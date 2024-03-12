https://sputniknews.com.tr/20240312/murat-kurum-ogrenci-evinde-sahur-yapti-genclerle-playstation-oynadi-1081618852.html

Murat Kurum öğrenci evinde: Gençlerle menemen yaptı, Playstation oynadı

Murat Kurum öğrenci evinde: Gençlerle menemen yaptı, Playstation oynadı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bir TV programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'na verdiği sözü... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T14:29+0300

2024-03-12T14:29+0300

2024-03-12T14:30+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

murat kurum

istanbul

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

aday

sahur

genç

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081618571_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d79867cbe04da259807b47203526bf07.jpg

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle buluştuğu sahurda, 100 bin gence işlerini kurabilecekleri paylaşımlı ofis imkanı ve sermaye ile ulaşım gibi bir çok destek sunacaklarını söyledi.Kurum, teravih namazını Beyoğlu'ndaki Camiikebir Camisi'nde kıldıktan sonra, Kasımpaşa'da esnafı ziyaret etti.Hukuk öğrencisinde sahurBir kıraathanede gençlerle langırt oynayan Kurum, daha sonra katıldığı bir televizyon programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'nun Fatih'teki evine misafir oldu.Burada gençlerle bir araya gelen Kurum, seçimlerde kararsız olan hukuk fakültesi öğrencisi Haluk Emre Günaydın ile konuştu ve seçimde kendisine oy vermesi için ikna etti.100 bin lira sermayeÖğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz, her bir öğrenciye yılda 10 bin lira burs verecekleri vaadinde bulunan Kurum, gençlere 100 bin lira sermaye desteği verecekleri ve gençlerin bununla kendi işleri kurabileceğini söyledi.Murat Kurum, "Belki sen işini kuracaksın ve arkadaşların sana özenecek, onlar da iş kuracak. Çok daha güzel imkanları sizlere sunmak istiyoruz. Beraber kazanıp, beraber de aynı meclisi gençlerle birlikte kuracağız. Üniversitelerden ve ilçelerden temsilciler alacağız, kararı sizlerle vereceğiz. Kütüphaneleri nerede ihtiyaç varsa beraber açacağız, teknoparkların sayısını artıracağız." dedi.Yeni evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği sunacaklarını da kaydeden Kurum, şöyle devam etti:Sohbet sonrasında gençlerle video oyunu oynayan ve öğrencilerin mutfağına giren Kurum, menemen yaptı. Kurum, gençlerle sahurunu yaptıktan sonra misafirperverlikleri için öğrencilere teşekkür etti.Kurum'a ziyareti sırasında Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Çekerek eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20240311/ibb-baskan-adayi-murat-kurum-ehliyetsiz-araba-kullandim-1081570887.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), aday, sahur, genç