https://sputniknews.com.tr/20240312/abd-ulusal-istihbarat-direktoru-rusya-ukraynada-giderek-daha-fazla-avantaj-elde-ediyor-1081600281.html

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Rusya, Ukrayna’da giderek daha fazla avantaj elde ediyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Rusya, Ukrayna’da giderek daha fazla avantaj elde ediyor

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines, Ukrayna’ya yönelik yeni ödeneklerin Kongre tarafından onaylanması konusundaki belirsizliğin Rusya’nın Ukrayna’da... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T00:08+0300

2024-03-12T00:08+0300

2024-03-12T00:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya

avantaj

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, ABD Senatosu İstihbarat Seçilmiş Komitesi’nde yaptığı konuşmada Ukrayna’ya yönelik yeni ödeneklerin Kongre tarafından onaylanması konusundaki belirsizliğin Rusya’nın işine yaradığını ve savaş alanındaki durumu giderek Moskova’nın lehine çevirdiğini söyledi.Haines, “Bu çıkmaz Rusya’nın stratejik avantajına hizmet ediyor ve durumu giderek Moskova’nın lehine çeviriyor. Rus savunma sanayii uzun menzilli saldırı silahlarının, topçu mühimmatının ve gerekirse uzun ve yoğun bir savaşa dayanılabilmesini sağlayacak diğer silahların üretimini önemli ölçüde artırıyor” diye konuştu.ABD’li bürokrat, Batılı ülkelerin yapacağı askeri yardıma ilişkin belirsizliğin artması nedeni ile Rusya’nın 2023’ün sonundan bu yana Ukrayna ihtilafındaki savaş alanında sürekli ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.

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ukrayna krizi, rusya, avantaj