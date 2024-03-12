https://sputniknews.com.tr/20240312/sener-sen-kayhan-yildizoglunun-cenazesinde-sinirlendi-ya-gidin-yahu-1081605145.html

Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde sinirlendi: 'Ya gidin yahu'

Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde sinirlendi: 'Ya gidin yahu'

Sputnik Türkiye

Hayatını kaybeden meslektaşı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T09:29+0300

2024-03-12T09:29+0300

2024-03-12T09:29+0300

yaşam

şener şen

kayhan yıldızoğlu

cenaze

cenaze töreni

oyuncu

yeşilçam

yeşilçam

fotoğraf

gerginlik

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081604987_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_fb068bc5f0f2ef30ecd327538e067e1e.jpg

Aralarında "Kara Murat" ve "Malkoçoğlu"nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rollerde oynayan rol alan Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Cenazede fotoğraf çektirmek istedilerSon yolculuğuna uğurlanan Yıldızoğlu'nun törenine katılan Şener Şen, vatandaşların yanına gelerek fotoğraf çektirmek istemesinden rahatsız olarak "Ya gidin yahu" diyerek tepki gösterdi.9 Mart'ta yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu için Levent Camii'nde cenaze namazı kıldı. Yıldızoğlu'nun çocukları Sibel Aybar, Cihan Özyıldız, eski eşi Suna Yıldızoğlu ve yakınlarının yanı sıra Müjdat Gezer, Meltem Cumbul ve Menderes Samancılar camiye gelerek Yıldızoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da cenaze namazına katılan isimler arasındaydı.90 yaşında hayatını kaybeden Tiyatrocu ve Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan namazından ardından Feriköy Mezarlığına defnedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240311/usta-oyuncu-kayhan-yildizoglu-son-yolculuguna-ugurlandi-1081592983.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şener şen, kayhan yıldızoğlu, cenaze, cenaze töreni, oyuncu, yeşilçam, yeşilçam, fotoğraf, gerginlik