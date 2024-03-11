https://sputniknews.com.tr/20240311/alman-basini-rus-askerleri-avdeyevkada-modern-bir-leopard-2a6-tankini-ele-gecirdi-1081599038.html

Alman basını: Rus askerleri Avdeyevka’da modern bir Leopard 2A6 tankını ele geçirdi

Alman basını: Rus askerleri Avdeyevka’da modern bir Leopard 2A6 tankını ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta yürüttüğü özel askeri operasyon devam ederken Alman Bild gazetesi, Rus askerlerinin Avdeyevka etrafındaki çatışmalar sırasında... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T21:31+0300

2024-03-11T21:31+0300

2024-03-11T21:31+0300

ukrayna krizi

avdeyevka

nato

rus silahlı kuvvetleri

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Gazetenin yayınladığı makalede, Rus askerlerinin Avdeyevka’yı ele geçirmeye yönelik çatışmalar sırasında en gelişmiş Leopard 2A6 tankını ele geçirdiği belirtildi.Yazıda, “Pazar günü Rus askerleri hasar görmüş Leopard 2A6 ana muharebe tankının fotoğraflarını yayınladı. Bu, Almanya’dan tedarik edilen ve Rusya’nın ele geçirmeyi başardığı 18 Leopard 2 tankından ilki. Bild’in elindeki bilgiye göre bu fotoğraf gerçek” ifadelerine yer verildi.Fotoğrafın Avdeyevka’nın kuzeyinde, Stepovoye köyünün 900 metre güneyinde çekildiğine dikkat çekilen yazıda, tankın 30 Ekim’de Ukrayna tarafından savaşa sokulduğu ancak hemen ertesi gün hasar gördüğü, mürettebat üyelerinin ise kurtulmayı başardığı ifade edildi.Bild, “Ukrayna için bu, yaklaşık olarak yarısı Litvanya’da sürekli olarak onarımdan geçen en fazla 17 modern Alman tankının kaldığı anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.Rus Silahlı Kuvvetleri özel operasyon bölgesinde halihazırda onlarca Alman Leopard tankını, birkaç İngiliz Challenger’ı ve Fransız yapımı tekerlekli AMX-10RC tankını imha etti. Son zamanlarda dört Amerikan Abrams tankının imha edildiği de biliniyor.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' belirtmişti.Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah yardımını içeren tüm tehditlerin Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmiş, Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240311/abdnin-s-400-baskisini-yorumlayan-rus-uzman-turkiye-bagimsiz-bir-oyuncu-oldugunu-gosterdi-1081598591.html

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