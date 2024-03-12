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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240312/abd-ulusal-istihbarat-direktoru-rusya-ukraynada-giderek-daha-fazla-avantaj-elde-ediyor-1081600281.html
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Rusya, Ukrayna’da giderek daha fazla avantaj elde ediyor
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Rusya, Ukrayna’da giderek daha fazla avantaj elde ediyor
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines, Ukrayna’ya yönelik yeni ödeneklerin Kongre tarafından onaylanması konusundaki belirsizliğin Rusya’nın Ukrayna’da... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T00:08+0300
2024-03-12T00:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
avantaj
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, ABD Senatosu İstihbarat Seçilmiş Komitesi’nde yaptığı konuşmada Ukrayna’ya yönelik yeni ödeneklerin Kongre tarafından onaylanması konusundaki belirsizliğin Rusya’nın işine yaradığını ve savaş alanındaki durumu giderek Moskova’nın lehine çevirdiğini söyledi.Haines, “Bu çıkmaz Rusya’nın stratejik avantajına hizmet ediyor ve durumu giderek Moskova’nın lehine çeviriyor. Rus savunma sanayii uzun menzilli saldırı silahlarının, topçu mühimmatının ve gerekirse uzun ve yoğun bir savaşa dayanılabilmesini sağlayacak diğer silahların üretimini önemli ölçüde artırıyor” diye konuştu.ABD’li bürokrat, Batılı ülkelerin yapacağı askeri yardıma ilişkin belirsizliğin artması nedeni ile Rusya’nın 2023’ün sonundan bu yana Ukrayna ihtilafındaki savaş alanında sürekli ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240311/alman-basini-rus-askerleri-avdeyevkada-modern-bir-leopard-2a6-tankini-ele-gecirdi-1081599038.html
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ukrayna krizi, rusya, avantaj
ukrayna krizi, rusya, avantaj

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Rusya, Ukrayna’da giderek daha fazla avantaj elde ediyor

00:08 12.03.2024
© Sputnik / Сергей АверинRus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik
Rus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines, Ukrayna’ya yönelik yeni ödeneklerin Kongre tarafından onaylanması konusundaki belirsizliğin Rusya’nın Ukrayna’da giderek daha fazla avantaj elde etmesine neden olduğunu belirtti.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, ABD Senatosu İstihbarat Seçilmiş Komitesi’nde yaptığı konuşmada Ukrayna’ya yönelik yeni ödeneklerin Kongre tarafından onaylanması konusundaki belirsizliğin Rusya’nın işine yaradığını ve savaş alanındaki durumu giderek Moskova’nın lehine çevirdiğini söyledi.
Haines, “Bu çıkmaz Rusya’nın stratejik avantajına hizmet ediyor ve durumu giderek Moskova’nın lehine çeviriyor. Rus savunma sanayii uzun menzilli saldırı silahlarının, topçu mühimmatının ve gerekirse uzun ve yoğun bir savaşa dayanılabilmesini sağlayacak diğer silahların üretimini önemli ölçüde artırıyor” diye konuştu.
ABD’li bürokrat, Batılı ülkelerin yapacağı askeri yardıma ilişkin belirsizliğin artması nedeni ile Rusya’nın 2023’ün sonundan bu yana Ukrayna ihtilafındaki savaş alanında sürekli ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.
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