https://sputniknews.com.tr/20240311/usta-oyuncu-kayhan-yildizoglu-son-yolculuguna-ugurlandi-1081592983.html
Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının usta isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T16:37+0300
2024-03-11T16:37+0300
2024-03-11T16:37+0300
türkiye
kayahan
sinema
yerli sinema
sinema filmi
oyuncu
ölüm
cenaze töreni
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0b/1081592586_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_a6a290062e6278ba1a59576fff454aea.jpg
Yakın zamanda hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni yapıldı. Törene, sanatçının kızları Deniz Yıldızoğlu ve Sibel Aybar başta olmak üzere çok sayıda seveni ve meslektaşı katıldı.'Yerini doldurabilen biri olmayacak'Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi, Suna Yıldızoğlu, sinemada 'bir dönemin sona erdiğini ve onun yerini dolduracak birinin olmadığını' belirtti. Yapımcı ve senarist Birol Güven ise, Yıldızoğlu'nun Türk sinemasına büyük katkılar sağladığını vurguladı.Usta oyuncunun karakter ve oyunculuk yeteneğiyle Türk sinemasına ve tiyatrosuna çok şey kattığını ifade eden yönetmen Ümit Efekan, onu canlı birer örnek olarak gördüklerini dile getirdi. Cenaze törenine, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve birçok ünlü ismin yanı sıra sinema ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Törenin ardından alkışlarla uğurlanan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240309/unlu-oyuncu-kayhan-yildizoglu-hayatini-kaybetti--1081548107.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0b/1081592586_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_a498e9e9e91234ef741317697c67f8c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kayahan, sinema, yerli sinema, sinema filmi, oyuncu, ölüm, cenaze töreni
kayahan, sinema, yerli sinema, sinema filmi, oyuncu, ölüm, cenaze töreni
Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Yakın zamanda hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni yapıldı. Törene, sanatçının kızları Deniz Yıldızoğlu ve Sibel Aybar başta olmak üzere çok sayıda seveni ve meslektaşı katıldı.
'Yerini doldurabilen biri olmayacak'
Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi, Suna Yıldızoğlu, sinemada 'bir dönemin sona erdiğini ve onun yerini dolduracak birinin olmadığını' belirtti. Yapımcı ve senarist Birol Güven ise, Yıldızoğlu'nun Türk sinemasına büyük katkılar sağladığını vurguladı.
Usta oyuncunun karakter ve oyunculuk yeteneğiyle Türk sinemasına ve tiyatrosuna çok şey kattığını ifade eden yönetmen Ümit Efekan, onu canlı birer örnek olarak gördüklerini dile getirdi.
Cenaze törenine, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve birçok ünlü ismin yanı sıra sinema ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Törenin ardından alkışlarla uğurlanan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.