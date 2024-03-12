https://sputniknews.com.tr/20240312/rusyanin-nijniy-novgorod-bolgesindeki-iha-saldirisi-sonrasi-rafineride-yangin-cikti-1081604068.html
Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki İHA saldırısı sonrası rafineride yangın çıktı
Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki İHA saldırısı sonrası rafineride yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova’nın yaklaşık 400 kilometre doğusunda yer alan Nijniy Novgorod şehrinin Kstovo sanayi bölgesine sabah erken saatlerinde insansız hava... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T09:03+0300
2024-03-12T09:03+0300
2024-03-12T09:03+0300
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yangın
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Nijniy Novgorod Valisi Gleb Nikitin, Telegram paylaşımında, “Kstovo sanayi bölgesindeki akaryakıt ve enerji tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleşti. Halihazırda olay yerinde müdahale ekipleri çalışıyor. Petrol rafineri tesislerinden birinde çıkan yangını kontrol altına almak için gereken tüm güç ve araçlar devrede” diye yazdı.İlk bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmazken, bölgede acil müdahale merkezi kuruldu.Lukoil şirketinden yapılan açıklamada da “bir olaydan dolayı” Kstovo’daki tesisin geçici olarak faaliyeti durdurduğu bildirildi. Yeniden faaliyete geçmek ve iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olan her şeyin yapıldığı belirtildi.Bugün Nijniy Novgorod’un yanı sıra, Kursk, Belgorod, Tula, Voronej ve Orlov bölgeleri de İHA saldırılarına maruz kaldı.Orlov’da bir petrol ürünleri deposunda yangın çıkarken Belgorod bölgesinde elektrik hatlarında kopma oldu ve 7 yerleşim elektriksiz kaldı.Ayrıca Moskova bölgesinin Ramenskoye şehrinde İHA saldırısı önlendi. İHA’nın başkent Moskova’yı hedef aldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231001/ukraynadan-rusya-topraklarina-yonelik-yeni-saldiri-girisimleri-1075917230.html
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krasnodar, rusya, petrol rafinerisi, yangın, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu
krasnodar, rusya, petrol rafinerisi, yangın, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu
Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki İHA saldırısı sonrası rafineride yangın çıktı
Rusya’nın başkenti Moskova’nın yaklaşık 400 kilometre doğusunda yer alan Nijniy Novgorod şehrinin Kstovo sanayi bölgesine sabah erken saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildi. Fabrikalardan birinde yangın çıktı.
Nijniy Novgorod Valisi Gleb Nikitin, Telegram paylaşımında, “Kstovo sanayi bölgesindeki akaryakıt ve enerji tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleşti. Halihazırda olay yerinde müdahale ekipleri çalışıyor. Petrol rafineri tesislerinden birinde çıkan yangını kontrol altına almak için gereken tüm güç ve araçlar devrede” diye yazdı.
İlk bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmazken, bölgede acil müdahale merkezi kuruldu.
Lukoil şirketinden yapılan açıklamada da “bir olaydan dolayı” Kstovo’daki tesisin geçici olarak faaliyeti durdurduğu bildirildi. Yeniden faaliyete geçmek ve iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olan her şeyin yapıldığı belirtildi.
Bugün Nijniy Novgorod’un yanı sıra, Kursk, Belgorod, Tula, Voronej ve Orlov bölgeleri de İHA saldırılarına maruz kaldı.
Orlov’da bir petrol ürünleri deposunda yangın çıkarken Belgorod bölgesinde elektrik hatlarında kopma oldu ve 7 yerleşim elektriksiz kaldı.
Ayrıca Moskova bölgesinin Ramenskoye şehrinde İHA saldırısı önlendi. İHA’nın başkent Moskova’yı hedef aldığı belirtildi.