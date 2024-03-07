https://sputniknews.com.tr/20240307/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-turkiye-ile-sinirlarin-acilmasini-istiyoruz-1081475426.html

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: 'Türkiye ile sınırların açılmasını istiyoruz'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: 'Türkiye ile sınırların açılmasını istiyoruz'

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te Türkiye-Ermenistan normalleşmesine değinerek, ''Ermenistan olarak biz... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T11:52+0300

2024-03-07T11:52+0300

2024-03-07T12:19+0300

türkiye

ermenistan

türkiye

ararat mirzoyan

sınır

türkiye-ermenistan ilişkileri

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/11/1043594834_0:17:567:336_1920x0_80_0_0_a647b0718108d1df54cd80d287ab510b.jpg

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Türkiye-Ermenistan normalleşmesi ve Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mirzoyan, ''Ermenistan olarak samimi şekilde devlet sınırlarının bir an önce açılmasını istiyoruz. Diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve insanlar ve kültürler arasında temasların artmasını istiyoruz." İki ülke arasındaki sınırların açık olması öncelikle sıradan insanlar için çok önemli. İlişkilerin gelişmesi, ekonomik ilişkilerin gelişmesi ilk önce insanlara fayda sağlayacak ve Ermenistan vatandaşlarının çoğu bunun bilincinde." sözlerine yer verdi.Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine de değinen Mirzoyan, "Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamak için müzakereleri sürdürüyoruz ve genel olarak Kafkasya'da, Güney Kafkasya Bölgesi'nde istikrar ve barışın pekiştirilmesi için bu sürece devam ediyoruz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240229/ermenistan-ve-azerbaycan-baris-anlasmasi-uzerine-muzakerelere-devam-etme-konusunda-anlasti-1081229840.html

türkiye

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, türkiye, ararat mirzoyan, sınır, türkiye-ermenistan ilişkileri