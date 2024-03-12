https://sputniknews.com.tr/20240312/philippot-fransiz-diplomasisi-abdye-tamamen-boyun-egdi-1081621597.html

Avrupa parlamentosu adayı Sputnik'e konuştu: Fransız diplomasisi ABD'ye tamamen boyun eğdi

Avrupa parlamentosu adayı Sputnik'e konuştu: Fransız diplomasisi ABD'ye tamamen boyun eğdi

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Sputnik’e verdiği demecinde, Avrupa Birliği’nin (AB)... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T15:38+0300

2024-03-12T15:38+0300

2024-03-12T15:44+0300

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dış politika

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ABD kontrolündeki müşterek AB dış politikasının dünyayı ‘kötüler’ ve ‘iyiler’ olarak ikiye böldüğünün altını çizen Philippot, “Bugün Fransız diplomasisi, uyumlaştırıcı bir faktör rolü oynayan AB aracılığıyla tamamen NATO ve ABD'ye tabi kılınmıştır. AB, giderek ortak bir dış politika dayatırken, Çin ve Rusya gibi iki gücün düşman olduğuna ve bizim de aynı şekilde düşünmemiz gerektiğine inanan Washington'un tüm stratejik çıkarlarını benimsedik” ifadelerini kullandı.ABD’nin, Avrupalılara Amerikan filmlerine benzeyen basit bir siyah-beyaz dünya resmi empoze ettiğine dikkat çeken Fransız siyasetçi, Sputnik’e verdiği demecini şu şekilde sürdürdü:Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ülkesinin Ortadoğu'daki menfaatini ABD’nin yanında gördüğünü ima eden Philippot, Fransa'nın uluslararası meselelerde sesini ve dengeleyici-yönlendirici pozisyonunu kaybettiğinden ve Filistin-İsrail çatışmasında bile tamamen ABD ile aynı çizgide bir pozisyon alarak taşeronluk rolüne soyunduğundan yakındı.

https://sputniknews.com.tr/20240309/fransa-ukraynaya-asker-gondermeye-hazir-ulkelerden-olusan-bir-ittifak-kuruyor-1081549026.html

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fransa, diplomasi, dış politika, abd, avrupa birliği, emmanuel macron, bağımsız