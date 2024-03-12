https://sputniknews.com.tr/20240312/rusya-uluslararasi-ticarette-dijital-para-birimi-kullanmaya-hazirlaniyor-1081614302.html

Rusya, uluslararası ticarette dijital para birimi kullanmaya hazırlanıyor

Rusya, uluslararası ticarette dijital para birimi kullanmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına imkan sağlayan kararnameyi onaylarken, karar, tek... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T12:55+0300

2024-03-12T12:55+0300

2024-03-12T12:55+0300

ekonomi

rusya

dijital para

dijital para birimi

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alternatif

swift

ihracat

ithalat

vladimir putin

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Putin'in imzaladığı kararnameye göre, para birimi düzenleme kanunu çerçevesinde mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatında ödeme olarak dijital finansal varlıklar kullanılabilecek.Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma’nın Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Rus ithalatçı ve ihracatçıların dijital finansal varlıkları kullanarak bankacılık sistemini atlayıp, yabancı şirketlerle karşılıklı anlaşmalar yapmasına olanak tanınacak. Dost olmayan ülkeler de dahil olmak üzere dış etkiler en aza indirilecektir" değerlendirmesinde bulunmuştu.Yaptırımlar kapsamında mali mesajlaşma sistemi SWIFT'ten 2022'de çıkarılan Rus bankalarının uluslararası ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar son dönemde artmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240229/rusya-maliye-bakan-yardimcisi-brics-ulkelerinin-cogu-dolardan-uzaklasmayi-destekliyor-1081200182.html

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