neden oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Bakırköy'de dorsesi devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü M.F.'nin ifadesine, "Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım" dediği... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T14:45+0300
2024-03-12T14:45+0300
2024-03-12T14:45+0300
yaşam
tir
video
kaza
istanbul
bakırköy
dorse
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Bakırköy'de dün akşam meydana gelen kazada kağıt yüklü tırın dorsesi Marmara geçidine çarparak yanda seyreden aracın üzerine devrilmiş, olayda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti.Kaza sonrası gözaltına alının şoför tır sürücüsü M.F. adliyeye sevk edildi.Şoförün emniyetteki ilk ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
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'Tabelaları görmedim' dedi 4 kişinin ölümüne neden oldu
Sputnik Türkiye
'Tabelaları görmedim' dedi 4 kişinin ölümüne neden oldu
2024-03-12T14:45+0300
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tir, video, видео, kaza, istanbul, bakırköy, dorse
tir, video, видео, kaza, istanbul, bakırköy, dorse
'Tabelaları görmedim' dedi 4 kişinin ölümüne neden oldu
İstanbul Bakırköy'de dorsesi devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü M.F.'nin ifadesine, "Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım" dediği belirtildi.
Bakırköy'de dün akşam meydana gelen kazada kağıt yüklü tırın dorsesi Marmara geçidine çarparak yanda seyreden aracın üzerine devrilmiş, olayda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaza sonrası gözaltına alının şoför tır sürücüsü M.F. adliyeye sevk edildi.
Şoförün emniyetteki ilk ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.