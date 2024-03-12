https://sputniknews.com.tr/20240312/pasinyandan-turkiyeyle-diyalog-aciklamasi-surecten-memnun-mu-1081623725.html

Paşinyan'dan Türkiye'yle diyalog açıklaması: Süreçten memnun mu?

Paşinyan'dan Türkiye'yle diyalog açıklaması: Süreçten memnun mu?

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ve Ankara arasında bir diyalog süreci bulunmasından memnun olduklarını açıkladı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T16:43+0300

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yle ilişkilere de değindi."Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor, birbirimizle konuşuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı'yla bir diyaloğumuz olduğunu da düşünüyorum" diyen Paşinyan, çok zor olmasına rağmen böyle bir diyaloğun bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.Türk ve Ermeni özel temsilcilerin ikili ilişkilerin düzelmesi için sürekli olarak temasta bulunduğuna, dışişleri bakanları düzeyinde de diyaloğun sürdüğüne dikkat çeken Paşinyan, "Bazı konularda birbirimizi yanlış anlıyoruz ve negatif enerji ortaya çıkıyor. Ancak diyalog sayesinde bu azalıyor. Türkiye'yle bir gündemimiz olmalı ve var. Maalesef, bu gereken hızda uygulanmıyor" ifadelerini kullandı.Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin çözüm sürecinde de Türkiye'nin varlığını hissetiklerini anlatan Paşinyan, Türkiye'yle ilişkilerin Azerbaycan'la ilişkiler üzerinden ele alınmaması gerektiğini de vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240307/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-turkiye-ile-sinirlarin-acilmasini-istiyoruz-1081475426.html

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ermenistan, türkiye, türkiye-ermenistan ilişkileri, ankara, erivan, paşinyan, nikol paşinyan, recep tayyip erdoğan