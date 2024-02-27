https://sputniknews.com.tr/20240227/rusya-maliye-bakani-rusyanin-dondurulmus-varliklarinin-ukraynaya-devredilmesi-batiya-zarar-verir-1081156873.html

Rusya Maliye Bakanı: Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi Batıya zarar verir

Rusya Maliye Bakanı: Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi Batıya zarar verir

Sputnik Türkiye

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi planının Batılı ülkelere zarar vereceğini belirtti. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T21:09+0300

2024-02-27T21:09+0300

2024-02-27T21:09+0300

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'ya devretme arzusunun sadece Batılı ülkelere zarar vereceğini, sorunları tırmandırmak yerine durumdan çıkış yolları aramak gerektiğini söyledi.Gazetecilere konuşan Siluanov, ‘ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi yönündeki önerisi hakkında ne düşündüğü’ şeklindeki soruya, “Bu öneriyi ilk kez duymuyoruz" diyerek şu yanıtı verdi: Sorunları derinleştirmek yerine, durumdan çıkış yolları aranması gerektiğine vurgu yapan Siluanov, “Her halükarda bu durumdan bir çıkış yolu bulacağız. Ancak bu kararlar, onlarca yıldır oluşan küresel finans sisteminin temellerini baltalıyor. Ne ile yanıt vereceğimizi biliyoruz. Biz de dondurulmuş yeterli miktarda finansal varlık ve yabancı yatırımcıların menkul kıymetlerimize yaptıkları yatırımlar bulunuyor” diye konuştu.Daha önce ABD Hazine Bakanı Yellen, Rusya’nın 285 milyar dolar değerindeki dondurulmuş varlıklarının kullanıma açılmasının acilen bir yolunun bulunması yönünde çağrıda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240226/rusya-maliye-bakani-siluanov-varliklarimiza-yonelik-her-turlu-eyleme-simetrik-yanit-verecegiz-1081104984.html

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