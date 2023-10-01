https://sputniknews.com.tr/20231001/ukraynadan-rusya-topraklarina-yonelik-yeni-saldiri-girisimleri-1075917230.html

Ukrayna'dan Rusya topraklarına yönelik yeni saldırı girişimleri

Ukrayna'dan Rusya topraklarına yönelik yeni saldırı girişimleri

Rusya'nın Krasnodar Kray bölgesi ile Smolensk Bölgesi'nde Ukrayna tarafından İHA'larla düzenlenen yeni saldırı girişimleri önlendi. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T09:56+0300

2023-10-01T09:56+0300

2023-10-01T09:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

iha

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabah saat 08:00 sularında Krasnodar Kray bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.Bakanlık, saldırı girişiminde kullanılan uçak tipi İHA'nın Rus hava savunma araçları tarafından imha edildiğini bildirdi.Smolensk Bölgesi'nde 3 İHA vurulduUkraynalı güçlerin bir diğer saldırı girişimi saat 09:00 civarında gerçekleşti.Bakanlığın açıklamasına göre Smolensk Bölgesi'ndeki tesisleri vurmak üzere ilerleyen 3 İHA, hava savunma araçları tarafından havada imha edildi.Smolensk Bölge Valisi Vasiliy Anohin, Telegram hesabından açıklama yaparak 3 İHA'nın vurulması sonucunda herhangi bir yaralı bulunmadığını ve acil durum ekiplerinin İHA'ların düştüğü yerde çalışma yürüttüğünü aktardı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230930/rusya-ukrayna-ordusunun-zirhli-araclari-tasiyan-bir-treni-iskender-fuzeleri-ile-imha-edildi-1075914617.html

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