https://sputniknews.com.tr/20240312/rus-ordusu-yil-basindan-bu-yana-ukraynanin-40tan-fazla-hava-savunma-sistemini-yok-etti-1081612181.html

Rus ordusu yıl başından bu yana Ukrayna’nın 40’tan fazla hava savunma sistemini yok etti

Rus ordusu yıl başından bu yana Ukrayna’nın 40’tan fazla hava savunma sistemini yok etti

Sputnik Türkiye

Sputnik, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus ordu birliklerinden elde ettiği bilgileri analiz ederek yıl başından bu yana Ukrayna’nın 40’tan fazla hava savunma... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T13:25+0300

2024-03-12T13:25+0300

2024-03-12T13:25+0300

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Sputnik’in yaptığı analiz, yıl başından bu yana füze ve uçan bombalarla düzenlenen saldırılarda Ukrayna ordusunun hizmetinde olan yaklaşık 10 adet S-300 hava savunma füze sisteminin yok edildiğini ortaya koyarken, aynı zamanda bu sistemlere ait en az 10 adet radarın da imha edildiği kaydedildi.ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinin sayısı da azaltılırken, yıl başından bu yana en az 6 adet fırlatma aracı ve en az 2 radar yok edildi. Bununla birlikte son saldırılarda en modern Patriot modellerinin vurulduğu tahmin ediliyor.Ayrıca başta Kiev bölgesi olmak üzere cepheden uzak bölgelerdeki Patriot sistemlerinin de Rus ordusunun son füze ve İHA saldırılarında vurulma ihtimali bulunuyor.Fransa yapımı SAMP-T orta ve uzun menzilli füze sistemlerinin dört, Almanya yapımı IRIS-T sisteminin üç ve Norveç yapımı NASAMS sisteminin bir fırlatma aracı yok edildi. Ayrıca bu sistemlere ait onlarca radar vuruldu.Yok edilen sistemler arasında 14 adet Strela-10 kısa menzilli füze sistemi ile iki adet Buk-M1 orta menzilli füze sistemi de yer alıyor.Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu Direktörü Aleksandr Mihaylov, Rus hava kuvvetlerinin cephedeki hedefleri evrensel planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip uçak bombalarıyla etkili bir şekilde vurmasının Ukrayna ordusunun elindeki hava savunma sistemlerini cephe yakınına çekmek zorunda bıraktığını söyledi. Cephe hattının da Tornado-S gibi Rus çoklu roketatarların erişim menzilinde olduğunu kaydeden uzman, bu yüzden son aylarda Ukrayna ordusunun hava savunma kayıpları büyük ölçüde arttığını belirtti.Mihaylov, “Rus ordusunun mevcut koşullarda, İHA ve yerdeki radarlar dahil keşif sistemlerini, iletişim, koordinasyon ve saldırı araçlarını etkili şekilde kullandığını kaydetmek gerekir. Özellikle Tornado-S ve İskander gibi sistemler ile Lantset uçan mühimmata dikkat çekmek lazım. Bunlar, belirlenen hedeflere esnek saldırı gerçekleştirme fırsatını veriyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240312/abd-ulusal-istihbarat-direktoru-rusya-ukraynada-giderek-daha-fazla-avantaj-elde-ediyor-1081600281.html

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