https://sputniknews.com.tr/20240311/usta-oyuncu-kayhan-yildizoglu-son-yolculuguna-ugurlandi-1081592983.html

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının usta isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T16:37+0300

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türkiye

kayahan

sinema

yerli sinema

sinema filmi

oyuncu

ölüm

cenaze töreni

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Yakın zamanda hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni yapıldı. Törene, sanatçının kızları Deniz Yıldızoğlu ve Sibel Aybar başta olmak üzere çok sayıda seveni ve meslektaşı katıldı.'Yerini doldurabilen biri olmayacak'Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi, Suna Yıldızoğlu, sinemada 'bir dönemin sona erdiğini ve onun yerini dolduracak birinin olmadığını' belirtti. Yapımcı ve senarist Birol Güven ise, Yıldızoğlu'nun Türk sinemasına büyük katkılar sağladığını vurguladı.Usta oyuncunun karakter ve oyunculuk yeteneğiyle Türk sinemasına ve tiyatrosuna çok şey kattığını ifade eden yönetmen Ümit Efekan, onu canlı birer örnek olarak gördüklerini dile getirdi. Cenaze törenine, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve birçok ünlü ismin yanı sıra sinema ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Törenin ardından alkışlarla uğurlanan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240309/unlu-oyuncu-kayhan-yildizoglu-hayatini-kaybetti--1081548107.html

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kayahan, sinema, yerli sinema, sinema filmi, oyuncu, ölüm, cenaze töreni