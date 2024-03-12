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Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar, emekli ikramiye, 3 bin tl
emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar, emekli ikramiye, 3 bin tl

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı

00:10 12.03.2024 (güncellendi: 00:20 12.03.2024)
© AAEk zam emekli maaşı
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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