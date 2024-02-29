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Rusya Maliye Bakan Yardımcısı: BRICS ülkelerinin çoğu dolardan uzaklaşmayı destekliyor
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı: BRICS ülkelerinin çoğu dolardan uzaklaşmayı destekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Çebeskov, BRICS ülkelerinin çoğunun dolardan uzaklaşmayı ve ödemelerin ulusal para birimleriyle yapılmasını desteklediğini ifade... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e konuşan Rusya Maliye Bakan Yardımcısı İvan Çebeskov, BRICS maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerşekleşen toplantısında, çoğu ülkenin dolardan uzaklaşmayı ve ödemelerin ulusal para birimleri cinsinden yapılmasını desteklediğini söyledi.‘Ticarette dolardan uzaklaşmanın, alternatif ödeme arayışının, işlemlerin dijital para birimlerinde yapılması konularının ele alınıp alınmadığı’ sorusuna verdiği yanıtta Çebeskov, “Bu, dün BRICS platformunda gerçekleştirdiğimiz toplantı çerçevesinde oldukça güncel bir konuydu” diyerek, şu ifadeleri kullandı:“Çoğu ülke, BRICS ülkelerinin ihtiyacı olan şeyin ulusal para birimleri cinsinden ödemeler olduğunu dile getirdi. Biz artık 10 ülkeden oluşan büyük bir BRICS ailesiyiz. Ülkelerin çoğu, yeni ödeme mekanizmaları oluşturma ihtiyacını destekleyerek merkez bankalarının dijital para birimlerinin geliştirilmesi, platform oluşturma ve çeşitli platformların pilot uygulamalarına katılma konusundaki deneyimlerini paylaştı.Yani genel olarak BRICS içinde ticaret cirosunu artırmak, ekonomik bağları güçlendirmek için elbette ulusal para birimlerinde bağımsız ödeme mekanizmalarına ihtiyacımız olduğuna dair oldukça iyi bir tepki aldık. Katılımcıların çoğunun bu tezleri desteklendiğini söyleyebilirim.”
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Rusya Maliye Bakan Yardımcısı: BRICS ülkelerinin çoğu dolardan uzaklaşmayı destekliyor

01:06 29.02.2024
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BRICS zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
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Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Çebeskov, BRICS ülkelerinin çoğunun dolardan uzaklaşmayı ve ödemelerin ulusal para birimleriyle yapılmasını desteklediğini ifade etti.
Sputnik’e konuşan Rusya Maliye Bakan Yardımcısı İvan Çebeskov, BRICS maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerşekleşen toplantısında, çoğu ülkenin dolardan uzaklaşmayı ve ödemelerin ulusal para birimleri cinsinden yapılmasını desteklediğini söyledi.
‘Ticarette dolardan uzaklaşmanın, alternatif ödeme arayışının, işlemlerin dijital para birimlerinde yapılması konularının ele alınıp alınmadığı’ sorusuna verdiği yanıtta Çebeskov, “Bu, dün BRICS platformunda gerçekleştirdiğimiz toplantı çerçevesinde oldukça güncel bir konuydu” diyerek, şu ifadeleri kullandı:
“Çoğu ülke, BRICS ülkelerinin ihtiyacı olan şeyin ulusal para birimleri cinsinden ödemeler olduğunu dile getirdi. Biz artık 10 ülkeden oluşan büyük bir BRICS ailesiyiz. Ülkelerin çoğu, yeni ödeme mekanizmaları oluşturma ihtiyacını destekleyerek merkez bankalarının dijital para birimlerinin geliştirilmesi, platform oluşturma ve çeşitli platformların pilot uygulamalarına katılma konusundaki deneyimlerini paylaştı.
Yani genel olarak BRICS içinde ticaret cirosunu artırmak, ekonomik bağları güçlendirmek için elbette ulusal para birimlerinde bağımsız ödeme mekanizmalarına ihtiyacımız olduğuna dair oldukça iyi bir tepki aldık. Katılımcıların çoğunun bu tezleri desteklendiğini söyleyebilirim.”
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