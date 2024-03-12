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Rusya'da İl-76 tipi askeri kargo uçağı düştü
Rusya'da İl-76 tipi askeri kargo uçağı düştü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, İvanovo Bölgesi'nde İl-76 tipi askeri kargo uçağının düştüğünü açıkladı. Uçakta 8'i mürettebat olmak üzere 15 kişi bulunuyordu. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T13:57+0300
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dünya
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rusya savunma bakanlığı
il-76
askeri uçak
askeri kargo uçakları
kargo uçağı
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Bakanlık, "12 Mart 2024'te saat 13.00 civarında İvanovo Bölgesi'nde planlı bir uçuş için kalkış sırasında İl-76 askeri kargo uçağı düştü. Uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcu bulunuyordu" ifadelerini kullandı.wBakanlık, olay yerinden sunulan rapora göre, kazanın kalkış sırasında uçağın motorlardan birinin yanması nedeniyle yaşandığı üzerinde durulduğunu bildirdi.Savunma Bakanlığı, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Ana Komutanlığı'na bağlı bir komisyonun olay yerinde incelemelerde bulunmak ve kazanın nedenlerini belirlemek üzere İvanovo'daki hava üssüne doğru yola çıktığını da belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/rusya-sorusturma-komitesi-il-76-ucagi-patriot-sisteminden-firlatilan-mim-104a-tipi-fuzeyle-vuruldu-1080271881.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, il-76, askeri uçak, askeri kargo uçakları, kargo uçağı, kaza
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Rusya'da İl-76 tipi askeri kargo uçağı düştü

13:57 12.03.2024 (güncellendi: 14:18 12.03.2024)
© Sputnik / Vasili Krestyaninov / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanlığı'nın Il-76 uçağı
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Il-76 uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Vasili Krestyaninov
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Rusya Savunma Bakanlığı, İvanovo Bölgesi'nde İl-76 tipi askeri kargo uçağının düştüğünü açıkladı. Uçakta 8'i mürettebat olmak üzere 15 kişi bulunuyordu.
Bakanlık, "12 Mart 2024'te saat 13.00 civarında İvanovo Bölgesi'nde planlı bir uçuş için kalkış sırasında İl-76 askeri kargo uçağı düştü. Uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcu bulunuyordu" ifadelerini kullandı.w
Bakanlık, olay yerinden sunulan rapora göre, kazanın kalkış sırasında uçağın motorlardan birinin yanması nedeniyle yaşandığı üzerinde durulduğunu bildirdi.
Savunma Bakanlığı, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Ana Komutanlığı'na bağlı bir komisyonun olay yerinde incelemelerde bulunmak ve kazanın nedenlerini belirlemek üzere İvanovo'daki hava üssüne doğru yola çıktığını da belirtti.
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