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Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde sinirlendi: 'Ya gidin yahu'
Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde sinirlendi: 'Ya gidin yahu'
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden meslektaşı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T09:29+0300
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Aralarında "Kara Murat" ve "Malkoçoğlu"nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rollerde oynayan rol alan Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Cenazede fotoğraf çektirmek istedilerSon yolculuğuna uğurlanan Yıldızoğlu'nun törenine katılan Şener Şen, vatandaşların yanına gelerek fotoğraf çektirmek istemesinden rahatsız olarak "Ya gidin yahu" diyerek tepki gösterdi.9 Mart'ta yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu için Levent Camii'nde cenaze namazı kıldı. Yıldızoğlu'nun çocukları Sibel Aybar, Cihan Özyıldız, eski eşi Suna Yıldızoğlu ve yakınlarının yanı sıra Müjdat Gezer, Meltem Cumbul ve Menderes Samancılar camiye gelerek Yıldızoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da cenaze namazına katılan isimler arasındaydı.90 yaşında hayatını kaybeden Tiyatrocu ve Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan namazından ardından Feriköy Mezarlığına defnedildi.
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şener şen, kayhan yıldızoğlu, cenaze, cenaze töreni, oyuncu, yeşilçam, yeşilçam, fotoğraf, gerginlik
şener şen, kayhan yıldızoğlu, cenaze, cenaze töreni, oyuncu, yeşilçam, yeşilçam, fotoğraf, gerginlik

Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde sinirlendi: 'Ya gidin yahu'

09:29 12.03.2024
© AA / Esra BilginŞener Şen
Şener Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA / Esra Bilgin
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Hayatını kaybeden meslektaşı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi.
Aralarında "Kara Murat" ve "Malkoçoğlu"nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rollerde oynayan rol alan Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Cenazede fotoğraf çektirmek istediler

Son yolculuğuna uğurlanan Yıldızoğlu'nun törenine katılan Şener Şen, vatandaşların yanına gelerek fotoğraf çektirmek istemesinden rahatsız olarak "Ya gidin yahu" diyerek tepki gösterdi.
9 Mart'ta yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu için Levent Camii'nde cenaze namazı kıldı. Yıldızoğlu'nun çocukları Sibel Aybar, Cihan Özyıldız, eski eşi Suna Yıldızoğlu ve yakınlarının yanı sıra Müjdat Gezer, Meltem Cumbul ve Menderes Samancılar camiye gelerek Yıldızoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da cenaze namazına katılan isimler arasındaydı.
90 yaşında hayatını kaybeden Tiyatrocu ve Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan namazından ardından Feriköy Mezarlığına defnedildi.
Kayhan Yıldızoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
TÜRKİYE
Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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