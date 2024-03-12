https://sputniknews.com.tr/20240312/prof-dr-suleyman-pampal-beni-en-cok-yedisu-fayi-korkutuyor-1081607743.html
Prof. Dr. Süleyman Pampal: Beni en çok Yedisu Fayı korkutuyor
Prof. Dr. Süleyman Pampal: Beni en çok Yedisu Fayı korkutuyor
Sputnik Türkiye
Son birkaç gündür Türkiye’nin kuzeyi ve güneyinde peş peşe depremler oluyor. Önce Muğla’da 4,4, sonra Antalya’da 4,7 en son ise Samsun’da 4 büyüklüğünde deprem... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T10:27+0300
2024-03-12T10:27+0300
2024-03-12T10:27+0300
türkiye
doğu anadolu fay hattı
deprem
akdeniz
fay
fay
fay hattı
samsun
süleyman pampal
kuzey anadolu
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Topraklarının büyük bölümü fay zonları üzerinde yer alan Türkiye’nin kuzey ve güneyinde birkaç gündür sıklıkla depremler yaşanıyor.'Akdeniz'deki depremlerin sebebi Kıbrıs Yayı'Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, hurriyet.com.tr’ye konuştu.Pampal, “Ege ve Akdeniz’i bir bütün olarak düşündüğümüzde bu bölgede Helen Yayı yer alıyor. Bu yay kuzey-güney doğrultusunda gerilen ve genişleyen bir bölge olarak adlandırılıyor. Ayrıca bu yay ‘Kıbrıs Yayı’ adı verilen ikinci bir yay daha çizerek Kıbrıs’tan geçip, Antakya’ya doğru devam ediyor. Burada da Doğu Anadolu Fay Zonu ile Ölü Deniz Fayı ile kesişiyor. Yaşanan depremleri bu faydaki hareketlilik sonucu olduğunu söyleyebilirim” dedi.Samsun'daki depremin sebebi ne?Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumundan sorumlu olan fay zonu olduğunu ve bu zonun Karadeniz’den geçtiği yerlerde depremlerin oluşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bu zonun çevresinde kuzey ve güneye doğru 50-60 kilometre boyunca tali kırıklar var. Karadeniz’in iç kesimlerine doğru da faylar var ama şu anki hareketlilik levha sınırlarında oluyor. Samsun’da olan deprem bize bu bölgede daha büyük deprem olur dedirtmiyor. Ancak levhanın sınırında bu türden hareketlerin normal olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.‘Kuzay Anadolu Fay Zonu'nda Yedisu Fayı beni korkutuyor'“Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda gerçekleşen bu tür hareketlerde beni en çok korkutan Yedisu Fayı’nın kırılması olur” diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu önemli bilgilerin altını çizdi:
https://sputniknews.com.tr/20240312/ardi-ardina-yasanan-depremlerin-ardindan-uzmanlardan-uyari-karadeniz-fayi-uyandi-mi-1081601805.html
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doğu anadolu fay hattı, deprem, akdeniz, fay, fay, fay hattı, samsun, süleyman pampal, kuzey anadolu
doğu anadolu fay hattı, deprem, akdeniz, fay, fay, fay hattı, samsun, süleyman pampal, kuzey anadolu
Prof. Dr. Süleyman Pampal: Beni en çok Yedisu Fayı korkutuyor
Son birkaç gündür Türkiye’nin kuzeyi ve güneyinde peş peşe depremler oluyor. Önce Muğla’da 4,4, sonra Antalya’da 4,7 en son ise Samsun’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Topraklarının büyük bölümü fay zonları üzerinde yer alan Türkiye’nin kuzey ve güneyinde birkaç gündür sıklıkla depremler yaşanıyor.
'Akdeniz'deki depremlerin sebebi Kıbrıs Yayı'
Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, hurriyet.com.tr’ye konuştu.
Pampal, “Ege ve Akdeniz’i bir bütün olarak düşündüğümüzde bu bölgede Helen Yayı yer alıyor. Bu yay kuzey-güney doğrultusunda gerilen ve genişleyen bir bölge olarak adlandırılıyor. Ayrıca bu yay ‘Kıbrıs Yayı’ adı verilen ikinci bir yay daha çizerek Kıbrıs’tan geçip, Antakya’ya doğru devam ediyor. Burada da Doğu Anadolu Fay Zonu ile Ölü Deniz Fayı ile kesişiyor. Yaşanan depremleri bu faydaki hareketlilik sonucu olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Samsun'daki depremin sebebi ne?
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumundan sorumlu olan fay zonu olduğunu ve bu zonun Karadeniz’den geçtiği yerlerde depremlerin oluşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bu zonun çevresinde kuzey ve güneye doğru 50-60 kilometre boyunca tali kırıklar var. Karadeniz’in iç kesimlerine doğru da faylar var ama şu anki hareketlilik levha sınırlarında oluyor. Samsun’da olan deprem bize bu bölgede daha büyük deprem olur dedirtmiyor. Ancak levhanın sınırında bu türden hareketlerin normal olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
‘Kuzay Anadolu Fay Zonu'nda Yedisu Fayı beni korkutuyor'
“Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda gerçekleşen bu tür hareketlerde beni en çok korkutan Yedisu Fayı’nın kırılması olur” diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu önemli bilgilerin altını çizdi:
"Yedisu Fayı, Bingöl ile Erzincan arasında yaklaşık 75-80 kilometrelik bir fay kuşağı… Üstelik Doğu Anadolu Fay Zonu tam da burada Kuzey Anadolu Fay Zonu ile kesişiyor. Bu fay 200-250 yıldır kırılmadı. Deprem kayıtlarına baktığımızda 7,4 büyüklüğünde deprem ürettiği görülüyor. mBugünden faya baktığımızda enerjisini biriktirdi ve tekrarlanma süresini tamamladı diyebiliriz. Zaten 6 Şubat depremlerinden önce ilk kırılacak yerlerden biri olarak Yedisu Fayı’na dikkat çekiyorduk. Özetle kuzeyde denize daha yakın yerlerden ziyade biraz daha güneye yani Bingöl ve Erzincan çevresinde büyük deprem ihtimali bulunuyor.”