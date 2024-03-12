https://sputniknews.com.tr/20240312/rus-ordusu-donetsk-yakinlarindaki-bir-yerlesim-birimini-daha-ozgurlestirdi-1081618188.html

Rus ordusu, Donetsk yakınlarındaki bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi

Rus ordusu, Donetsk yakınlarındaki bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetler sonucunda Donetsk istikametinde bulunan Nevelskoye köyünün özgürlüğüne kavuşturulduğunu... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T14:17+0300

2024-03-12T14:17+0300

2024-03-12T14:42+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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kupyansk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelerini paylaştığı günlük brifingine göre Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) ilerleyişini sürdürüyor.Bakanlığın bildirdiği üzere Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, yoğun faaliyetler sonucunda DHC'nin Nevelskoye yerleşimini ele geçirerek daha avantajlı hat ve mevzilere ulaştı.Rus güçleri, Donetsk yönünde 350 Ukrayna askeri ile 2 tank, 4 otomobil ve 'Gvozdika' tipi kundağı motorlu bir topçu sistemini imha etti.Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, cephenin ilerisindeki durumunu iyileştirirken 11 karşı saldırıyı püskürttü. 380'den fazla Ukraynalı askeri ölü olarak ele geçiren Rus güçler, 2 zırhlı araç ile 13 otomobili imha etti.Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubu daha avantajlı mevzileri ele geçirdi ve Ukrayna ordusunu yoğun bombardımanla hedef aldı. Ukrayna tarafı, 145'ten fazla askerini yitirdi.Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubu, hava ve topçu birliklerinin desteğiyle düşmanın 7 karşı saldırısını akamete uğrattı. Ukrayna ordusu, 45 askerinin yanı sıra ABD yapımı 3 M777 topçu sistemini, 'Bukovel-AD' elektronik harp istasyonunu kaybetti.Herson yönünde ise Dinyeper askeri grubu, koordineli faaliyetler sonucunda 50 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 1 mühimmat deposunu imha ederken 132 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 146 İHA, ABD yapımı 7 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi fırlatma rampası, 11 HIMARS, Grad ve Vampire roketi ile 1 Toçka-U taktik füzesi de imha edildi.Rusya’ya girmeye çalışan yaklaşık 60 Ukraynalı terörist etkisiz hale getirildiBakanlık, aynı zamanda ülke sınırını geçerek Belgorod bölgesine girmeye çalışan yaklaşık 60 Ukraynalı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sabah saat 3 (TSİ) sularında, sivil tesisleri yoğun ateşe tutan Ukraynalı terörist oluşumlar, tanklar ve zırhlı savaş araçlarının desteğiyle Rusya Federasyonu topraklarına saldırı girişiminde bulundu” ifadesine yer verildi.Militanların, Belgorod bölgesinin Odnorobovka, Nehoteyevka ve Spodaryuşino yerleşimleri olmak üzere üç istikamette saldırmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, tüm saldırılar püskürtülürken saldıran gruba uçak, roket ve topçu saldırılar düzenlediği belirtildi.Sınır ihlaline izin verilmediği kaydedilirken Odnorobovka’da yaklaşık 60 saldırgan, Nehoteyevka’da üç tank ve bir zırhlı savaş aracı, Spodaryuşino’da da iki tankın yok edildiği bildirildi.Ayrıca saat 8.00 ilâ 08.25 arasında, Kursk bölgesinin Tetkino yerleşiminde Ukrayna sabotaj ve keşif gruplarının dört saldırısı püskürtüldü. Püskürtülen düşmanın ağır kayıplar verdiği kaydedildi.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 10 Mart’tan bu yana Belgorod ve Kursk bölgelerinde birkaç sınır ihlal girişiminin engellendiğini açıkladı. Ukrayna tarafının bu girişimler sırasında 100’den fazla kişi, 6 tank ve 20 zırhlı savaş aracı kaybettiği belirtildi.Ukraynalı sabotajcılar Rusya’nın Kursk bölgesine girmeye çalıştıRusya’nın Kursk bölgesine girmeye çalışan Ukraynalı sabotajcılarla Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı da bildirilirken, sınır ihlalinin engellendiği açıklanmıştı.Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram paylaşımında, “Sabah saatlerinden itibaren bölgemizin Gluşkovo ilçesindeki Tetkino yerleşimi bombalanıyor. Sabotaj ve keşif grubunun sınırı geçme girişimi oldu. Silahlı çatışma çıktı. Sınır ihlali engellendi” diye yazdı.Çatışmada bir sivilin yaralandığı bildirildi.Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesinin Ukrayna sınırında yer alan 6 ilçeden biri olan Gluşkovo düzenli olarak Ukrayna tarafından bombalanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240303/rus-ordusu-donetskin-guneyindeki-ilerleyisini-surduruyor-1081315244.html

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