https://sputniknews.com.tr/20240303/rus-ordusu-donetskin-guneyindeki-ilerleyisini-surduruyor-1081315244.html
Rus ordusu, Donetsk'in güneyindeki ilerleyişini sürdürüyor
Rus ordusu, Donetsk'in güneyindeki ilerleyişini sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna karşı askeri operasyonunu sürdüren Rus birliklerinin Güney Donetsk yönünde daha avantajlı hat ve mevzileri ele... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T14:55+0300
2024-03-03T14:55+0300
2024-03-03T14:58+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
rus ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk
zaporojye
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri operasyon
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081315087_0:88:3142:1855_1920x0_80_0_0_600c293e991c91709664ca235baa17ba.jpg
Bakanlık, Güney Donetsk yönünde daha elverişli hatlar ve mevziler işgal eden Rus ordusunun iki Ukrayna tugayının insan gücü ve teçhizatını bozguna uğrattığını da bildirirken, Kiev'in yaklaşık 250 askerini kaybettiğini söyledi.Yapılan açıklamada, Güney Donetsk yönündeki 'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı birliklerin daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek Zaporojye bölgesindeki Dobropillya yerleşim noktasıyla birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Ugledar ve Vodyanoye yerleşim bölgelerinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 72. mekanize tugayı ile 128. Sınır muhafız tugayının insan gücü ve teçhizatını yenilgiye uğrattığı duyuruldu.Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk yönündeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun verdiği kayıpların 250’den fazla askerle birlikte 3 zırhlı piyade aracı, 2 Gvozdika topçu sistemi, 1 Akatsiya topçu sistemi ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracının imha edildiğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/rusya-kirim-uzerinde-38-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1081307734.html
rusya
donetsk
zaporojye
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081315087_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f704b2354c4d11196c17f93a5e0227b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, zaporojye, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon
rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, zaporojye, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon
Rus ordusu, Donetsk'in güneyindeki ilerleyişini sürdürüyor
14:55 03.03.2024 (güncellendi: 14:58 03.03.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna karşı askeri operasyonunu sürdüren Rus birliklerinin Güney Donetsk yönünde daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiğini açıkladı.
Bakanlık, Güney Donetsk yönünde daha elverişli hatlar ve mevziler işgal eden Rus ordusunun iki Ukrayna tugayının insan gücü ve teçhizatını bozguna uğrattığını da bildirirken, Kiev'in yaklaşık 250 askerini kaybettiğini söyledi.
Yapılan açıklamada, Güney Donetsk yönündeki 'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı birliklerin daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek Zaporojye bölgesindeki Dobropillya yerleşim noktasıyla birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Ugledar ve Vodyanoye yerleşim bölgelerinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 72. mekanize tugayı ile 128. Sınır muhafız tugayının insan gücü ve teçhizatını yenilgiye uğrattığı duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk yönündeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun verdiği kayıpların 250’den fazla askerle birlikte 3 zırhlı piyade aracı, 2 Gvozdika topçu sistemi, 1 Akatsiya topçu sistemi ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracının imha edildiğini ekledi.