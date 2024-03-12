https://sputniknews.com.tr/20240312/emeklilere-bayram-ikramiyesinin-3-bin-tlye-cikaran-yasa-resmi-gazetede-yayinlanip-yururluge-girdi-1081600390.html

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

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emekli ikramiyesi

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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Sputnik Türkiye

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