https://sputniknews.com.tr/20240312/sudanlilar-hayatta-kalmak-icin-cekirge-yiyor-1081632253.html

Sudanlılar hayatta kalmak için çekirge yiyor

Sudanlılar hayatta kalmak için çekirge yiyor

Sputnik Türkiye

Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan’da kıtlık nedeniyle insanların hayatta kalabilmek için çekirge yemek zorunda kaldığı görüntülendi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T20:34+0300

2024-03-12T20:34+0300

2024-03-12T20:34+0300

dünya

çekirge

sudan

kıtlık

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Kuveyt merkezli Al Najat Charity, sosyal medya hesabında iç savaş yüzünden mülteci durumuna düşen Sudanlıların durumuna ilişkin görüntüler yayımladı.İç savaş bölgelerinden kaçarak çöllerde derme çatma çadırlara sığınan bazı Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldıkları belirtildi.'Düşünün, tek öğünleri çekirge' başlığıyla yayımlanan görüntülerde aile fertlerinin topladıkları çekirgeleri yedikleri görülürken, binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) 20 Şubat’ta dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'da, 10 aydır süren iç savaş nedeniyle en az 25 milyon insanın artan açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla mücadele ettiği uyarısında bulunmuştu.Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1.7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

https://sputniknews.com.tr/20240310/israil-gazze-seridindeki-nuseyrat-multeci-kampina-saldirdi-1081553308.html

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