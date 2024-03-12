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Avrupa parlamentosu adayı Sputnik'e konuştu: Fransız diplomasisi ABD'ye tamamen boyun eğdi
Avrupa parlamentosu adayı Sputnik'e konuştu: Fransız diplomasisi ABD'ye tamamen boyun eğdi
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Sputnik’e verdiği demecinde, Avrupa Birliği’nin (AB)... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T15:38+0300
2024-03-12T15:44+0300
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dış politika
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ABD kontrolündeki müşterek AB dış politikasının dünyayı ‘kötüler’ ve ‘iyiler’ olarak ikiye böldüğünün altını çizen Philippot, “Bugün Fransız diplomasisi, uyumlaştırıcı bir faktör rolü oynayan AB aracılığıyla tamamen NATO ve ABD'ye tabi kılınmıştır. AB, giderek ortak bir dış politika dayatırken, Çin ve Rusya gibi iki gücün düşman olduğuna ve bizim de aynı şekilde düşünmemiz gerektiğine inanan Washington'un tüm stratejik çıkarlarını benimsedik” ifadelerini kullandı.ABD’nin, Avrupalılara Amerikan filmlerine benzeyen basit bir siyah-beyaz dünya resmi empoze ettiğine dikkat çeken Fransız siyasetçi, Sputnik’e verdiği demecini şu şekilde sürdürdü:Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ülkesinin Ortadoğu'daki menfaatini ABD’nin yanında gördüğünü ima eden Philippot, Fransa'nın uluslararası meselelerde sesini ve dengeleyici-yönlendirici pozisyonunu kaybettiğinden ve Filistin-İsrail çatışmasında bile tamamen ABD ile aynı çizgide bir pozisyon alarak taşeronluk rolüne soyunduğundan yakındı.
https://sputniknews.com.tr/20240309/fransa-ukraynaya-asker-gondermeye-hazir-ulkelerden-olusan-bir-ittifak-kuruyor-1081549026.html
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fransa, diplomasi, dış politika, abd, avrupa birliği, emmanuel macron, bağımsız

Avrupa parlamentosu adayı Sputnik'e konuştu: Fransız diplomasisi ABD'ye tamamen boyun eğdi

15:38 12.03.2024 (güncellendi: 15:44 12.03.2024)
© AFP 2023 / CHARLES PLATIAUMacron
Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / CHARLES PLATIAU
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Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Sputnik’e verdiği demecinde, Avrupa Birliği’nin (AB) kıtadaki ülkelere ABD’nin çıkarlarını dikte ettiği ortak bir dış politika dayattığını söylerken, Fransız diplomasisinin buna tamamen boyun eğdiğini ekledi.
ABD kontrolündeki müşterek AB dış politikasının dünyayı ‘kötüler’ ve ‘iyiler’ olarak ikiye böldüğünün altını çizen Philippot, “Bugün Fransız diplomasisi, uyumlaştırıcı bir faktör rolü oynayan AB aracılığıyla tamamen NATO ve ABD'ye tabi kılınmıştır. AB, giderek ortak bir dış politika dayatırken, Çin ve Rusya gibi iki gücün düşman olduğuna ve bizim de aynı şekilde düşünmemiz gerektiğine inanan Washington'un tüm stratejik çıkarlarını benimsedik” ifadelerini kullandı.
ABD’nin, Avrupalılara Amerikan filmlerine benzeyen basit bir siyah-beyaz dünya resmi empoze ettiğine dikkat çeken Fransız siyasetçi, Sputnik’e verdiği demecini şu şekilde sürdürdü:

Bir tarafta kötülerin olduğu kamp ile iyi ve özgürlerin yer aldığı kamp hakkındaki Amerikan söylemini bile kopyaladık. Bunu daha önce biz söylemiyorduk, hatta Fransız diplomasisi buna gülüyordu. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, iyilerin bulunduğu kamptan bahsettiğinde buna gülmüştük. Ve 'Irak'ta savaşa hayır' dediğimizde bunu Almanya ve Rusya ile birlikte söylemiştik - Jacques Chirac, Gerhard Schroeder ve Vladimir Putin ile birlikte.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ülkesinin Ortadoğu'daki menfaatini ABD’nin yanında gördüğünü ima eden Philippot, Fransa'nın uluslararası meselelerde sesini ve dengeleyici-yönlendirici pozisyonunu kaybettiğinden ve Filistin-İsrail çatışmasında bile tamamen ABD ile aynı çizgide bir pozisyon alarak taşeronluk rolüne soyunduğundan yakındı.
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