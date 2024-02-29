https://sputniknews.com.tr/20240229/ermenistan-ve-azerbaycan-baris-anlasmasi-uzerine-muzakerelere-devam-etme-konusunda-anlasti-1081229840.html

Ermenistan ve Azerbaycan barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme konusunda anlaştı

Ermenistan ve Azerbaycan barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov’un barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T17:44+0300

2024-02-29T17:44+0300

2024-02-29T17:44+0300

dünya

azerbaycan

ceyhun bayramov

ermenistan

ararat mirzoyan

almanya

annalena baerbock

kafkasya

kafkasya bölgesi

azerbaycan-ermenistan ilişkileri

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079956279_0:180:3012:1874_1920x0_80_0_0_e8ba205cbe88ace41584ad60e7a0d284.jpg

Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Berlin’de bir araya gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, iki ülke arasındaki barış anlaşması üzerine müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldı.Açıklamada, “28-29 Şubat tarihlerinde Berlin’deki Villa Borsig’de Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında görüşme yapıldı. Bakanlar ve heyetleri, ‘Ermenistan ile Azerbaycan Arasında Barışın ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin’ ikili anlaşma taslağının hükümlerine ilişkin tutumları tartıştı. Açık konularda müzakerelerin sürdürülmesi konusunda karşılıklı mutabakat sağlandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ziyaret sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile hem ikili hem de üçlü formatta görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240215/pasinyan-endiseli-azerbaycan-genis-olcekli-savas-acabilir-1080773026.html

azerbaycan

ermenistan

almanya

kafkasya

kafkasya bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, ceyhun bayramov, ermenistan, ararat mirzoyan, almanya, annalena baerbock, kafkasya, kafkasya bölgesi, azerbaycan-ermenistan ilişkileri