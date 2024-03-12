https://sputniknews.com.tr/20240312/super-ligde-2-baskan-ve-9-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1081637238.html

Süper Lig'de 2 başkan ve 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de 2 başkan ve 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T23:08+0300

2024-03-12T23:08+0300

2024-03-12T23:08+0300

spor

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Gaziantep FK, farklı gerekçelerle disipline verildi.Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile Mondihome Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman da PFDK'ye gönderdi.Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik'i de disipline sevk etti.

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pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig