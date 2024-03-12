https://sputniknews.com.tr/20240312/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-saganak-yagis-geliyor-6-sehre-sari-alarm-verildi-1081601011.html

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Sağanak yağış geliyor, 6 şehre sarı alarm verildi

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Sağanak yağış geliyor, 6 şehre sarı alarm verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi. Sıcaklıklar yükseliyor ancak sağanak ve kar yağışı geri geliyor. İşte 12 Mart Meteoroloji'den yapılan son hava... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T06:33+0300

2024-03-12T06:33+0300

2024-03-12T06:33+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kuzey Ege'nin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?Kıyı Ege ile Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgarla beraber toz taşınımı bekliyor.İstanbul'da bugün hava yağışlı olacak. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında seyredecek. AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul'da hafta boyunca çok bulutlu ve sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde artarak 18 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.Ankara'da ise 12 Mart günü hava sisli. Sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıksa da sisli hava Başkent'teki yaşamı olumsuz etkileyebilir.İzmir ise gök gürültülü sağanak yağış ile güne başlangıç yapacak. 20 derece civarında ölçülen sıcaklıklara rağmen hava kapalı olacak.Sarı kod verilen şehirlerTrakya için uyarıMGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi’nin batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışın, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne’nin güneyi, (Enez, İpsala, Meriç, Havsa, Keşan, Uzunköprü) Kırklareli, (Kırklareli, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Babaeski) Tekirdağ (Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy, Hayrabolu) çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Trakya'nın batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yarın (Salı) kuvvetli (40-70 km/sa) güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya, Manisa ve İzmir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis beklenmektedir.

https://sputniknews.com.tr/20240312/emeklilere-bayram-ikramiyesinin-3-bin-tlye-cikaran-yasa-resmi-gazetede-yayinlanip-yururluge-girdi-1081600390.html

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