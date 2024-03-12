https://sputniknews.com.tr/20240312/rusyada-il-76-tipi-askeri-kargo-ucagi-dustu-1081617529.html

Rusya'da İl-76 tipi askeri kargo uçağı düştü

Rusya'da İl-76 tipi askeri kargo uçağı düştü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, İvanovo Bölgesi'nde İl-76 tipi askeri kargo uçağının düştüğünü açıkladı. Uçakta 8'i mürettebat olmak üzere 15 kişi bulunuyordu. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T13:57+0300

2024-03-12T13:57+0300

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Bakanlık, "12 Mart 2024'te saat 13.00 civarında İvanovo Bölgesi'nde planlı bir uçuş için kalkış sırasında İl-76 askeri kargo uçağı düştü. Uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcu bulunuyordu" ifadelerini kullandı.wBakanlık, olay yerinden sunulan rapora göre, kazanın kalkış sırasında uçağın motorlardan birinin yanması nedeniyle yaşandığı üzerinde durulduğunu bildirdi.Savunma Bakanlığı, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Ana Komutanlığı'na bağlı bir komisyonun olay yerinde incelemelerde bulunmak ve kazanın nedenlerini belirlemek üzere İvanovo'daki hava üssüne doğru yola çıktığını da belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240201/rusya-sorusturma-komitesi-il-76-ucagi-patriot-sisteminden-firlatilan-mim-104a-tipi-fuzeyle-vuruldu-1080271881.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, il-76, askeri uçak, askeri kargo uçakları, kargo uçağı, kaza