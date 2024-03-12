https://sputniknews.com.tr/20240312/bankalarda-faizler-kritik-esigi-asti-yukselme-devam-edecek-mi-1081606491.html
Bankalarda faizler kritik eşiği aştı: Yükselme devam edecek mi?
Bankalarda faizler kritik eşiği aştı: Yükselme devam edecek mi?
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Mevduat faizlerindeki artış trendi hız kazanıyor. Bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Peki, Merkez Bankası faizlerini sabit... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T10:07+0300
2024-03-12T10:07+0300
2024-03-12T10:07+0300
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Şubat ayından bu yana bankalardaki mevduat faizleri artıyor ve bu hafta itibarıyla faizler bir kez daha yukarı yönlü revize edildi. Şu anda bankalardaki mevduat getirileri yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda. Peki, faizlerin artışının sebebi nedir?Faizler neden yükseliyor?1 milyon TL mevduatı olan bir kişinin aylık kazancı ne kadar olacak? Altın, borsa ve mevduat arasından hangisi daha cazip? Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram şunları söyledi:1 milyon lirası olan biri mevduat faiziyle aylık ne kadar kazanıyor?Mevduat faizleri daha da yükselir mi?Altın, borsa ve mevduat arasından hangisi daha cazip?
https://sputniknews.com.tr/20240312/kredi-kartinda-yeni-duzenleme-nakit-avans-taksit-sayisi-kredi-faiz-orani-1081602258.html
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mevduat faizleri daha da yükselir mi, 1 milyon lirası olan biri mevduat faiziyle aylık ne kadar kazanıyor, mevduat faizi neden yükseliyor, mevduat faizleri nasıl
mevduat faizleri daha da yükselir mi, 1 milyon lirası olan biri mevduat faiziyle aylık ne kadar kazanıyor, mevduat faizi neden yükseliyor, mevduat faizleri nasıl
Bankalarda faizler kritik eşiği aştı: Yükselme devam edecek mi?
Mevduat faizlerindeki artış trendi hız kazanıyor. Bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Peki, Merkez Bankası faizlerini sabit tutsa da neden bankalardaki mevduat faizleri yükseliyor? Ekonomist Muhammet Bayram, bu durumun tek bir sebebi olduğunu açıkladı.
Şubat ayından bu yana bankalardaki mevduat faizleri artıyor ve bu hafta itibarıyla faizler bir kez daha yukarı yönlü revize edildi. Şu anda bankalardaki mevduat getirileri yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda. Peki, faizlerin artışının sebebi nedir?
Faizler neden yükseliyor?
1 milyon TL mevduatı olan bir kişinin aylık kazancı ne kadar olacak? Altın, borsa ve mevduat arasından hangisi daha cazip? Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram şunları söyledi:
“Bankalarda mevduat faizleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı, faiz oranları yüzde 50’nin üzerine çıktı. Reel faizlerin artmasının tek nedeni şu: Bankalara Merkez Bankası tarafından bir regülasyon getirildi. Tüketici kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 2.5’ten yüzde 2’ye düşürüldü. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürüldü. Taşıt kredilerinde ise büyüme oranı sabit kaldı. Bu bankalara daha az kredi verin demek oluyor. Bankalar daha fazla kredi verirse zorunlu karşılık tutma ve depo etme şartı getirildi. Bu da bankaların satacağı paranın Merkez Bankası tarafından depolanması anlamına gelir. Bu durumda kredi kullandıramaz. O yüzden şu anda bankalar için TL çok değerli ve TL toplamak istiyor. Bunun için de mevduat faizlerini yüzde 50’nin üzerine çıkardı."
1 milyon lirası olan biri mevduat faiziyle aylık ne kadar kazanıyor?
"Şu anda 32 günde yüzde 50 faiz oranı ile aylık mevduat getirisi 41 bin 530 TL. Ancak 1 yıllık süre içerisinde 3’er aylık vadelerde kazanılan faiz tekrar mevduatta değerlendirilirse 65’lere varan bir getiri elde edilebiliyor. Yani 100 bin TL koyarsanız 65 bin TL alabiliyorsunuz."
Mevduat faizleri daha da yükselir mi?
"Politika faizi yüzde 45’ler civarında. Biz seçim sonrası faizlerin yüzde 50’lere gelmesini bekliyoruz. Ancak Merkez Bankası tarafından uygulanan sterilizasyon araçları ile birlikte bankaların karı azalacak. Kar azaldıkça da bankalar mevduat toplayabilmek için faizleri daha da yükselteceklerdir. Ben mevduat faizlerinin daha da artmasını bekliyorum."
Altın, borsa ve mevduat arasından hangisi daha cazip?
"Şu anda mevduat faizleri getiri anlamında dikkat çekiyor. Mevduat faizleri reel faizlere yakınsadı. Öte yandan bu yıl ‘altın yılı’ olacak diyebiliriz. Altın güvenli bir liman ve ciddi yükseliş bekliyoruz. Ons altının 3 bin dolar seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. Borsa son 3 ayda en fazla kazanç getiren enstrüman, altın ve mevduata göre daha fazla kazandırdı. Borsada seçimden sonra dış sermayenin girmesi ile birlikte ciddi yükseliş bekliyoruz. Altın ve borsa portföylerde olmalı ancak ağırlık mevduatta olabilir. Nedeni ise garanti kazanç getirmesidir. Altın ve borsada bir garanti söz konusu değil. Ağırlık olarak mevduata verilerek altın ve borsada risk iştahına göre bir değerlendirme yapılabilir. 32 günlük bir vadeye bağlanması daha yerinde olabilir çünkü aylık PPK kararları veriliyor. Merkez Bankası kararına göre vadelerde yenileme yapmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum."