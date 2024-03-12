https://sputniknews.com.tr/20240312/murat-kurum-ogrenci-evinde-sahur-yapti-genclerle-playstation-oynadi-1081618852.html
Murat Kurum öğrenci evinde: Gençlerle menemen yaptı, Playstation oynadı
Murat Kurum öğrenci evinde: Gençlerle menemen yaptı, Playstation oynadı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bir TV programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'na verdiği sözü... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T14:29+0300
2024-03-12T14:29+0300
2024-03-12T14:30+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
aday
sahur
genç
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle buluştuğu sahurda, 100 bin gence işlerini kurabilecekleri paylaşımlı ofis imkanı ve sermaye ile ulaşım gibi bir çok destek sunacaklarını söyledi.Kurum, teravih namazını Beyoğlu'ndaki Camiikebir Camisi'nde kıldıktan sonra, Kasımpaşa'da esnafı ziyaret etti.Hukuk öğrencisinde sahurBir kıraathanede gençlerle langırt oynayan Kurum, daha sonra katıldığı bir televizyon programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'nun Fatih'teki evine misafir oldu.Burada gençlerle bir araya gelen Kurum, seçimlerde kararsız olan hukuk fakültesi öğrencisi Haluk Emre Günaydın ile konuştu ve seçimde kendisine oy vermesi için ikna etti.100 bin lira sermayeÖğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz, her bir öğrenciye yılda 10 bin lira burs verecekleri vaadinde bulunan Kurum, gençlere 100 bin lira sermaye desteği verecekleri ve gençlerin bununla kendi işleri kurabileceğini söyledi.Murat Kurum, "Belki sen işini kuracaksın ve arkadaşların sana özenecek, onlar da iş kuracak. Çok daha güzel imkanları sizlere sunmak istiyoruz. Beraber kazanıp, beraber de aynı meclisi gençlerle birlikte kuracağız. Üniversitelerden ve ilçelerden temsilciler alacağız, kararı sizlerle vereceğiz. Kütüphaneleri nerede ihtiyaç varsa beraber açacağız, teknoparkların sayısını artıracağız." dedi.Yeni evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği sunacaklarını da kaydeden Kurum, şöyle devam etti:Sohbet sonrasında gençlerle video oyunu oynayan ve öğrencilerin mutfağına giren Kurum, menemen yaptı. Kurum, gençlerle sahurunu yaptıktan sonra misafirperverlikleri için öğrencilere teşekkür etti.Kurum'a ziyareti sırasında Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Çekerek eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20240311/ibb-baskan-adayi-murat-kurum-ehliyetsiz-araba-kullandim-1081570887.html
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murat kurum, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), aday, sahur, genç
murat kurum, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), aday, sahur, genç
Murat Kurum öğrenci evinde: Gençlerle menemen yaptı, Playstation oynadı
14:29 12.03.2024 (güncellendi: 14:30 12.03.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bir TV programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'na verdiği sözü tuttu, Başaranoğlu'nu evinde ziyaret etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle buluştuğu sahurda, 100 bin gence işlerini kurabilecekleri paylaşımlı ofis imkanı ve sermaye ile ulaşım gibi bir çok destek sunacaklarını söyledi.
Kurum, teravih namazını Beyoğlu'ndaki Camiikebir Camisi'nde kıldıktan sonra, Kasımpaşa'da esnafı ziyaret etti.
Bir kıraathanede gençlerle langırt oynayan Kurum, daha sonra katıldığı bir televizyon programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'nun Fatih'teki evine misafir oldu.
Burada gençlerle bir araya gelen Kurum, seçimlerde kararsız olan hukuk fakültesi öğrencisi Haluk Emre Günaydın ile konuştu ve seçimde kendisine oy vermesi için ikna etti.
Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz, her bir öğrenciye yılda 10 bin lira burs verecekleri vaadinde bulunan Kurum, gençlere 100 bin lira sermaye desteği verecekleri ve gençlerin bununla kendi işleri kurabileceğini söyledi.
Murat Kurum, "Belki sen işini kuracaksın ve arkadaşların sana özenecek, onlar da iş kuracak. Çok daha güzel imkanları sizlere sunmak istiyoruz. Beraber kazanıp, beraber de aynı meclisi gençlerle birlikte kuracağız. Üniversitelerden ve ilçelerden temsilciler alacağız, kararı sizlerle vereceğiz. Kütüphaneleri nerede ihtiyaç varsa beraber açacağız, teknoparkların sayısını artıracağız." dedi.
Yeni evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği sunacaklarını da kaydeden Kurum, şöyle devam etti:
"100 bin gencimize paylaşımlı ofis imkanı vereceğiz ve orada işini kurabilecek. Sermaye desteği, ulaşım desteği gibi birçok desteği vereceğiz. Bir sürü destek vereceğiz. Asıl önemli olan sürdürülebilir, kalıcı destekler vermek. Kendi ev ekonomisini, gelirini yükseltebilecek öz güvenle yetişmesi lazım. Çok farklı ve yönlü yetiştireceğiz. Kendi rızkınızı kendi bilek hakkınızla alırsınız. Yeter ki o destekleri alarak yetişin. Bunu yaptıktan sonra zaten her şey kendiliğinden olacak."
Sohbet sonrasında gençlerle video oyunu oynayan ve öğrencilerin mutfağına giren Kurum, menemen yaptı. Kurum, gençlerle sahurunu yaptıktan sonra misafirperverlikleri için öğrencilere teşekkür etti.
Kurum'a ziyareti sırasında Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Çekerek eşlik etti.