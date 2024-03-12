https://sputniknews.com.tr/20240312/emeklilere-bayram-ikramiyesinin-3-bin-tlye-cikaran-yasa-resmi-gazetede-yayinlanip-yururluge-girdi-1081600390.html
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T00:10+0300
2024-03-12T00:10+0300
2024-03-12T00:20+0300
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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar, emekli ikramiye, 3 bin tl
emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar, emekli ikramiye, 3 bin tl
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
00:10 12.03.2024 (güncellendi: 00:20 12.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.