https://sputniknews.com.tr/20240312/besiktas-tyler-boyda-yaklasik-1-milyon-euro-tazminat-odeyecek-1081632682.html

Beşiktaş, Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödeyecek

Beşiktaş, Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T20:55+0300

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spor

beşiktaş

tazminat

tyler boyd

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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber-DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin euronun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir" denildi.Temmuz 2019'da 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayla 35 resmi maça çıkarak 4 kez ağları havalandırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240312/tff-acikladi-super-kupa-macinin-bilet-geliri-depremzedelere-bagislanacak-1081614511.html

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beşiktaş, tazminat, tyler boyd