https://sputniknews.com.tr/20240312/pasinyandan-turkiyeyle-diyalog-aciklamasi-surecten-memnun-mu-1081623725.html
Paşinyan'dan Türkiye'yle diyalog açıklaması: Süreçten memnun mu?
Paşinyan'dan Türkiye'yle diyalog açıklaması: Süreçten memnun mu?
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ve Ankara arasında bir diyalog süreci bulunmasından memnun olduklarını açıkladı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T16:43+0300
2024-03-12T16:43+0300
2024-03-12T16:43+0300
dünya
ermenistan
türkiye
türkiye-ermenistan ilişkileri
ankara
erivan
paşinyan
nikol paşinyan
recep tayyip erdoğan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/07/1062073690_0:24:500:305_1920x0_80_0_0_31d450d8fce357be011492a447d53f2a.jpg
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yle ilişkilere de değindi."Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor, birbirimizle konuşuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı'yla bir diyaloğumuz olduğunu da düşünüyorum" diyen Paşinyan, çok zor olmasına rağmen böyle bir diyaloğun bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.Türk ve Ermeni özel temsilcilerin ikili ilişkilerin düzelmesi için sürekli olarak temasta bulunduğuna, dışişleri bakanları düzeyinde de diyaloğun sürdüğüne dikkat çeken Paşinyan, "Bazı konularda birbirimizi yanlış anlıyoruz ve negatif enerji ortaya çıkıyor. Ancak diyalog sayesinde bu azalıyor. Türkiye'yle bir gündemimiz olmalı ve var. Maalesef, bu gereken hızda uygulanmıyor" ifadelerini kullandı.Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin çözüm sürecinde de Türkiye'nin varlığını hissetiklerini anlatan Paşinyan, Türkiye'yle ilişkilerin Azerbaycan'la ilişkiler üzerinden ele alınmaması gerektiğini de vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-turkiye-ile-sinirlarin-acilmasini-istiyoruz-1081475426.html
ermenistan
ankara
erivan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/07/1062073690_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_009699304a468eda555a0235339524bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ermenistan, türkiye, türkiye-ermenistan ilişkileri, ankara, erivan, paşinyan, nikol paşinyan, recep tayyip erdoğan
ermenistan, türkiye, türkiye-ermenistan ilişkileri, ankara, erivan, paşinyan, nikol paşinyan, recep tayyip erdoğan
Paşinyan'dan Türkiye'yle diyalog açıklaması: Süreçten memnun mu?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ve Ankara arasında bir diyalog süreci bulunmasından memnun olduklarını açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yle ilişkilere de değindi.
"Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor, birbirimizle konuşuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı'yla bir diyaloğumuz olduğunu da düşünüyorum" diyen Paşinyan, çok zor olmasına rağmen böyle bir diyaloğun bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.
Türk ve Ermeni özel temsilcilerin ikili ilişkilerin düzelmesi için sürekli olarak temasta bulunduğuna, dışişleri bakanları düzeyinde de diyaloğun sürdüğüne dikkat çeken Paşinyan, "Bazı konularda birbirimizi yanlış anlıyoruz ve negatif enerji ortaya çıkıyor. Ancak diyalog sayesinde bu azalıyor. Türkiye'yle bir gündemimiz olmalı ve var. Maalesef, bu gereken hızda uygulanmıyor" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin çözüm sürecinde de Türkiye'nin varlığını hissetiklerini anlatan Paşinyan, Türkiye'yle ilişkilerin Azerbaycan'la ilişkiler üzerinden ele alınmaması gerektiğini de vurguladı.