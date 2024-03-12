https://sputniknews.com.tr/20240312/ardi-ardina-yasanan-depremlerin-ardindan-uzmanlardan-uyari-karadeniz-fayi-uyandi-mi-1081601805.html

Ardı ardına yaşanan depremlerin ardından uzmanlardan uyarı: Karadeniz Fayı uyandı mı?

Ardı ardına yaşanan depremlerin ardından uzmanlardan uyarı: Karadeniz Fayı uyandı mı?

Sputnik Türkiye

Türkiye, son günlerde dört bir yanında kaydedilen 4.0 büyüklüğünün üzerindeki depremlerle sarsıldı. Özellikle 6 Şubat’tan sonra değiştiği belirtilen risk... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T07:06+0300

2024-03-12T07:06+0300

2024-03-12T07:06+0300

karadeniz

samsun

deprem

son depremler

yaşam

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Son 2 gün içinde Samsun Körfezi’nde Atakum açıklarında 4.0 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Uzmanlar, Karadeniz’de pek de alışık olunmayan bur sarsıntıyı değerlendirdi.Prof. Dr. Osman Bektaş’ın paylaştığı bilgilere göre, Karadeniz Fayı 1968’de Bartın’da, deniz içinde 6.6 büyüklüğünde, 2012’de Batum açıklarında Trabzon Fayı üzerinde 5.6 ve tahminen 1959’da da karada Batum civarında 6.6 büyüklüğünde depremler üretti. Ancak Karadeniz Fayı ile ilgili yeterli veri olmaması nedeniyle deprem periyodu da tam olarak bilinmiyor. Milliyet'e konuşan Prof. Dr. Yener Eyüboğlu da geçmişte Karadeniz Fayı’nın ürettiği depremlere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:Samsun'daki deprem ne anlama geliyor?Prof. Dr. Yener Eyüboğlu Karadeniz illerini depremsellik açısından değerlendirerek, Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) varlığının unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. "KAF için büyük depremlerin aynı segment üzerinde tekrarlanma periyodu ortalama 250 yıl, Doğu Anadolu Fayı içinse 450 ila 500 yıl. Karadeniz Fayı’nın geçmiş depremselliğine yönelik elimizde çok net veriler yok" diyen Eyüboğlu sözlerine şöyle devam etti:'Daha önce Tsunami olmuştu'Prof. Dr. Murat Utkucu, Karadenizi etkileyen büyük depremlere dikkat çekerek bölgenin depremselliğini yeniden değerlendirdi. “Türkiye’nin Karadeniz kıyıları açıklarında son 120 yıl içinde meydana gelen 5’ten büyük depremlerin azlığı 6.6 büyüklüğündeki 3 Eylül 1968 Bartın depremi gibi büyük depremlerin nadir olarak meydana gelebileceğini öneriyor. KAFZ boyunca büyüklüğü 8.0 olan 1939 Erzincan Depremi de dahil sayısı 10’u aşan 6.6 ve daha büyük deprem meydana geldi. Az bilinen 24 Ocak 1916 depremi 7.2 büyüklüğünde, KAFZ ya da yakınında uzanan bağlantılı bir fay üzerinde meydana gelmiş ve Tokat ve Samsun’da etki oluşturmuştur” diye konuşan Prof. Dr. Utkucu bazı dikkat çekici depremlerle ilgili bilgileri de paylaştı:'Hala en büyük tehlike Kuzey Anadolu Fay Hattı'Prof. Dr. Osman Bektaş da 6 Şubat Depremleri'nden sonra bazı bölgelerde artan deprem riskine dikkat çekerek, Karadeniz’in bu depremlerden nasıl etkilendiğini anlattı. Prof. Dr. Bektaş, “1996 Deprem Tehlike Haritası'na göre 2020'de yürürlüğe giren Yeni Deprem Tehlike Haritası'nda Trabzon'un deprem tehlikesi 2 kat, Rize'nin ise 3 kat artmıştır. 6 Şubat Depremleri'nden Karadeniz sahil kesimi ve bölge heyelanları etkilenmiştir” dedi.Prof. Dr. Utkucu ise Karadeniz illerindeki deprem tehlikesinin kaynağını ve depremsellik durumunu, “Karadeniz’de yapılan depremsellik çalışmaları Anadolu kara parçasına ve Kafkaslar Bölgesi’ne kıyasla çok daha az kalsa da dikkate değer bir depremselliğe işaret etmektedir. Bu depremselliğin çoğunlukla M=4’den küçük büyüklüklere sahip olduğu ve büyük depremlerin (M>6.0) kıyılara yakın kesimlerde oluştuğu görülmüştür. Türkiye’nin Karadeniz kıyılarını takip eden ters faylar Türkiye’ye yakın konumlu Karadeniz depremlerinin çoğunun kaynağını oluşturmaktadır. 1900 yılı sonrası büyüklüğü 5’den büyük depremlerin gösterildiği yukarıdaki harita Karadeniz Bölgesi illeri için en önemli deprem tehlikesinin Karadeniz altındaki ters faylardan değil, karada uzanan Kuzey Anadolu Fay Zonu’ndan (KAFZ) kaynaklandığını ortaya koymaktadır" diye açıklayarak sözlerini noktaladı.

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