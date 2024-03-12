https://sputniknews.com.tr/20240312/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-gece-25-ihayla-rusyadaki-tesislere-saldirmaya-calisti-1081611663.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu gece 25 İHA’yla Rusya’daki tesislere saldırmaya çalıştı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu gece 25 İHA’yla Rusya’daki tesislere saldırmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun dün gece 25 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak aralarında başkent Moskova'nın da yer aldığı Rusya... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:08+0300
2024-03-12T12:08+0300
2024-03-12T12:08+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece Kiev rejiminin 25 adet uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma güçlerinin Moskova (2), Leningrad (1), Belgorod (7), Kursk (11), Bryansk (1), Tula (1) ve Oryol (2) bölgelerinde tespit ettikleri Ukrayna İHA’larını imha ettiği kaydedildi.Oryol şehrinde, İHA saldırısı nedeniyle iki çok katlı apartman tahliye edildi.‘Belgorod’da 8 Vampir füzesi engellendi’Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir diğer açıklamasında, “Sabah saat 7.30 sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampir çoklu roketatar ve Toçka-U füze sistemini kullanarak Rusya’daki tesislere saldırma girişimi engellendi” diye bildirildi.Belgorod bölgesinde bir adet Toçka-U ve 8 adet Vampir füzesinin yok edildiği belirtildi.
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rus ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, kiev, terör, toçka-u, vampir, moskova
rus ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, kiev, terör, toçka-u, vampir, moskova
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu gece 25 İHA’yla Rusya’daki tesislere saldırmaya çalıştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun dün gece 25 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak aralarında başkent Moskova'nın da yer aldığı Rusya topraklarındaki farklı noktalara saldırmaya çalıştığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece Kiev rejiminin 25 adet uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Rus hava savunma güçlerinin Moskova (2), Leningrad (1), Belgorod (7), Kursk (11), Bryansk (1), Tula (1) ve Oryol (2) bölgelerinde tespit ettikleri Ukrayna İHA’larını imha ettiği kaydedildi.
Oryol şehrinde, İHA saldırısı nedeniyle iki çok katlı apartman tahliye edildi.
‘Belgorod’da 8 Vampir füzesi engellendi’
Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir diğer açıklamasında, “Sabah saat 7.30 sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampir çoklu roketatar ve Toçka-U füze sistemini kullanarak Rusya’daki tesislere saldırma girişimi engellendi” diye bildirildi.
Belgorod bölgesinde bir adet Toçka-U ve 8 adet Vampir füzesinin yok edildiği belirtildi.