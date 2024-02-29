https://sputniknews.com.tr/20240229/ermenistan-ve-azerbaycan-baris-anlasmasi-uzerine-muzakerelere-devam-etme-konusunda-anlasti-1081229840.html
Ermenistan ve Azerbaycan barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme konusunda anlaştı
Ermenistan ve Azerbaycan barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov’un barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T17:44+0300
2024-02-29T17:44+0300
2024-02-29T17:44+0300
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kafkasya bölgesi
azerbaycan-ermenistan ilişkileri
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Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Berlin’de bir araya gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, iki ülke arasındaki barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldı.Açıklamada, “28-29 Şubat tarihlerinde Berlin’deki Villa Borsig’de Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında görüşme yapıldı. Bakanlar ve heyetleri, ‘Ermenistan ile Azerbaycan Arasında Barışın ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin’ ikili anlaşma taslağının hükümlerine ilişkin tutumları tartıştı. Açık konularda müzakerelerin sürdürülmesi konusunda karşılıklı mutabakat sağlandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ziyaret sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile hem ikili hem de üçlü formatta görüşmeler yapıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240215/pasinyan-endiseli-azerbaycan-genis-olcekli-savas-acabilir-1080773026.html
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azerbaycan, ceyhun bayramov, ermenistan, ararat mirzoyan, almanya, annalena baerbock, kafkasya, kafkasya bölgesi, azerbaycan-ermenistan ilişkileri
azerbaycan, ceyhun bayramov, ermenistan, ararat mirzoyan, almanya, annalena baerbock, kafkasya, kafkasya bölgesi, azerbaycan-ermenistan ilişkileri
Ermenistan ve Azerbaycan barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme konusunda anlaştı
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov’un barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Berlin’de bir araya gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, iki ülke arasındaki barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldı.
Açıklamada, “28-29 Şubat tarihlerinde Berlin’deki Villa Borsig’de Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında görüşme yapıldı. Bakanlar ve heyetleri, ‘Ermenistan ile Azerbaycan Arasında Barışın ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin’ ikili anlaşma taslağının hükümlerine ilişkin tutumları tartıştı. Açık konularda müzakerelerin sürdürülmesi konusunda karşılıklı mutabakat sağlandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ziyaret sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile hem ikili hem de üçlü formatta görüşmeler yapıldığı kaydedildi.