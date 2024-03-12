https://sputniknews.com.tr/20240312/resmi-gazetede-aciklandi-sgk-alacaklari-icin-gecikme-cezasi-belli-oldu-1081607816.html
Resmi Gazete'de açıklandı: SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
Resmi Gazete'de açıklandı: SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Borçluların ilgilendiren karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası yüzde 3 olarak... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T10:40+0300
2024-03-12T10:40+0300
2024-03-12T10:40+0300
ekonomi
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ssk
gecikme
gecikme zammı
ceza
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı kararıyla, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesi çerçevesinde gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Bu karar Nisan ayından itibaren geçerli olacak.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, ilgili yasanın maddesinde yer alan gecikme cezası oranı kanuni olarak yüzde 3 olarak tespit edildi. Bu düzenleme Nisan ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20240312/bankalarda-faizler-kritik-esigi-asti-yukselme-devam-edecek-mi-1081606491.html
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resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 12 mart, sgk gecikme cezası, ssk gecikme cezası
resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 12 mart, sgk gecikme cezası, ssk gecikme cezası
Resmi Gazete'de açıklandı: SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
Borçluların ilgilendiren karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası yüzde 3 olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanı kararıyla, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesi çerçevesinde gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Bu karar Nisan ayından itibaren geçerli olacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, ilgili yasanın maddesinde yer alan gecikme cezası oranı kanuni olarak yüzde 3 olarak tespit edildi. Bu düzenleme Nisan ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacak.