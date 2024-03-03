https://sputniknews.com.tr/20240303/rus-ordusu-donetskin-guneyindeki-ilerleyisini-surduruyor-1081315244.html

Rus ordusu, Donetsk'in güneyindeki ilerleyişini sürdürüyor

Rus ordusu, Donetsk'in güneyindeki ilerleyişini sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna karşı askeri operasyonunu sürdüren Rus birliklerinin Güney Donetsk yönünde daha avantajlı hat ve mevzileri ele... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T14:55+0300

2024-03-03T14:55+0300

2024-03-03T14:58+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

rus ordusu

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donetsk

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Bakanlık, Güney Donetsk yönünde daha elverişli hatlar ve mevziler işgal eden Rus ordusunun iki Ukrayna tugayının insan gücü ve teçhizatını bozguna uğrattığını da bildirirken, Kiev'in yaklaşık 250 askerini kaybettiğini söyledi.Yapılan açıklamada, Güney Donetsk yönündeki 'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı birliklerin daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek Zaporojye bölgesindeki Dobropillya yerleşim noktasıyla birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Ugledar ve Vodyanoye yerleşim bölgelerinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 72. mekanize tugayı ile 128. Sınır muhafız tugayının insan gücü ve teçhizatını yenilgiye uğrattığı duyuruldu.Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk yönündeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun verdiği kayıpların 250’den fazla askerle birlikte 3 zırhlı piyade aracı, 2 Gvozdika topçu sistemi, 1 Akatsiya topçu sistemi ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracının imha edildiğini ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240303/rusya-kirim-uzerinde-38-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1081307734.html

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