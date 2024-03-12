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NATO, 25 yıl önce tüm anlaşmaları çiğneyerek doğuya doğru genişledi: Kırım’a bile üs kurmak istedi
NATO, 25 yıl önce tüm anlaşmaları çiğneyerek doğuya doğru genişledi: Kırım’a bile üs kurmak istedi
Sputnik Türkiye
NATO’nun 25 yıl önce başlayan doğuya genişleme politikasını değerlendiren Rus siyaset uzmanı Denis Baturin, ittifakın doğuya genişlememe sözünü çiğnediğini ve... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T13:25+0300
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NATO’nun 25 yıl önce başlayan doğuya genişleme politikasını değerlendiren Rus siyaset uzmanı Denis Baturin, ittifakın doğuya genişlememe sözünü çiğnediğini ve hatta Kırım’a kendi deniz üssünü kurmayı planladığını belirtti.25 yıl önce, 12 Mart 1999’da Macaristan, Polonya ve Çekya NATO’ya katılırken, tarihe ‘dördüncü genişleme’ olarak geçen bu katılımla ittifakın doğuya doğru genişleme süreci başladı.Kırım’da yaşayan ve çalışan siyaset uzmanı Denis Baturin, Sputnik’e açıklamasında, “NATO yönetimi, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra, Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceği yönünde verilen tüm sözleri küstahça ayaklar altına alarak çiğnedi. Planları arasında Kırım’da bir deniz üssünün kurulması da vardı fakat yarımadanın Rusya ile yeniden birleşmesi bunu engelledi” yorumunda bulundu.On yılı aşkın bir süredir devam eden ve şimdi doruk noktasında bulunan Ukrayna krizine yol açan meselenin aslında NATO’nun doğuya doğru genişlemesi olduğunu kaydeden uzman, “Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı’nın niyeti, Ukrayna NATO’ya alınmasa da Kırım’a üs yerleştirerek orada ittifakın varlığını sağlamaktı. Bu da 2014’te alevlenen Ukrayna krizine yol açtı” ifadesini kullandı.Günümüzde Rusya’nın batı sınırında tüm tarafsız ülkelerin yok olduğuna dikkat çeken Baturin, Ukrayna’ya Rusya’ya karşı, siyasi iktidarı düşecek beklentisiyle savaşma talimatının verildiğini belirterek, demeceni, “Böylece özel askeri harekat dahi Batı’nın, Rusya’nın güvenlik garantilerini nasıl gördüğünü anlaması için sebep olmadı” diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240310/polonya-disisleri-bakanindan-sok-itiraf-bazi-nato-ulkeleri-simdiden-ukraynaya-asker-gonderdi-1081562971.html
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rusya, nato, abd, washington, nato üyeliği, ukrayna, ukrayna krizi, macaristan, polonya, çekya

NATO, 25 yıl önce tüm anlaşmaları çiğneyerek doğuya doğru genişledi: Kırım’a bile üs kurmak istedi

13:25 12.03.2024
© Sputnik / Александр ИмедашвилиRusya NATO karşıtı gösteri
Rusya NATO karşıtı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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NATO’nun 25 yıl önce başlayan doğuya genişleme politikasını değerlendiren Rus siyaset uzmanı Denis Baturin, ittifakın doğuya genişlememe sözünü çiğnediğini ve hatta Kırım’a kendi deniz üssünü kurmayı planladığını belirtti.
NATO’nun 25 yıl önce başlayan doğuya genişleme politikasını değerlendiren Rus siyaset uzmanı Denis Baturin, ittifakın doğuya genişlememe sözünü çiğnediğini ve hatta Kırım’a kendi deniz üssünü kurmayı planladığını belirtti.
25 yıl önce, 12 Mart 1999’da Macaristan, Polonya ve Çekya NATO’ya katılırken, tarihe ‘dördüncü genişleme’ olarak geçen bu katılımla ittifakın doğuya doğru genişleme süreci başladı.
Kırım’da yaşayan ve çalışan siyaset uzmanı Denis Baturin, Sputnik’e açıklamasında, “NATO yönetimi, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra, Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceği yönünde verilen tüm sözleri küstahça ayaklar altına alarak çiğnedi. Planları arasında Kırım’da bir deniz üssünün kurulması da vardı fakat yarımadanın Rusya ile yeniden birleşmesi bunu engelledi” yorumunda bulundu.
On yılı aşkın bir süredir devam eden ve şimdi doruk noktasında bulunan Ukrayna krizine yol açan meselenin aslında NATO’nun doğuya doğru genişlemesi olduğunu kaydeden uzman, “Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı’nın niyeti, Ukrayna NATO’ya alınmasa da Kırım’a üs yerleştirerek orada ittifakın varlığını sağlamaktı. Bu da 2014’te alevlenen Ukrayna krizine yol açtı” ifadesini kullandı.
Günümüzde Rusya’nın batı sınırında tüm tarafsız ülkelerin yok olduğuna dikkat çeken Baturin, Ukrayna’ya Rusya’ya karşı, siyasi iktidarı düşecek beklentisiyle savaşma talimatının verildiğini belirterek, demeceni, “Böylece özel askeri harekat dahi Batı’nın, Rusya’nın güvenlik garantilerini nasıl gördüğünü anlaması için sebep olmadı” diye sonlandırdı.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
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Polonya Dışişleri Bakanı’ndan şok itiraf: Bazı NATO ülkeleri şimdiden Ukrayna'ya asker gönderdi
10 Mart, 16:16
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