https://sputniknews.com.tr/20240312/real-madridin-yildizi-arda-gulerden-transfer-karari-en-iyilerle-rekabet-etmek-istiyor-1081604919.html

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den transfer kararı: 'En iyilerle rekabet etmek istiyor'

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den transfer kararı: 'En iyilerle rekabet etmek istiyor'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak burada hocası Carlo Ancelotti'den bir türlü istediği süreyi bulamayan Arda Güler, ligde son oynanan Celta Vigo... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T09:34+0300

2024-03-12T09:34+0300

2024-03-12T09:34+0300

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real madrid futbol takımı

arda güler

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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Madrid ekibi ile ilk gol sevincini Celta Vigo mücadelesinde yaşamıştı.Mücadeleye 90. dakikada dahil olan ve oyuna girişinden 4 dakika sonra golü bulan Güler İspanya'da en çok konuşulan isim olurken, bu gol sonrası İspanyol basınında da ayrılık iddialarına dair dikkat çeken bir haber kaleme alındı.Arda'nın istediği süreye bulamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulurken İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Arda, hakkında çıkan ayrılık iddialarına rağmen Real Madrid'den ne kiralık olarak ne de bonservisi ile ayrılmayı düşünmüyor.Haberde, Arda'nın kendisi için sezonun zor geçtiğinin ve sabırlı olması gerektiğinin farkında olduğu belirtilirken, Carlo Ancelotti'nin ona olan sabrını da iyi anladığı ifade edildi.Öte yandan haberde; Arda Güler'in tek amacının Real Madrid kadrosunda yer almak olduğu ve dünyanın en iyi futbolcuları ile rekabet etmek istediği yazıldı.Sezon başında 20 artı 10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 19 yaşındaki Arda, sakatlıklarla boğuştuğu bu sezonda çıktığı 6 resmi maçta 93 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

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