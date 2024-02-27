https://sputniknews.com.tr/20240227/rusya-maliye-bakani-rusyanin-dondurulmus-varliklarinin-ukraynaya-devredilmesi-batiya-zarar-verir-1081156873.html
Rusya Maliye Bakanı: Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi Batıya zarar verir
Rusya Maliye Bakanı: Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi Batıya zarar verir
Sputnik Türkiye
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi planının Batılı ülkelere zarar vereceğini belirtti. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'ya devretme arzusunun sadece Batılı ülkelere zarar vereceğini, sorunları tırmandırmak yerine durumdan çıkış yolları aramak gerektiğini söyledi.Gazetecilere konuşan Siluanov, ‘ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi yönündeki önerisi hakkında ne düşündüğü’ şeklindeki soruya, “Bu öneriyi ilk kez duymuyoruz" diyerek şu yanıtı verdi: Sorunları derinleştirmek yerine, durumdan çıkış yolları aranması gerektiğine vurgu yapan Siluanov, “Her halükarda bu durumdan bir çıkış yolu bulacağız. Ancak bu kararlar, onlarca yıldır oluşan küresel finans sisteminin temellerini baltalıyor. Ne ile yanıt vereceğimizi biliyoruz. Biz de dondurulmuş yeterli miktarda finansal varlık ve yabancı yatırımcıların menkul kıymetlerimize yaptıkları yatırımlar bulunuyor” diye konuştu.Daha önce ABD Hazine Bakanı Yellen, Rusya’nın 285 milyar dolar değerindeki dondurulmuş varlıklarının kullanıma açılmasının acilen bir yolunun bulunması yönünde çağrıda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240226/rusya-maliye-bakani-siluanov-varliklarimiza-yonelik-her-turlu-eyleme-simetrik-yanit-verecegiz-1081104984.html
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anton siluanov, varlık, abd, abd, ukrayna krizi, ukrayna, jannet yellen, janet yellen
anton siluanov, varlık, abd, abd, ukrayna krizi, ukrayna, jannet yellen, janet yellen
Rusya Maliye Bakanı: Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi Batıya zarar verir
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi planının Batılı ülkelere zarar vereceğini belirtti.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'ya devretme arzusunun sadece Batılı ülkelere zarar vereceğini, sorunları tırmandırmak yerine durumdan çıkış yolları aramak gerektiğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Siluanov, ‘ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi yönündeki önerisi hakkında ne düşündüğü’ şeklindeki soruya, “Bu öneriyi ilk kez duymuyoruz" diyerek şu yanıtı verdi:
“Bunun tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum, çünkü ulusal bankaların altın ve döviz rezervlerinin siyasi kısıtlamalara tabi tutulması ve dondurulması finansal sistemin temellerini sarsıyor. Bu adımla Batılı meslektaşlarımız, dolar cinsinden ödemelerde, takas sistemlerindeki ödemelerde ve lojistikteki kısıtlamalarda olduğu gibi, işleri yalnızca kendileri için daha da kötü hale getirmiş olacaklar.”
Sorunları derinleştirmek yerine, durumdan çıkış yolları aranması gerektiğine vurgu yapan Siluanov, “Her halükarda bu durumdan bir çıkış yolu bulacağız. Ancak bu kararlar, onlarca yıldır oluşan küresel finans sisteminin temellerini baltalıyor. Ne ile yanıt vereceğimizi biliyoruz. Biz de dondurulmuş yeterli miktarda finansal varlık ve yabancı yatırımcıların menkul kıymetlerimize yaptıkları yatırımlar bulunuyor” diye konuştu.
Daha önce ABD Hazine Bakanı Yellen, Rusya’nın 285 milyar dolar değerindeki dondurulmuş varlıklarının kullanıma açılmasının acilen bir yolunun bulunması yönünde çağrıda bulunmuştu.