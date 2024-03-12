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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den transfer kararı: 'En iyilerle rekabet etmek istiyor'
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den transfer kararı: 'En iyilerle rekabet etmek istiyor'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak burada hocası Carlo Ancelotti'den bir türlü istediği süreyi bulamayan Arda Güler, ligde son oynanan Celta Vigo... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T09:34+0300
2024-03-12T09:34+0300
real madrid
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futbol
real madrid futbol takımı
arda güler
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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Madrid ekibi ile ilk gol sevincini Celta Vigo mücadelesinde yaşamıştı.Mücadeleye 90. dakikada dahil olan ve oyuna girişinden 4 dakika sonra golü bulan Güler İspanya'da en çok konuşulan isim olurken, bu gol sonrası İspanyol basınında da ayrılık iddialarına dair dikkat çeken bir haber kaleme alındı.Arda'nın istediği süreye bulamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulurken İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Arda, hakkında çıkan ayrılık iddialarına rağmen Real Madrid'den ne kiralık olarak ne de bonservisi ile ayrılmayı düşünmüyor.Haberde, Arda'nın kendisi için sezonun zor geçtiğinin ve sabırlı olması gerektiğinin farkında olduğu belirtilirken, Carlo Ancelotti'nin ona olan sabrını da iyi anladığı ifade edildi.Öte yandan haberde; Arda Güler'in tek amacının Real Madrid kadrosunda yer almak olduğu ve dünyanın en iyi futbolcuları ile rekabet etmek istediği yazıldı.Sezon başında 20 artı 10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 19 yaşındaki Arda, sakatlıklarla boğuştuğu bu sezonda çıktığı 6 resmi maçta 93 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/bayern-munih-macinda-yildiz-oyuncu-yere-yigildi-nefes-alamayan-futbolcunun-hayatini-hakem-kurtardi-1081602783.html
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arda güler transfermarkt, arda güler sakatlık, arda güler son durum, arda güler ilk maçı, arda gülerin oynayacağı maç ne zaman, arda güler hangi maçta oynayacak, arda güler iyileşti mi, arda güler gol, arda güler transfer
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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den transfer kararı: 'En iyilerle rekabet etmek istiyor'

09:34 12.03.2024
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUArda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı
Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak burada hocası Carlo Ancelotti'den bir türlü istediği süreyi bulamayan Arda Güler, ligde son oynanan Celta Vigo karşısında 90'da oyuna girerken 90+4'ncü dakikada golü bulmayı başarmıştı. Genç yıldızın attığı bu gol sonrası takımda kalmayı ve en iyilerle rekabet etmek istediği kaydedildi.
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Madrid ekibi ile ilk gol sevincini Celta Vigo mücadelesinde yaşamıştı.
Mücadeleye 90. dakikada dahil olan ve oyuna girişinden 4 dakika sonra golü bulan Güler İspanya'da en çok konuşulan isim olurken, bu gol sonrası İspanyol basınında da ayrılık iddialarına dair dikkat çeken bir haber kaleme alındı.
Arda'nın istediği süreye bulamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulurken İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Arda, hakkında çıkan ayrılık iddialarına rağmen Real Madrid'den ne kiralık olarak ne de bonservisi ile ayrılmayı düşünmüyor.
Haberde, Arda'nın kendisi için sezonun zor geçtiğinin ve sabırlı olması gerektiğinin farkında olduğu belirtilirken, Carlo Ancelotti'nin ona olan sabrını da iyi anladığı ifade edildi.
Öte yandan haberde; Arda Güler'in tek amacının Real Madrid kadrosunda yer almak olduğu ve dünyanın en iyi futbolcuları ile rekabet etmek istediği yazıldı.
Sezon başında 20 artı 10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 19 yaşındaki Arda, sakatlıklarla boğuştuğu bu sezonda çıktığı 6 resmi maçta 93 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.
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