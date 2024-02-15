https://sputniknews.com.tr/20240215/pasinyan-endiseli-azerbaycan-genis-olcekli-savas-acabilir-1080773026.html
Paşinyan endişeli: 'Azerbaycan geniş ölçekli savaş açabilir'
Paşinyan endişeli: 'Azerbaycan geniş ölçekli savaş açabilir'
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın sınırda yaşanan askeri gerilimi geniş ölçekli savaşa dönüştürme ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T17:22+0300
2024-02-15T17:22+0300
2024-02-15T17:22+0300
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Kabine toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın Sovyet dönemi sınırlarının 'sahada' ve haritada yeniden çizilmesini ve birliklerin bu sınırların arkasına çekilmesini önerdiğini belirtti.Ancak Bakü'nün Sovyet Ermenistan topraklarında bulunan dört bölge meselesini belirli aralıklarla gündeme getirerek yapıcı olmayan bir tutum sergilediğini kaydeden Paşinyan, 30'dan fazla Ermeni köyünün şu anda Azerbaycan işgali altında olduğunu ve Bakü'nün bunu kabul etmediğini öne sürdü."Azerbaycan, birliklerinin 31 Ermeni köyünü terk etmemesini öngören bir formül üretmeye çalışıyor. Ermenistan, ilkeleri daha önce tartışılan belirli kararlara, yani 1991 tarihli Almatı Bildirgesi temelinde sınırların karşılıklı olarak tanınmasına hazır olduğunu teyit ediyor" diye devam eden Paşinyan, taraflara sadece 1991 tarihli hukuki sınırın yeniden tayini yoluyla sorunu çözmeye yönelik teknik çalışma kaldığını belirtti.Bakü'nün 'istediğimi verin, yoksa askeri yoldan alırım' politikasına devam ettiğini ve sınırdaki gerilimi geniş ölçekli savaş dönüştürebileceğini de öne süren Paşinyan, bunun önüne geçmek için aktif olarak müzakere yapılması, ülke çıkarlarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan bir konumda kararlı bir şekilde durulması gerektiğini sözlerine ekledi.Hafta başında Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.Bakü, Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerinin yaralanması üzerine 'kısas operasyonu' düzenlemiş ve Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzi imha edilmişti.Ermenistan Savunma Bakanlığı, olayda 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ı sınırda gerilimi tırmandırmak için bahane aramakla suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/azerbaycan-ermenistanin-sinirdaki-saldirisina-kisas-operasyonu-ile-yanit-verdi-1080672908.html
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ermenistan, azerbaycan, dağlık karabağ krizi, karabağ, kafkasya, güney kafkasya, nikol paşinyan, bakü, erivan
ermenistan, azerbaycan, dağlık karabağ krizi, karabağ, kafkasya, güney kafkasya, nikol paşinyan, bakü, erivan
Paşinyan endişeli: 'Azerbaycan geniş ölçekli savaş açabilir'
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın sınırda yaşanan askeri gerilimi geniş ölçekli savaşa dönüştürme ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.
Kabine toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın Sovyet dönemi sınırlarının 'sahada' ve haritada yeniden çizilmesini ve birliklerin bu sınırların arkasına çekilmesini önerdiğini belirtti.
Ancak Bakü'nün Sovyet Ermenistan topraklarında bulunan dört bölge meselesini belirli aralıklarla gündeme getirerek yapıcı olmayan bir tutum sergilediğini kaydeden Paşinyan, 30'dan fazla Ermeni köyünün şu anda Azerbaycan işgali altında olduğunu ve Bakü'nün bunu kabul etmediğini öne sürdü.
"Azerbaycan, birliklerinin 31 Ermeni köyünü terk etmemesini öngören bir formül üretmeye çalışıyor. Ermenistan, ilkeleri daha önce tartışılan belirli kararlara, yani 1991 tarihli Almatı Bildirgesi temelinde sınırların karşılıklı olarak tanınmasına hazır olduğunu teyit ediyor" diye devam eden Paşinyan, taraflara sadece 1991 tarihli hukuki sınırın yeniden tayini yoluyla sorunu çözmeye yönelik teknik çalışma kaldığını belirtti.
Bakü'nün 'istediğimi verin, yoksa askeri yoldan alırım' politikasına devam ettiğini ve sınırdaki gerilimi geniş ölçekli savaş dönüştürebileceğini de öne süren Paşinyan, bunun önüne geçmek için aktif olarak müzakere yapılması, ülke çıkarlarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan bir konumda kararlı bir şekilde durulması gerektiğini sözlerine ekledi.
Hafta başında Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.
Bakü, Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerinin yaralanması üzerine 'kısas operasyonu' düzenlemiş ve Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzi imha edilmişti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, olayda 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ı sınırda gerilimi tırmandırmak için bahane aramakla suçlamıştı.