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https://sputniknews.com.tr/20240307/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-turkiye-ile-sinirlarin-acilmasini-istiyoruz-1081475426.html
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: 'Türkiye ile sınırların açılmasını istiyoruz'
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: 'Türkiye ile sınırların açılmasını istiyoruz'
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te Türkiye-Ermenistan normalleşmesine değinerek, ''Ermenistan olarak biz... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T11:52+0300
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Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Türkiye-Ermenistan normalleşmesi ve Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mirzoyan, ''Ermenistan olarak samimi şekilde devlet sınırlarının bir an önce açılmasını istiyoruz. Diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve insanlar ve kültürler arasında temasların artmasını istiyoruz." İki ülke arasındaki sınırların açık olması öncelikle sıradan insanlar için çok önemli. İlişkilerin gelişmesi, ekonomik ilişkilerin gelişmesi ilk önce insanlara fayda sağlayacak ve Ermenistan vatandaşlarının çoğu bunun bilincinde." sözlerine yer verdi.Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine de değinen Mirzoyan, "Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamak için müzakereleri sürdürüyoruz ve genel olarak Kafkasya'da, Güney Kafkasya Bölgesi'nde istikrar ve barışın pekiştirilmesi için bu sürece devam ediyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240229/ermenistan-ve-azerbaycan-baris-anlasmasi-uzerine-muzakerelere-devam-etme-konusunda-anlasti-1081229840.html
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ermenistan, türkiye, ararat mirzoyan, sınır, türkiye-ermenistan ilişkileri
ermenistan, türkiye, ararat mirzoyan, sınır, türkiye-ermenistan ilişkileri

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: 'Türkiye ile sınırların açılmasını istiyoruz'

11:52 07.03.2024 (güncellendi: 12:19 07.03.2024)
© SputnikArarat Mirzoyan
Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te Türkiye-Ermenistan normalleşmesine değinerek, ''Ermenistan olarak biz samimi şekilde devlet sınırlarının bir an önce açılmasını istiyoruz. Diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve insanlar ve kültürler arasında temasların artmasını istiyoruz." dedi.
Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Türkiye-Ermenistan normalleşmesi ve Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mirzoyan, ''Ermenistan olarak samimi şekilde devlet sınırlarının bir an önce açılmasını istiyoruz. Diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve insanlar ve kültürler arasında temasların artmasını istiyoruz." İki ülke arasındaki sınırların açık olması öncelikle sıradan insanlar için çok önemli. İlişkilerin gelişmesi, ekonomik ilişkilerin gelişmesi ilk önce insanlara fayda sağlayacak ve Ermenistan vatandaşlarının çoğu bunun bilincinde." sözlerine yer verdi.
Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine de değinen Mirzoyan, "Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamak için müzakereleri sürdürüyoruz ve genel olarak Kafkasya'da, Güney Kafkasya Bölgesi'nde istikrar ve barışın pekiştirilmesi için bu sürece devam ediyoruz." dedi.
Azerbaycan Ermenistan bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
DÜNYA
Ermenistan ve Azerbaycan barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme konusunda anlaştı
29 Şubat, 17:44
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