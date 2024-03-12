https://sputniknews.com.tr/20240312/resmi-gazetede-aciklandi-sgk-alacaklari-icin-gecikme-cezasi-belli-oldu-1081607816.html

Resmi Gazete'de açıklandı: SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu

Resmi Gazete'de açıklandı: SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

Borçluların ilgilendiren karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası yüzde 3 olarak... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T10:40+0300

2024-03-12T10:40+0300

2024-03-12T10:40+0300

ekonomi

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

ssk

gecikme

gecikme zammı

ceza

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı kararıyla, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesi çerçevesinde gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Bu karar Nisan ayından itibaren geçerli olacak.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, ilgili yasanın maddesinde yer alan gecikme cezası oranı kanuni olarak yüzde 3 olarak tespit edildi. Bu düzenleme Nisan ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20240312/bankalarda-faizler-kritik-esigi-asti-yukselme-devam-edecek-mi-1081606491.html

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