https://sputniknews.com.tr/20240303/rusya-kirim-uzerinde-38-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1081307734.html
Rusya: Kırım üzerinde 38 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya: Kırım üzerinde 38 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'na 38 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T08:58+0300
2024-03-03T08:58+0300
2024-03-03T08:58+0300
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rusya savunma bakanlığı
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terör saldırısı
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terör saldırıları
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Kiev rejiminin Kırım topraklarındaki nesnelere 38 uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen tüm İHA’ların imha edildiğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, ölen ya da yaralanan olmadığını ve maddi hasarın meydana gelmediğini aktardı.Gece saatlerinde Kırım yönetimi tarafından paylaşılan bilgide, Yarımada'da yer alan Feodosiya yakınlarındaki Tavrida otoyolunda trafiğin Kerç yönünde geçici olarak kısıtlandığı bildirilmişti.Kırım Köprüsü de geçici olarak trafiğe kapatılırken, trafik iki saat sonra yeniden açıldı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240302/kirima-girmek-uzere-olan-bir-aracta-el-yapimi-patlayici-bulundu-1081289104.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, kiev, terör saldırıları, kırım, karadeniz
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, kiev, terör saldırıları, kırım, karadeniz
Rusya: Kırım üzerinde 38 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'na 38 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Kiev rejiminin Kırım topraklarındaki nesnelere 38 uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen tüm İHA’ların imha edildiğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, ölen ya da yaralanan olmadığını ve maddi hasarın meydana gelmediğini aktardı.
Gece saatlerinde Kırım yönetimi tarafından paylaşılan bilgide, Yarımada'da yer alan Feodosiya yakınlarındaki Tavrida otoyolunda trafiğin Kerç yönünde geçici olarak kısıtlandığı bildirilmişti.
Kırım Köprüsü de geçici olarak trafiğe kapatılırken, trafik iki saat sonra yeniden açıldı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.