https://sputniknews.com.tr/20240312/rusya-uluslararasi-ticarette-dijital-para-birimi-kullanmaya-hazirlaniyor-1081614302.html
Rusya, uluslararası ticarette dijital para birimi kullanmaya hazırlanıyor
Rusya, uluslararası ticarette dijital para birimi kullanmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına imkan sağlayan kararnameyi onaylarken, karar, tek... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:55+0300
2024-03-12T12:55+0300
2024-03-12T12:55+0300
ekonomi
rusya
dijital para
dijital para birimi
ticaret
alternatif
swift
ihracat
ithalat
vladimir putin
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081613952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35777dc1e97c0a11e336849730d01a07.jpg
Putin'in imzaladığı kararnameye göre, para birimi düzenleme kanunu çerçevesinde mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatında ödeme olarak dijital finansal varlıklar kullanılabilecek.Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma’nın Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Rus ithalatçı ve ihracatçıların dijital finansal varlıkları kullanarak bankacılık sistemini atlayıp, yabancı şirketlerle karşılıklı anlaşmalar yapmasına olanak tanınacak. Dost olmayan ülkeler de dahil olmak üzere dış etkiler en aza indirilecektir" değerlendirmesinde bulunmuştu.Yaptırımlar kapsamında mali mesajlaşma sistemi SWIFT'ten 2022'de çıkarılan Rus bankalarının uluslararası ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar son dönemde artmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240229/rusya-maliye-bakan-yardimcisi-brics-ulkelerinin-cogu-dolardan-uzaklasmayi-destekliyor-1081200182.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081613952_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_18b58a145692530ad794faaf8dcbe4a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, dijital para, dijital para birimi, ticaret, alternatif, swift, ihracat, ithalat, vladimir putin, ruble, kripto ruble
rusya, dijital para, dijital para birimi, ticaret, alternatif, swift, ihracat, ithalat, vladimir putin, ruble, kripto ruble
Rusya, uluslararası ticarette dijital para birimi kullanmaya hazırlanıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına imkan sağlayan kararnameyi onaylarken, karar, tek taraflı yaptırımlar nedeniyle ödemelerde yaşanan sıkıntılarla karşı karşıya kalan ticarette alternatif dijital para birimleri kullanma imkanı sağlıyor.
Putin'in imzaladığı kararnameye göre, para birimi düzenleme kanunu çerçevesinde mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatında ödeme olarak dijital finansal varlıklar kullanılabilecek.
Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma’nın Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Rus ithalatçı ve ihracatçıların dijital finansal varlıkları kullanarak bankacılık sistemini atlayıp, yabancı şirketlerle karşılıklı anlaşmalar yapmasına olanak tanınacak. Dost olmayan ülkeler de dahil olmak üzere dış etkiler en aza indirilecektir" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Yaptırımlar kapsamında mali mesajlaşma sistemi SWIFT'ten 2022'de çıkarılan Rus bankalarının uluslararası ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar son dönemde artmıştı.