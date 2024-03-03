https://sputniknews.com.tr/20240303/rusya-kirim-uzerinde-38-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1081307734.html

Rusya: Kırım üzerinde 38 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya: Kırım üzerinde 38 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'na 38 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T08:58+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

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rusya savunma bakanlığı

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insansız hava aracı (iha)

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terör saldırıları

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Kiev rejiminin Kırım topraklarındaki nesnelere 38 uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen tüm İHA’ların imha edildiğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, ölen ya da yaralanan olmadığını ve maddi hasarın meydana gelmediğini aktardı.Gece saatlerinde Kırım yönetimi tarafından paylaşılan bilgide, Yarımada'da yer alan Feodosiya yakınlarındaki Tavrida otoyolunda trafiğin Kerç yönünde geçici olarak kısıtlandığı bildirilmişti.Kırım Köprüsü de geçici olarak trafiğe kapatılırken, trafik iki saat sonra yeniden açıldı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240302/kirima-girmek-uzere-olan-bir-aracta-el-yapimi-patlayici-bulundu-1081289104.html

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