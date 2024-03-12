https://sputniknews.com.tr/20240312/besiktas-tyler-boyda-yaklasik-1-milyon-euro-tazminat-odeyecek-1081632682.html
Beşiktaş, Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödeyecek
Beşiktaş, Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödeyecek
Sputnik Türkiye
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T20:55+0300
2024-03-12T20:55+0300
2024-03-12T20:58+0300
spor
beşiktaş
tazminat
tyler boyd
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber-DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin euronun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir" denildi.Temmuz 2019'da 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayla 35 resmi maça çıkarak 4 kez ağları havalandırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/tff-acikladi-super-kupa-macinin-bilet-geliri-depremzedelere-bagislanacak-1081614511.html
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beşiktaş, tazminat, tyler boyd
beşiktaş, tazminat, tyler boyd
Beşiktaş, Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödeyecek
20:55 12.03.2024 (güncellendi: 20:58 12.03.2024)
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber-DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin euronun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir" denildi.
Temmuz 2019'da 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayla 35 resmi maça çıkarak 4 kez ağları havalandırmıştı.