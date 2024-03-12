https://sputniknews.com.tr/20240312/bankalarda-faizler-kritik-esigi-asti-yukselme-devam-edecek-mi-1081606491.html

Bankalarda faizler kritik eşiği aştı: Yükselme devam edecek mi?

Bankalarda faizler kritik eşiği aştı: Yükselme devam edecek mi?

Sputnik Türkiye

Mevduat faizlerindeki artış trendi hız kazanıyor. Bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Peki, Merkez Bankası faizlerini sabit... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T10:07+0300

2024-03-12T10:07+0300

2024-03-12T10:07+0300

ekonomi

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Şubat ayından bu yana bankalardaki mevduat faizleri artıyor ve bu hafta itibarıyla faizler bir kez daha yukarı yönlü revize edildi. Şu anda bankalardaki mevduat getirileri yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda. Peki, faizlerin artışının sebebi nedir?Faizler neden yükseliyor?1 milyon TL mevduatı olan bir kişinin aylık kazancı ne kadar olacak? Altın, borsa ve mevduat arasından hangisi daha cazip? Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram şunları söyledi:1 milyon lirası olan biri mevduat faiziyle aylık ne kadar kazanıyor?Mevduat faizleri daha da yükselir mi?Altın, borsa ve mevduat arasından hangisi daha cazip?

https://sputniknews.com.tr/20240312/kredi-kartinda-yeni-duzenleme-nakit-avans-taksit-sayisi-kredi-faiz-orani-1081602258.html

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mevduat faizleri daha da yükselir mi, 1 milyon lirası olan biri mevduat faiziyle aylık ne kadar kazanıyor, mevduat faizi neden yükseliyor, mevduat faizleri nasıl