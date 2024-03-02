https://sputniknews.com.tr/20240302/kirima-girmek-uzere-olan-bir-aracta-el-yapimi-patlayici-bulundu-1081289104.html
Kırım’a girmek üzere olan bir araçta el yapımı patlayıcı bulundu
Kırım’a girmek üzere olan bir araçta el yapımı patlayıcı bulundu
Sputnik Türkiye
Güvenlik güçlerinin Kırım’a kuzey tarafından girmeye çalışan bir otomobilin altına tutturulmuş el yapımı patlayıcı düzenek bulunduğu bildirildi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T10:13+0300
2024-03-02T10:13+0300
2024-03-02T10:13+0300
ukrayna krizi
kırım
patlayıcı
otomobil
herson
nato
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Güvenlik güçlerinden bir yetkilinin Sputnik’e aktardığı üzere, Kırım’ın kuzeyindeki Canköy kontrol noktasından giriş yapmak üzere olan bir otomobilin altına tutturulmuş el yapımı patlayıcı düzenek bulundu.Otomobilin Herson bölgesinin kolluk kuvvetleri mensubu tarafından kullanıldığını söyleyen yetkili, sürücü koltuğunun hemen altında bulunan patlayıcının uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildiğini vurguladı.Otomobilin derhal güvenli bir mesafeye uzaklaştırıldığına ve üzerinde bulunan düzeneğin bomba uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiğine dikkat çeken yetkili, uzmanların raporuna göre patlayıcı düzeneğin NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen yabancı yapım bileşenlerden yapıldığı bilgisini verdi.Canköy kontrol noktası Kırım’ın kuzeyinde, Herson bölgesi ile idari sınırda yer alıyor.Güvenlik güçleri olayla ilgili detayları ve karışan kişileri belirlemeye çalışıyor.
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kırım, patlayıcı, otomobil, herson, nato
kırım, patlayıcı, otomobil, herson, nato
Kırım’a girmek üzere olan bir araçta el yapımı patlayıcı bulundu
Güvenlik güçlerinin Kırım’a kuzey tarafından girmeye çalışan bir otomobilin altına tutturulmuş el yapımı patlayıcı düzenek bulunduğu bildirildi.
Güvenlik güçlerinden bir yetkilinin Sputnik’e aktardığı üzere, Kırım’ın kuzeyindeki Canköy kontrol noktasından giriş yapmak üzere olan bir otomobilin altına tutturulmuş el yapımı patlayıcı düzenek bulundu.
Otomobilin Herson bölgesinin kolluk kuvvetleri mensubu tarafından kullanıldığını söyleyen yetkili, sürücü koltuğunun hemen altında bulunan patlayıcının uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildiğini vurguladı.
Otomobilin derhal güvenli bir mesafeye uzaklaştırıldığına ve üzerinde bulunan düzeneğin bomba uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiğine dikkat çeken yetkili, uzmanların raporuna göre patlayıcı düzeneğin NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen yabancı yapım bileşenlerden yapıldığı bilgisini verdi.
Canköy kontrol noktası Kırım’ın kuzeyinde, Herson bölgesi ile idari sınırda yer alıyor.
Güvenlik güçleri olayla ilgili detayları ve karışan kişileri belirlemeye çalışıyor.